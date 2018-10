A címvédő már nagy falat volt, a bronzért birkózhat Olejnik Pavlo

A szabadfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában szereplő Olejnik Pavlo az elődöntőben - a papírformának megfelelően - kikapott a címvédő Kyle Snydertől, így kedden a bronzéremért léphet majd szőnyegre a budapesti birkózó-világbajnokságon.

A honosított ukrajnai sportoló nem panaszkodhatott fáradtságra az elődöntőt megelőzően, délelőtt ugyanis mindössze másfél perc birkózás elég volt neki a négy közé kerüléshez. Az első meccsén ugyanis argentin riválisa nem állt ki ellene, majd a nyolc között a kanadai Jordan Steen ellen villámgyors, technikai tus győzelmet aratott.

Olejnik riválisa lényegesen több időt töltött a szőnyegen hétfőn, hiszen már a selejtezőben is mérkőznie kellett, így összességében három találkozón át vezetett az útja a legjobb négyig. Mindezek ellenére még így is egyértelműen az amerikaiak klasszisa, a riói olimpia és a legutóbbi két vb győztese számított a meccs esélyesének még úgy is, hogy Olejnik sem kis név a birkózásban, még ukrán színekben Európa-bajnokságot nyert, s kétszer volt vb-harmadik.

A csata első felében egyértelműen Snyder volt a kezdeményezőbb, többször is megpróbált lábra támadni, ám Olejnik minden esetben védeni tudta próbálkozásait. Ennek ellenére a szünetre Snyder mehetett 1-0-ás előnnyel, mivel a passzív Olejnik nem tudott akciót csinálni a figyelmeztetés 30 másodperce alatt.

A második szakasz nagyon rosszul kezdődött, Snyder ugyanis gyorsan kivette Olejnik lábát és mögé került, ez az akció pedig el is döntötte a meccset, mivel a folytatásban Snyder rutinosan csak arra figyelt, hogy ellenfele ne tudjon pontot csinálni rajta, az amerikai ezt sikerrel tette, így végül 3-0-ra győzött.

Olejnik Pavlo kedden a bronzéremért lép szőnyegre, ellenfele pedig a vigaszág győztese lesz.

A keddi döntőben a két favorit, Snyder és az oroszok sztárja, Abdulrasid Szadulajev csap majd össze egymással, ahogy tavaly Párizsban is.