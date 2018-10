Letette a magyar állampolgársági esküt az amerikai gyorskorcsolyázó

John-Henry Krueger kedden letette az állampolgársági esküt, így minden akadály elhárult az elől, hogy jövőre már magyar színekben versenyezzen az amerikai születésű, olimpiai ezüstérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó.

"Az a célom, hogy a magyar férfi váltót hozzásegítsem Pekingben az olimpiai bajnoki címének megvédéséhez, illetve egyéniben is szeretnék dobogóra állni" - mondta az MTI érdeklődésére a 23 éves sportoló az ünnepélyes eskütétel előtt a zuglói anyakönyvi hivatalban. Arra a kérdésre, miért Magyarországot választotta, úgy felelt, hogy bátyja, Cole már a 2014-es, szocsi téli olimpia óta Budapesten készül, s tőle csupa jót hallott. Hozzátette: most már saját tapasztalatai is vannak arról, hogy mind a szakvezetés, mind a szövetség kiváló munkát végez, a versenyzők pedig egy nagy családot alkotnak.

"Ritka lehetőség, hogy Ázsián kívül egy szupercsapat épüljön, de itt ehhez minden lehetőség adott" - jelentette ki a phjongcshangi téli játékok 1000 méteres versenyének ezüstérmese, akinek 27 esztendős bátyja az idei Európa-bajnokságon már magyar színekben indult, s lett bronzérmes a férfi váltóval.

Az elmúlt években a hollandiai Heerenveenben készülő John-Henry Kruegernek a szabályok szerint egy idényt, a mostanit ki kell hagynia az országváltás miatt, de jövő ősztől már ismét versenyezhet. Ahogy mondta, hiányozni fog neki a versenyzés, de próbálja pozitívan szemlélni a dolgokat, mert így könnyebb lesz a beilleszkedés, a hozzászokás az új környezethez. Elárulta, hogy intenzíven tanulja a magyar nyelvet is, így erre is több ideje jut majd.

A rövidpályás gyorskorcsolyázók idénye november első hétvégéjén kezdődik a calgaryi világkupaversennyel.