Kezdődik az év legjelentősebb nyílt sakkversenye

A görög üdülőhelyen, Halkidikiben rendezték meg a 34. Klubcsapatok Sakk Európa-kupáját. Hatvanegy férfi együttes hattáblás, 7 fordulós svájci rendszerű küzdelmét izgalmas hajrában a szentpétervári Mednyij Vszadnik csapata nyerte meg. Az utolsó játéknap előtt a világbajnok Magnus Carlsennel az éltáblán még a norvég Valerengaa Sjakklubb együttese állt az élen. A tizenkét résztvevős női viadalon négy táblán csatáztak, a monacói Cercle d'Echecs de Monte-Carlo a döntőben a címvédő grúz Nona csapat ellen győzött. Szombaton rajtol Man sziget fővárosában, Douaglasban az év legjelentősebb nyílt versenye, amelyen Rapport Richárd, Almási Zoltán és Lékó Péter is játszik, az örmény Levon Aronjan, a francia Maxime Vachier-Lagrave és, a holland Anish Giri vezeti a 167 fős mezőny rajtlistáját.

Pazar mezőnnyel szombaton rajtol Man sziget fővárosában, Douglasban az év legjelentősebb nyílt tornája. A chess.com és a Scheinberg család szponzorálta tornán a rajtlistát az örmény Levon Aronjan, a francia Maxime Vahier-Lagrave és a holland Anish Giri holtversenyben vezeti. A két exvilágbajnok, az orosz Vlagyimir Kramnyik és az indiai Viswanathan Anand mellett a két amerikai olimpiai bajnok, Wesley So és Hikaru Nakamura a torna legnagyobb esélyesei.

A magyar színeket három olimpiai ezüstérmes nagymesterünk, Rapport Richárd, Almási Zoltán és Lékó Péter képviseli a 9 fordulós, svájci rendszerű viadalon.A tavalyi viadal nagy szenzációja volt a norvég világelső Magnus Carlsen részvétele.

A nyílt versenyen is bizonyította, hogy a szuperversenyek mellett a kicsit fesztiválhangulatú viadalon is képes jól játszani.Legnagyobb riválisára, Fabiano Caruanára a finisben mért vereséget és vehette át a győztesnek járón 50 ezer fontos első díjat. Carlsen és Caruana már Londonra készül, távollétükben is a sakkvilág ászainak küzdelmét kísérhetjük majd figyelemmel. Az első helyen előálló esetleges holtversenyt rájátszás döntené el. Rapport Richárd a rajtlistán a 11., Almási Zoltán a 19., Lékó Péter a 22. a 167 fős mezőnyben.

A rajtlista élcsoportja:

Levon Aronjan (örmény, 2780)

Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2780)

Anish Giri (holland, 2780)

Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2779)

Wesley So (amerikai, 2776)

Viswanathan Anand (indiai, 2771)

Alekszandr Griscsuk (orosz, 2769)

Hikaru Nakamura (amerikai, 2763)

Szergej Karjakin (orosz, 2760)

Radoslaw Wojtaszek (lengyel, 2727)

Rapport Richárd (magyar, 2725)

Wang Hao (kínai, 2722)

Arkadij Naiditsch (azerbajdzsáni, 2721)

Le Quang Liem (vietnami, 2715)

Michael Adams (angol, 2712)

Santosh Gujrathi Vidit (indiai, 2711)

Vlagyiszlav Artyemijev (orosz, 2706)

Pavel Eljanov (ukrán, 2703)

Almási Zoltán (magyar, 2702)

Borisz Gelfand (izraeli, 2701)

Tamir Nabaty (izraeli, 2692)

Lékó Péter (magyar, 2690)

A hétvégén induló nyílt verseny előtt a Batumiban megrendezett sakkolimpia több résztvevője vállalta a megmérettetést a 34. Klubcsapatok Európa-kupáján. A viadalt elsősorban a háromszoros világbajnok Magnus Carlsen részvétele fémjelezte, aki az olimpián nem játszott a válogatottban, de a norvég klubcsapatban való szereplést vállalta. A Londonban november 9-én kezdődő világbajnoki döntő előtt utolsó versenyét játszotta. Carlsen alighanem már tartalékolta erejét a fináléra, csak egy partit tudott nyerni, majd ötöt sorban remizett. A kétszeres kínai olimpiai bajnok Ding Lirennel szemben nagy bajban volt, de veretlenségét már 93 játszma óta őrző, a világranglistán negyedik nagymester elvétette a nyerőesélyes folytatást. A világelső 4,3 Élő-pontvesztéssel zárt, kihívóját, Fabiano Caruanát a virtuális világranglistán csak 2,4 ponttal előzi meg.

A korábbi viadalokon is a svájci rendszerre jellemzően a párosításnak nagy jelentősége volt, sorsdöntő, hogy az esélyes csapatok mikor játszottak rangadót, vagy éppen melyik együttes használta ki a „külső kör" adta lehetőséget. A macedón Alkaloid vezette a rajtlistát, igazi ászokat vonultatott fel. Ding Liren mellett Yu Yangyi is kétszeres olimpiai aranyérmes, Dmitrij Andrejkin az idei orosz szuperbajnokság győztese, Dmitrij Jakovenko az ezüstérmes és még két ukrán nagymester, Pavel Eljanov és Jurij Krivorucsko szerepelt az együttesben. A hatodik fordulóban nagy meglepetésre öt döntetlen mellett Eljanov veresége miatt kikapott Carlsen csapatától, és végül dobogóra sem került a gárda.

A szentpétervári Mednyij Vszadnik csapatában az éltáblás ötszörös olimpiai és nyolcszoros orosz bajnok Peter Szvidler első négy partiját elvesztette, az együttes a negyedik körben szenvedett vereséget az Alkaloid hatosától, de a riválisok botlásait kihasználva elsőként ért a célba. A cseh AVE Novy Bor megőrizte veretlenségét, a harmadik fordulóban a norvégok, a hatodikban az olasz Padova ellen nem tudott nyerni, a Berger-Sonneborn pontszámítás a szentpéterváriaknak kedvezett. A lengyel Radoslaw Wojtaszek mellett többek között három indiai sakkozó erősítette soraikat. Nagy meglepetés a Mologyezska bronzérme, igazi ászok nélkül lett harmadik az orosz együttes.

Az Obietivo Risarcimento Padova csapatának második tábláján játszott Lékó Péter. Nagymesterünk két nyeréssel rajtolt, majd négyet remizett. Az együttes veretlen maradt, utolsó három mérkőzésük 3-3-mal ért véget.

Az éltáblán Ding Liren volt a legeredményesebb a 2849 performance-pontszámmal, Radoslaw Wojtaszek 2803, Magnus Carlsen 2776-tal csak a harmadik. A második táblások viaskodásában Nyikita Vityjugov vitte el a trófeát 2814-gyel, Lékó Péter az ötödik 2713-mal. Remekelt a bajnokcsapatban Vlagyimir Fedoszejev is 2829 ponttal. A negyedik táblás aranyérem Makszim Matlakovnak jutott 2791-gyel. A Padova csapatában Daniele Vocaturo tűnt ki, bámulatos a 3341-es performace-pontszáma. A hatodik táblán az osztrák Markus Ragger győzött 2720 ponttal. Ezúttal sem játszott magyar csapat, a tizenegyszeres bajnok Aquaprofit-NTSK a nemzetközi megméretést nem vállalta.

A 34. Klubcsapatok Európa-kupa végeredménye:

1. Mednyij Vszadnik Szentpétervár (orosz) 12 meccspont, 229,5 BS (Peter Szvidler 2756, 1,5/6, Nyikita Vityjugov 2709, 5/6, Vlagyimir Fedoszejev 2713, 6/7, Makszim Matlakov 2683, 5/6, Maxim Ridstein 2674, 4/6, Kirill Alelszejenko 2639, 4,5/6, Alekszej Goganov 2592, 4,5/5)

2. AVE Novy Bor (cseh) 12, 117,5

3. Mologyezska (orosz) 11, 231

4. Obiettivo Risarcimento Padova (olasz) 11, 228

5. Valerenga Sjakklubb (norvég) 11, 119,5

6. Alkaloid (macedón) 11, 219

(61 csapat)

A női csapatok versenyében a Cercle d'Echecs de Monte-Carlo és a címvédő Nona Chess Club Batumi együtteseinek csatája döntötte el az aranyérem sorsát. Az ukrán Anna Muzicsuk gyors győzelme juttatta vezetéshez a monacói csapatot, a gárda doyenje, a svéd Pia Cramling veresége sem veszélyeztette elsőségüket, a 2-2-vel hetedik elsőségüket ünnepelhették. A Nona csapata megegyezett a grúz olimpiai válogatottal. A bronzéremért vívott orosz párharcban a döntetlen az esélyesebb Ugra együttesének kedvezett.

A győztes csapat tagjai:

Anna Muzicsuk (ukrán) 2555, 4,5/6, Pia Cramling (svéd) 2465. 5,5/7, Monika Socko (lengyel) 2451, 5/7, Deimante Cornette (litván) 2462, 5/6, Almira Szkripcsenko (francia) 2414, 1,5/2.

A tábladíjasoknál is a monacói csapat tagjai voltak a legeredményesebbek. Anna Muzicsuk, Pia Cramling és Deimante Cornette vehetett át aranyérmet, a harmadik táblán a Nona játékosa, Lela Zsavahisvili győzött.