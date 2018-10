Véres döntetlen a Felix Promotion salgótarjáni gáláján

Döntetlennel ért véget a Felix Promotion második őszi gálájának legjobban várt mérkőzése a cirkálósúlyú Darmos József és Tóth Tamás között. Ugyanebben a súlycsoportban megőrizte hibátlan mérlegét Szellő Imre, míg Kovács Zoltán technikai döntéssel győzte le venezuelai ellenfelét.

Telt ház és a nógrádi megyeszékhelyen megszokott nagyszerű hangulat fogadta a Felix Promotion International második őszi gálájára érkező bokszolókat és a csarnokot megtöltő szurkolókat. A felfokozott várakozás leginkább az est főmérkőzésének, azaz cirkálósúlyú magyar bajnoki címért kiírt Darmos József–Tóth Tamás összecsapásnak szólt.

A két bunyós első találkozását két évvel ezelőtt kiütéssel nyerte Barbár, azaz Tóth, úgyhogy biztosak lehettünk benne, hogy a Gladiátort fűti a visszavágás vágya. Ez meg is látszott az első meneteken: mindkét bunyós bekezdett, inkább Darmos lépett fel támadólag, aki az első három perc utolsó másodperceiben a kötélhez szorítva alaposan megsorozta Tóthot, aki kimondottan nehéz helyzetben volt.

A második menetre egy másik Barbár jött ki, rögtön az első percben elkapta a Gladiátort, akinek tiszta ütés után meg is bicsaklott a lába, de aztán a két évtizedes rutin visszahozta az amatőrként kétszeres Eb-bronzérmest a meccsbe. A harmadik menet újra kiegyenlített küzdelmet hozott, mindkét bunyós többpontos találatot bevitt, amivel fárasztotta, bontotta az ellenfelet. A negyedik felvonás újra a címvédőé, azaz Darmosé volt, aki újra a kötélhez tudta szorítani, és ott meg tudta sorozni a kihívót.

Darmos nem ment bele a verekedésbe, inkább technikával döntötte volna el a meccset, mint erővel - az inkább Tóth fegyvere -, míg a kihívó korábbi önmagához képest sokkal megfontoltabban ment bele a küzdelembe, mert látszott, hogy a címvédő nagyon éles ezen a meccsen. Fontos megjegyezni, hogy roppant sportszerű volt a küzdelem, a két harcos minden menet elején és végén összeütötte a kesztyűket, nyoma sem volt a várt ellenséges hangulatnak.

A hetedik menet igazi háborút hozott: Tóth két remek sorozattal majdnem elkapta Darmost, de a címvédő óriási szívvel küzdött, és visszajött a szakadék széléről, és a nyolcadik menetre újra összeszedetten ment ki. A két bunyós első találkozója a kilencedik menetben ért véget és ugyanez történt ezúttal is: most azonban a balszerencse döntött, egy vétlen összefejelés után mindkét bunyós nagyon vérzett, a mérkőzésvezető pedig beszüntette a küzdelmet. Ilyen esetben a pontozó lapok döntenek, háromból két lapon pedig döntetlen állt.

Az eredményhirdetés után Darmos úgy nyilatkozott, hogy számára kicsit csalódás a döntetlen, míg Tóth úgy látta, hogy inkább ő állt nyerésre, de mindketten nagyon sajnálták, hogy idő előtt ért véget a mérkőzés. Persze voltak pozitívumok is: "Nem régen még nem volt Gladiator Team, és kevesen hittek bennem, ez mára megváltozott" – mondta Darmos, amit Tóth egy meglepő mondattal tudott megkontrázni: Ebben a kilenc menetben megszerettem Józsit – utalt Barbár a sportszerű és férfias küzdelemre.

Szellő hibátlan maradt

A legmagasabban rangsorolt magyar profi bokszoló, a cirkálósúlyú Szellő Imre (21-0) egy korábbi világbajnoki kihívóval, a venezuelai Gusmyr Perdomóval nézett szembe a ringben. A vékony, hosszú karú latin-amerikai igyekezett kihasználni ezt az adottságát, amire ügyelt is a magyar klasszis: távolról bunyózott, egy-egy beugrással keltve zavart a venezuelai védelmében.

Szellő szemmel láthatóan gyorsabb volt a kissé szögletes mozgású Perdomónál, és ütőerőben is a venezuelai fölé tudott nőni. Az első három menetet egyértelműen elvitte Szellő, aki látványos, tiszta egyenesekkel nemegyszer szinte megrendítette Perdomót. A ceglédi klasszist az sem zavarta, hogy mindkét szemhéjából folyt a vér.

Perdomo küzdött becsülettel, de nem találta Szellő higgadt, remekül felépített bunyójának az ellenszerét: akkor támadt, amikor támadni kellett, úgy védekezett, ahogy kellett, és rendkívül pontosan ütött testre és fejre is. És ezek a pontos ütések erősek is voltak, látható volt, hogy csak idő kérdése, hogy az utolsó gongszó előtt véget érjen a mérkőzés. Erre a hetedik menetig kellett várni, amikor Szellő egy óriási jobbossal elkapta a venezuelait, akit ezek után nem is hagyott élni, és két újabb roham után a mérkőzésvezető beszüntette a küzdelmet.

A vérzés sem állította meg

A nagypehelysúlyú Kovács Zoltán a Bokszvilágszövetség (WBA) dél-amerikai övét megszerző venezuelai Rafael Hernández ellen lépett szorítóba. Az idén csak második meccsén kesztyűt húzó korábbi WBO Európa-bajnok nagyon szeretett volna bizonyítani, és ennek megfelelően harcolt a roppant kellemetlen stílusú dél-amerikai ellen.

Kovács rögtön az első menetben egy összekoccanás után összeszedett egy kellemetlen sérülést a jobb szemhéján, szükség volt a sarokban Nagy Lajos, a világ legjobb cutmanjének minden tudására. Hernández minden rutinját bevetette, hogy ne csak fizikálisan, de pszichésen is megtörje a nyíregyházi bokszolót, aki azonban többször is kemény kombinációkkal jelezte, hogy ez nem lesz olyan könnyű, mint azt a venezuelai elképzelte. A 6. menetben ápolni kellett Caramelt, aki ezután egyértelműen elvitte a három percet.

A hetedik menetben azonban egy vétlen összefejelést követően – mivel nem tudták folytatni a küzdelmet – eredményt kellett hirdetni az addigi pontozás eredménye alapján: Caramel pedig technikai döntéssel, egyhangú pontozással aratott győzelmet.