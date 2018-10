Az Arsenal és a Chelsea edzései elképzelhetetlenek a teqball nélkül

Óriási izgalmakkal és mind egyéniben, mind párosban magyar ezüstéremmel zárult az október 12-13-án a franciaországi Reimsben megrendezett II. Teqball-világbajnokság. Párosban a Blázsovics-Bányik páros a montenegrói, egyéniben Sipos Árpád pedig a román csapattal vívott döntőben szerzett ezüstérmet.

A szombat délutáni főprogram a párosok bronzmeccsével kezdődött. A 2500 fős aréna előtt már ekkor hosszú sor kanyargott. Sokan nem tudták mihez kapcsolni a még csak öt éve divatban lévő játékot, ezért kíváncsi szemekkel bámulták, ahogy két kisfiú ide-oda passzolgat a bejárat előtt felállított asztalon. Mozdulni is alig lehetett. Lépésben haladva egy ismerős hang ütötte meg a fülemet. „I trust him (én hiszek neki)” – hallatszott a kijelölt dohányzóhely felől. A folyamatos duruzsolásban nehezen volt kivehető, hogy miről is megy a beszélgetés, de később az egyik újságíró kolléga elmondta, hogy Cristiano Ronaldo és az ő szexuális zaklatási ügye volt a téma. Közelebb érve aztán megláttam: a portugál Simao Sabrosa volt az, a Barcelona korábbi futballistája, jelenlegi teqball-nagykövet, aki ekkor már épp arról sztorizott, hogy profi játékos pályafutása alatt is jól esett volna neki egy-egy szál cigi, de tiltott volt.

A nemzetközi sajtó is ráharapott a teqballra

A II. Teqball-világbajnokság komoly mérföldkőnek számított a sportág történetében a százezer dolláros összdíjazás miatt. Simao mellett ezúttal a három londoni nagycsapat, az Arsenal, a Chelsea és a Tottenham egykori védője, a háromszoros francia freestyle-világbajnok Sean Garnier és a reimsi születésű, világ- és Európa-bajnok Robert Pirés képviselte a teqballt. A délután megtartott sajtótájékoztatóra rengeteg újságíró zsúfolódott be egy pici terembe, köztük a BBC és a TF1 munkatársai. A kiülő sztárfutballisták kissé szótlanok voltak, amit viccelődéssel próbáltak kompenzálni.

Sokan azt hiszik, hogy könnyű játék, de nem az. Miután kipróbáltam, azt mondtam: oké, én inkább nagykövet szeretnék lenni – nyilatkozta Pirés, majd a mellette ülő Simao arra a kérdésre, hogy kivel alkotna párost a legszívesebben, aki nem honfitárs, csak azért is Luis Figót mondta.

Ma már az Arsenal és a Chelsea edzései elképzelhetetlenek teqball nélkül, ezért nem is volt meglepő, hogy a Premier League kötelékébe tartozó újságírók is megjelentek az eseményen. Huszár Viktor, a FITEQ alelnöke, a teqball műszaki megvalósításának ötletgazdája nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy ezek a klubok vásárolnak tőlük (fontos, hogy vásárolnak, és nem promóciós céllal kapják), majd arról beszélt, hogy négyévnyi komoly mérnöki munka áll a meghajlított asztalhoz legjobban passzoló anyagok és felszerelések kifejlesztése mögött. Huszár Viktor azt is elmondta, hogy ők néhány év alatt elérték azt, amit más sportágak harminc alatt, de nem állnak meg, további terveik vannak.

A Világkupák, az All Stars Kupák, a Beach Kupák, az egyetemi bajnokságok, a közönségtalálkozók egy célkitűzést szolgálnak: a világon mindenki számára elérhetővé akarjuk tenni a teqballt – ezt már Gattyán György, a FITEQ alelnöke, a teqball stratégiai ötletgazdája mondta. – A következő években még a mostaninál is nagyobb sebességre kapcsolunk. Még több nemzetközi versenyt, pénzdíjas kupát szervezünk. Közben folytatjuk támogatási programunkat. Olyan országokba viszünk asztalokat, ahol talán a sport az egyetlen remény a felemelkedésre.”

Rohamosan fejlődik a teqball A döntők előtt megtartott nemzetközi sajtótájékoztatón Borsányi Gábor a Nemzetközi Teqball-Szövetség (FITEQ) elnöke, a Teqball ötletgazdája elmondta: „Mi sem mutatja jobban a Teqball sportág rohamosan növekvő népszerűségét, mint hogy történetének második világkupáján sikerült az egy évvel korábbi világversenyhez képest megduplázni a résztvevők számát, és idén már 42 ország összesen 91 sportolója vett részt a versenyen. Nincs a világon még egy ilyen gyorsan elterjedt és nemzetközileg is elismert sportág!"

Telt ház előtt játszották a végig kiélezett döntőket

A csoportmérkőzések, a nyolcaddöntők, a negyeddöntők és az elődöntők megrendezésére egy kisebb teremben került sor, ahol egyszerre négy pályán zajlottak az események. Akik korán érkeztek, már ide is beültek, de ők főleg azzal a céllal, hogy elkapják valamelyik nagyágyút egy-egy fotó erejéig (a biztonsági őrök ilyen szempontból a megszokottnál engedékenyebbek voltak). Az alapítók és a nagykövetek csoportba verődtek, mentek egy kört, belenéztek a játékba, majd átvonultak a folyosó másik oldalán lévő csarnokba, ahol a műsorközlő fél órával a páros bronzmeccs kezdete előtt figyelmeztette a nézőket: foglalják el a helyeiket.

A lelátónak, ahol mi ültünk, le volt zárva mindkét oldala, csak középen lehetett helyezkedni. A brazil-román összecsapás (amelyet a románok nyertek) már bőven zajlott, amikor a túloldalt ülő alapítók jól láthatóan arról beszéltek az egyik szervezővel, hogy miért nem nyitják meg a lelátót teljesen, és engednek be még nézőket. Az önkéntesek azonnal ott teremtek, megnyitották a kapukat, így körülbelül 100-150 kint várakozó jutott ülőhelyhez. Kameruntól Kínáig, Albániától Új Kaledóniáig 42 ország versenyzői és szurkolói töltötték meg a csarnokot, de senki nem tudta elnyomni annak a 10-15 brazil fiúnak a hangját, akik még magyar-montenegrói döntő alatt is megállás nélkül „brasil, brasil”-t kiabáltak.

A körítés profi volt: minden döntőt látványos show vezetett fel, a pontokat rendszeresen visszajátszották szuperlassításban, szünetben statisztikákat mutattak az éppen befejeződött szettről, akik pedig nem tudtak ott lenni a helyszínen, Facebookon streamelhették a végig kiélezett meccseket.

Eredmények

Egyéniben a magyar bajnok, Sipos Árpád csupán egyetlen vesztett szettel jutott el a döntőig, és ott végül ezüstérmet szerzett, miután 20:11, 20:15-re kikapott a román színekben versenyző Szécsi Barnától. A bronzérmet a lengyel Adrian Duszak nyerte a montenegrói Bogdan Marojevics ellen.

A párosok versenyében izgulhattunk csak igazán a magyar sikerért, a verseny során végig bravúrosan játszó Blázsovics Ádám és Bányik Csaba a döntőben a montenegrói Bogdan Marojevic-Nikola Mitro párossal került szembe. A rendkívül szoros és izgalmas döntőt végül egy hajszállal, 20:19, 15:20, 22:20-ra nyerték meg a montenegróiak. A dobogó harmadik fokára a román csapat, Ilyés Szabolcs és Lázár Zsolt állhatott fel, akik a bronzért folyó mérkőzésen a brazil párost győzték le.

A telt ház előtt zajló döntőket ünnepélyes díjátadó esemény követte, majd a világverseny zárásaként az alapítók gálavacsorát rendeztek II. Albert monacói herceg tiszteletére.