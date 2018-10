Olejnik Pavlo éremért küzdhet a birkózó-világbajnokságon

A szabadfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában szereplő Olejnik Pavlo mérkőzés nélkül jutott be a legjobb nyolc közé, majd másfél perc alatt vert egy kanadait. Az 55 kilogrammban induló Galambos Ramóna technikai tussal kikapott a nyolcaddöntőben a budapesti birkózó-világbajnokság hétfői versenynapján. A junior korú Dollák Tamara és Lukács Norbert is kikapott, míg Asarin Roman a vigaszágról is kiesett.

A 21 éves ukrajnai születésű, ám Magyarországon élő Asarin vasárnap kiválóan küzdött a későbbi döntős indiai Bajrang Bajrang ellen, így abban lehetett bízni, hogy képes lehet legyőzni a dél-koreai Li Szeung Csult.

A mérkőzés azonban már az első menetben rosszul alakult, ugyanis az ázsiai birkózó egy szép lábra támadás után Asarin mögé került (0-2), majd meg is pörgette (0-4). Ebből viszont a magyar szépen támadott vissza, s került Li fölé (1-4), a pörgetési kísérletét viszont elkapkodta, riválisa így belefogott akciójába, s a hátára szorult (1-6) Asarin nehezen tudott kifordulni a veszélyes helyzetből.

A második menetre így óriási hátrányban vágott neki a fiatal hazai sportoló, aki viszont végig ment előre, sokszor talán meggondolatlanul indított, amit Li egyszer szépen ki is használt (1-8), viszont az utolsó percben Asarin két szép akciót is bemutatott, s az utolsó másodpercekben egy gyönyörű billentés után (5-8) megpróbálta tusba húzni riválisa bal vállát, ami nem sikerült neki, s ezt a videózás is bizonyította (5-9).

Amíg a B szőnyegen Asarin küzdött, addig a C-n Lukács Norbert, aki nem volt szerencsés a sorsolásnál, ugyanis a selejtezőben rögtön az örmények világ- és Európa-bajnokát, Devid Szafarjant kapta ellenfélül.

A 25 éves magyar stabilan birkózott neves riválisa ellen, aki az első három percben egy levitel után 2-0-ás előnyhöz jutott. A második szakasz elején aztán Lukács egy pontra csökkentette a különbséget Szafarjan viszont a szakasz közepén ismét levitte őt (1-4), a "hajrában" pedig már nem változott az eredmény.

Lukács Norbert még a keddi vigaszági folytatásban bízhat, amihez Szafarjan döntőbe jutására van szükség.

Hétfőn az 55 és 59 kilós versenyekkel a nők is megkezdték szereplésüket. A 10 fős hazai csapatból a válogatott helyét legkésőbb, a szeptemberi válogatón bebiztosító Dollák Tamara vívta az első meccset, méghozzá a mexikói Alejandra Romero Bonilla ellen.

A 19 éves magyar versenyző számára a tapasztalatszerzés volt az elsődleges cél, s az már az első menet közepén látszott, hogy győzelemre nincs esélye. Dollák bátran küzdött, ám mexikói riválisa az első, majd a második menetben is egyszer levitte és pörgette, így végül 8-0-ra győzött. A hazai tehetség a második szakaszban veszélyesebben birkózott, ám hiába volt többször is lehetősége, nem tudott riválisa mögé kerülni, így pont nélkül zárt.

"Szorosabb meccsre számítottam ennél, de sajnos az első menetben már nagy hátrányba kerültem. Úgy éreztem, nem verhetetlen ellenfél a mexikói, voltak is lehetőségeim az akcióra, de nagyon jól védekezett a második szakaszban, sajnálom" - értékelt a meccs után a 19 éves újpesti tehetség, akinek a vigaszági folytatáshoz a mexikói fináléba jutására van szüksége.

A szabadfogású válogatott utolsó fellépője az ukrajnai, honosított 97 kilós Olejnik volt, aki a 16 között mutatkozott be a hazai közönségnek, melynek még várnia kell arra, hogy birkózni lássa, ugyanis ellenfele, az argentin Ricardo Baez nem jelent meg a mérkőzésen.

Olejniknek így egyetlen meccset kellett nyernie az elődöntőbe kerüléshez, s ahhoz, hogy kedden éremért küzdhessen. Negyeddöntős ellenfele a kanadai Jordan Steen volt.

Olejnik végül leiskolázta ellenfelét, mindössze másfél percig tartott a küzdelem. Olejnik háromszor pörgette meg ellenfelét és a két levitellel össze is jött a tízpontos különbség.

Olejnik kedd este küzdhet majd az éremért.

Galambos Ramóna, aki 2016-ban Európa-bajnoki bronzérmes volt és világbajnoki ötödik. Riválisa - az elképesztően erős amerikai válogatottból - Jacarra Winchester volt.

"Csak az elején ne kerüljön nagy hátrányba, ez lenne a legfontosabb" - mondta még a meccs előtt az MTI-nek Nagy Lajos, a válogatott másodedzője.

Sajnos a szakember szavai nem találtak meghallgatásra. Galambos néhány másodperc után bajba került, riválisa mögé ment (0-2), ebből viszont ügyesen menekült ki, felállt és összefogta a neki háttal álló amerikait, ám hiába várta a publikum, hogy leviszi, vagy eldobja ellenfelét, néhány másodperc után Winchester kiszabadult a fogásából. A kihagyott lehetőség úgy tűnt, nem kedvetlenítette el a magyar sportolót, mert szinte rögtön ezek után kitolta riválisát a szőnyegről és 2-1-re felzárkózott. A menet hajrája felé közeledve aztán az addig jól küzdő magyar versenyző egy meggondolatlan támadást indított, nagy lendülettel rontott a hátráló Winchesterre, aki gyönyörűen összefogta Galambost és csípődobást mutatott be (1-6) rajta.

A második menetben a szinte behozhatatlannak tűnő hátrányban a hazai tehetség minden kockázatot vállalt azért, hogy akciót csináljon, a kényelmes helyzetben lévő amerikai viszont gyönyörű kontrákkal hatástalanított akciót, és megszerezte a technikai tushoz szükséges pontokat (1-12).

"Meg akartam nyerni ezt a meccset, nagyon el vagyok keseredve. Az elején nem lett volna szabad a kétes helyzetekbe belemenni. Ő fizikailag erősebb, az első menetben biztonságosan kellett volna birkóznom" - mondta az MTI-nek könnyeivel küszködve a 22 éves birkózó.

Galambos még a vigaszágban reménykedhet, amihez az amerikai döntőbe kerülésre van szüksége.