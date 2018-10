Húsz év után szakít Sarapovával legnagyobb támogatója

Nem hosszabbítja meg az év végén lejáró szerződését a Nike amerikai sportszergyártó Marija Sarapovával. Az orosz teniszező várhatóan mégsem marad hasonló profilú támogató nélkül.

A 31 éves, ötszörös Grand Slam-győztes teniszezőt kereken húsz éve, tizenegyéves kora óta támogatta a Nike, amelyik most nem hosszabbítja meg az év végén lejáró szerződést, írja a The Sun című brit bulvárlap információira hivatkozva az Insidethegames.org oldal.

A döntés hátterében Sarapova 2016-os doppingbotránya állhat, amikor több tucatnyi orosz sportoló között ő is megbukott a meldónium nevű szer használatával. A Nike akkor felfüggesztette a támogatást - hasonlóan döntött a Porsche és a TAG Heuer is - most pedig meg is szüneteti, még, ha a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) által kiszabott eltiltás lejárta után folytatták is az együttműködést.

A Nike döntése ugyanakkor aligha fogja földhöz vágni Sarapovát, aki a hírek szerint szinte azonnal aláírhatja új szerződését az Adidasszal.