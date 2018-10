Milliomos nők, nem feleségek a szingapúri kifutón

Az év egyetlen teniszversenye, amikor a sorsolásra minden résztvevő vörös szőnyegen vonul be, tűsarkú cipőben és a különleges alkalomra készült ruhakölteményben. A világ legjobb női teniszezői a szingapúri WTA Finals indításaként csillogó gálán mutatkoztak be a helyi elitnek, és a két négyes csoport beosztása mellett az is kiderült, hogy kik a 2018-as szezon díjazottjai.

Búcsúzni jöttek Szingapúrba a teniszvilág női sztárjai. A húzónevek ugyan hiányoznak,Serena Williams, Venus Williams és Marija Sarapova nem tudta kvalifikálni magát és az aktuális világelső Simona Halep is csak reprezentálni repült ilyen messze, de az ünnepet ez sem árnyékolta be. A WTA Tour szezonzárója öt év után elköltözik. Marad a helyszín Ázsia, de a kínaiakkal manapság nehéz versenyezni financiálisan, így az amúgy rendkívül gazdag mini városállam is alulmaradt a dél-kínai Sencsennel szemben, ahol jövőre duplázódik a pénzdíj, az idei 7 millióról, 14 millióra és valószínűleg a WTA bevételei is jelentősen emelkednek.

A pénzről még csak annyit, hogy az idén 36 játékos keresett a hivatalos pénzdíjakból több mint egymillió dollárt és további 35 jutott 500 ezer fölé. Nincs még egy sportág, amiben ennyi nő juthat ekkora bevételekhez. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy a profi teniszezőknek komoly kiadásaik vannak, maguk fizetik a teljes szakmai stábjukat és minden a versenyzésükkel, felkészülésükkel kapcsolatos kiadást.

A WTA Finals az a verseny a touron, ahol minden induló nagyon boldog és elégedett. Az idény elején az egyik legfontosabb célja minden játékosnak, hogy bekerüljön a szezonzáró nyolcas mezőnyébe. Ha ez sikerül, akkor az azt jelenti, hogy olyan gyenge már nem lehet az éve, minden résztvevőnek van valami oka az örömre, a büszkeségre. Ennek megfelelően Szingapúrban nem hallani egyetlen játékostól sem, hogy valamiért esetleg csalódott lenne, ez a sikeremberek csúcstalálkozója, senki nem foglakozik a vereségekkel, mindenki csak a szépre emlékszik, pozitívan gondol az elmúlt tíz hónapra. A WTA Finals minden csoportmeccsének 153 ezer dollár a tétje, de, ha valaki mindhárom mérkőzését elveszíti, akkor is kap 151 ezer dollárt. Persze, ez rengetegnek tűnik, de idáig el kell jutni.

Nagy változásokat nem hozott a 2018-as szezon. Az már a WTA Finals előtt eldőlt, hogy az idén is Simona Halep zárja az évet a ranglista élén. Péntek este be is jelentették, hogy a 27 éves román az év játékosa. Halep boldogan vette át a serleget és nem tűnt szomorúnak amiatt, mert a hátsérülése megakadályozta az indulásban. Moszkvából repült Szingapúrba népszerűsíteni a WTA Tourt, ha már teniszezni nem tud. Szombat délután mosolyogva mondta, hogy nem marad sokáig, mert már nagyon vágyik egy jó hosszú nyaralásra.

Ő az egyetlen, aki 2014 óta mindig kvalifikálta magát a szezonzáróra. A világelső pályafutása legjobb idényét zárja még úgy is, hogy augusztus óta nem nyert mérkőzést.

Teljesült az álma, három elvesztett Grand Slam-döntő után, a Roland Garroson a csúcsra ért és így viszonylag könnyen feldolgozza, hogy Wimbledonban a 32 között, a US Openen már az első fordulóban kiesett (összesen 57 meccséből 11-et vesztett el.)

Az orvosok azt mondták, hogy három-négy hét pihenőre van szükségem. A jó hír, hogy nem kell operálni, sok gyógytornával és fizioterapeuta segítségével kezelhető a sérülésem. A lényeg, hogy türelmes legyek és mentálisan jól kezeljem ezt a helyzetet. Van időm, remélem, hogy december elején el tudom kezdeni a felkészülést"– magyarázta a román, aki az idei évét pályafutása legjobb szezonjaként értékelte. Végre Grand Slamet nyertem és világelső vagyok, ennél többet nem kívánhatok. Voltak nehéz pillanatok, például az Australian Open döntő elvesztése után, de büszke vagyok arra, hogy túljutottam rajta és még erősebben jöttem ki belőle – mondta Simona Halep.

A tavalyi nyolcas mezőnyből hárman indulnak idén:Caroline Wozniacki (a címvédő), Karolina Pliskova (elődöntős 2017-ben) és Jelina Szvitolina. Három újoncot avatnak. Sloane Stephensnek tavaly a US Open megnyerése is kevésnek bizonyult a kvalifikációhoz, igaz, csak júliusban tért vissza a sérülése után. Az idén nem nyert újabb Gtand Slamet az amerikai (a Roland Garros döntőben 6:3, 2:0-ra vezetett, de kikapott Haleptől), de Miamiban veretlen maradt.

Az idei US Open-győztes Oszaka Naomi indulása nem volt kérdés, mert a fiatal japán már márciusban nagyot dobott, amikor a ranglista 44. helyezettjeként megnyerte Indian Wellst.

A holland Kiki Bertens tavaly párosban játszott döntőt Szingapúrban Babos Tímeáék ellen, és a 31. helyről küzdötte magát a top tízbe. Cincinnatiban sikerült neki az áttörés, legyőzte a világranglista 2. Caroline Wozniackit és a döntőben a világelső Simona Halepet is. Ilyen bravúrra csak ő volt képes 2018-ban. Kicsit árnyalja a képet, hogy a 62 egyéni mérkőzéséből 19-et vesztett el, háromszor top százon kívüli játékos győzte le, viszont ő verte a legtöbb top tízest: tízszer nyert a legjobbak ellen. A női tenisz évek óta pont ilyen.

Két nagy visszatérője van a nyolcas elitnek.Petra Kvitova a 2016-os késeléses támadás után fokozatosan haladt előre a ranglistán. Tavaly a 29. helyig jutott, de idén februártól márciusig volt egy 14 győzelmes sorozata, ennél hosszabbal senki nem büszkélkedhet, ráadásul a 28 éves cseh nyerte a legtöbb serleget 2018-ban – az öt trófea között a madridi a legértékesebb. Kvitova a Grand Slameken maradt adós a jó eredménnyel: Melbourne-ben és Wimbledonban már az első fordulóban kikapott, de a Roland Garroson és a US Openen sem jutott el a legjobb 16-ig sem. A címvédő Wozniacki mellett ő az egyetlen a mezőnyben, aki nyert már WTA Finalst (2011-ben) és amikor legutóbb Szingapúrban járt 2015-ben, akkor is döntőt játszott.

Nem véletlenül emlegetik őt az egyik esélyesként, bár az év első felében játszott igazán jó formában. Mellette szól még, hogy a játékosok értékelése alapján az idén gyorsabb a pálya, mint a korábbi években.

Kvitova mellett Angelique Kerber, aki tavaly nem indult, de Grand Slam-bajnok és korábbi világelső. A 30 éves német a legidősebb a mezőnyben. A 2016-os csúcséve után 2017-ben a 21. helyen zárt és most megint a 2. legjobb a ranglista alapján. Az idén Wimbledonban győzött. Kerber tehát egy hullámvasúton ült az elmúlt három évben, ami a páros esztendőkben folyamatosan felfele kúszott, komoly csúcsokra kapaszkodott fel, de 2017-ben sebesen száguldott a mélybe. A német úgy fogalmazta meg ezt a tapasztalatot, hogy sokat tanult magáról, a játékáról, a motivációról, és ha nem élte volna meg mindezt, akkor nem az a személy lenne, aki ma ő. Sokat segített neki ez az egész, hogy felnőjön.

Bár Angelique Kerber is nagyot ugrott előre 2018-ban, az év visszatérőjének Serena Williamst választották meg. Az év újonca Aryna Szabalenka lett, a legtöbbet fejlődött játékosnak járó díjat Kiki Bertens kapta. Kihirdették az év párosát is, ami azért meglepő (bár a többivel is megvárhatták volna a WTA Finals végét), mert Babos Tímea és Kristina Mladenovic egy jó szingapúri szerepléssel még megelőzheti a cseh Barbora Krejcikova és Katerina Siniakova alkotta kettőst. A párosoknak jövő csütörtökön kezdődik a WTA Finals, a sorsolást kedden tartják, Babos Tímeáéek a 2. kiemeltek lesznek.

Egyéniben Angelique Kerber, Oszaka Naomi, Sloane Stephens és Kiki Bertens alkotja az egyik négyest, a másikban Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Karolina Pliskova és Jelina Szvitolina küzd a jövő szombati elődöntőért. Vasárnap Kvitova és Szvitolina játszik először, majd jön Wozniacki és Pliskova. Hétfőn Oszaka és Stephens meccsével indul a program, majd a 2. felvonásban találkozik Kerber és Bertens. A mezőnyben öt Grand slam-bajnok szerepel, ami azért sem megleőő, mert a legutóbbi nyolc Grand Slamet mindig más nyerte a nőknél. A veretlen győztes jövő vasárnap 2 millió 360 ezer dollárral lesz gazdagabb.