Folytatódik a hazai birkózó-vb, pályán a Hertha, de lesz Veszprém-Szeged is

A sportszeretők ma sem fognak unatkozni, mert amellett, hogy igazi rangadót is láthatnak este (Inter-Milan), rendkívül színes is lesz a sportprogram. Budapesten folytatódik a birkózó-vb, később Forma-1-et és NFL-t is nézhetünk, amikre egy Veszprém-Szegeddel lehet hangolódni, hogy a női kézi BL-ről, vagy a Hertháról ne is beszéljünk. Jó szórakozást!