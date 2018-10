A sorsolásra felvonult 16 hölgy ruháinak a versenyében egyértelműen Babos Tímea győzött, de a címvédőként a világelsőség visszaszerzéséért pályára lépő magyar nem csak ezért magabiztos Szingapúrban a WTA-vb rajtja előtt. A helyszínen adott exkluzív videóinterjút az Origónak.

Óriási a tét Babos Tímeának Szingapúrban a WTA Finals páros versenyében. A címvédés garantálná, hogy visszakerül a világranglista élére, ami azt jelentené, hogy partnerével, Kristina Mladenoviccsal együtt zárná az évet a női páros ranglista élén. A 2018-as mezőnyben csak ketten vannak, akik sorozatban negyedszer tudták kvalifikálni magukat a szezonzáró WTA-vb elit mezőnyébe. Babos Tímea az egyik és tavalyi párja Andrea Sestini Hlavackova a másik.

Az idei szezonra alaposan átalakult a párosok mezőnye. Martina Hingis befejezte 2017 végén, épp Babos Tímeáék ellen játszotta pályafutása utolsó hivatalos mérkőzését a szingapúri elődöntőben. Tévedés lenne a svájci-szlovák visszavonulására fogni, hogy a 2017-es szezont az első tízben záró párosok közül csak kettő maradt egyben 2018-ra: Hszü Ji-fan és Gabriela Dabrowski, valamint Andreja Klepac és María José Martínez Sánchez. A hölgyek szeretnek variálni, mindig sok a változás. Vannak szakmai szempontok és természetesen emberiek is. Fontos, hogy a pályán, de azon kívül is meglegyen az összhang. Ha az egyikben repedés van, akkor szinte elkerülhetetlen a szakítás, még úgy is, ha az dollár százezrekben mérhető vesztességgel jár.

A páros világranglista egyik érdekessége, hogy egyénileg rangsorol, mert egy játékos több különböző partnerrel is gyűjtheti a pontokat. A WTA Finals mezőnyébe viszont párosok kvalifikálják magukat. Így előfordulhat, hogy valaki előrébb áll, mint riválisa a hagyományos páros világranglistán, de a párosok versenyében nincs az első nyolcban, tehát nem kerül be a szingapúri mezőnybe. Hszie Su-vej például 16. a sorban, ahol Coco Vandeweghe a 19., de az amerikai a párosok versenyében, Ashleigh Bartyval becsúszott a WTA Finalsra (a 9. helyen), míg ott a tajvani nincs az első 20-ban – túl sokat cserélgette a partnereit.

Nem azért, hogy tovább bonyolítsuk a helyzetet, de Coco Vandeweghe és Ashleigh Barty ugyan a 9. helyről kvalifikált, a sorsolásnál mégis 6. kiemeltként szerepelt. Ennek az a magyarázata, hogy a kiemelésnél a két játékos világranglista helyezését adják össze. Ha valaki elvesztette a fonalat, akkor nem feltétlenül benne van a hiba.

Ashleigh Barty és Coco Vandeweghe indulásához egy másik tipikus eset is kellett. Jekatyerina Makarova 5. a világranglistán, de korábbi állandó partnerével, Jelena Vesznyinával szakítottak Madrid után és hiába állnak így együtt a 6. helyen a párosok versenyében, nem indultak el Szingapúrban. Makarovának volt öt és fél hónapja, hogy egy másik lánnyal célba érjen, de Lucie Hradeckával csak augusztusban állt össze, és ennyi idő alatt a 13. helyig sikerült feljönni.

Még érdekesebb az a helyzet, amire már volt is példa, amikor egy teniszező két partnerrel is kvalifikálja magát a szezonzáróra. Legutóbb tavaly történt ilyen, amikor Andrea Sestini Hlavackova nem csak Babos Tímeával, de az év eleji párjával Peng Suajjal is indulhatott volna. Szerencsére, meg persze értelemszerűen Babos Tímeát választotta, egyikük sem bánta meg. Igaz, már a WTA Finals rajtjánál tudták, hogy az lesz az utolsó közös versenyük, annyira nem jöttek ki jól a pályán kívül.

Babos Tímea tavaly ilyenkor már eldöntötte, hogy 2015 után újra Kristina Mladenovic mellett játszik majd párost. Akkor a francia visszautasíthatatlan ajánlatot kapott egy szponzortól. A komoly támogatásnak az volt az egyik feltétele, hogy Mladenovicnak honfitársával, Caroline Garciával kell együtt indulnia, hogy az olimpiára, Rióba éremesélyesként menjenek. Nem sokat számított, hogy a két fiatal nagyon sikeresen szerepelt együtt: 2014-ben döntőt játszottak Wimbledonban és másik három versenyen, majd 2015-ben megnyerték Rómát (Hingist és Mirzát verve a döntőben), de Marrakeshben és Dubajban is győztek. Babos Tímea akkor kvalifikálta magát először a WTA Finals mezőnyébe és azóta egyszer sem hiányzott.

A visszatérés parádésan sikerült, mert januárban az első közös versenyükön, az Australian Openen egyből Grand Slam-bajnokok lettek. Az a diadal megalapozta az egész szezonjukat: a negyeddöntőben legyőzték az első kiemelteket (Andrea Sestini Hlavackova és Csan Jung-zsan), majd a döntőben a 2. kiemelt Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina ellen is magabiztosan nyertek (6:4, 6:3.) Az oroszok visszavágtak a melbourne-i vereségért márciusban, Indian Wellsben, az elődöntőben, majd a madridi döntőben is.

A tavasz másik kiemelt állomásán, Miamiban beleszaladtak egy mindig veszélyes párba: Coco Vandeweghe és Ashleigh Barty egyéniben is kiváló teniszező. Az volt egyébként az egész évben az egyetlen verseny, ahol már az első meccsükön kikaptak.

Sajnos az amerikai és az ausztrál egy sokkal fontosabb mérkőzést is megnyert ellenük. A US Open döntőjében Babos Tímeáék meccslabdákról vesztették el a csatát...

Babos Tímeának párosban 2018 a legsikeresebb, legkiegyensúlyozottabb szezonja a pályafutása során. Igaz, hogy 2017-ben hat versenyt nyert összesen, de az idén, a melbourne-i győzelem és a New York-i döntő mellett minden Grand Slamen eljutott a negyeddöntőig. Az Australian Open után még Birminghamben ünnepelhettek serleget Mladenoviccsal – 44 meccsükből 32-t megnyertek. A 12 vereségben azért akadt egy-kettő fájdalmas. A Roland Garroson és Wimbledonban is 1. kiemeltként indultak, a sorsolásuk is jó volt, ráadásul a legnagyobb rivális Makarova és Vesznyina akkor már nem játszott együtt, de Párizsban és az All England Clubban is váratlan, kellemetlen kudarc érte őket. A nyári keménypályás versenyeken, Montrealban és Cincinnatiban is a 3. szettet kiváltó super-tiebreakben buktak el a negyeddöntőben és az őszi ázsiai túrán is nagy lehetőségek maradtak ki. Ha abból a négy versenyből csak az egyiken végigmennek (vagy a US Open döntőt behúzzák), akkor most sokkal jobb pozícióban várnák a WTA Finals rajtját.

Időközben ugyanis berobbant egy új, fiatal cseh kettős. Barbora Krejcikova és Katerina Siniakova 22 évesen megnyerte a Roland Garrost és Wimbledont –ilyen 15 éve nem sikerült egyetlen párosnak sem a nőknél. Az egész szezonban ezen a két versenyen győztek és hétfőn át is vették a vezetést Babos Tímeától a világranglistán.

A csehekkel, akiket Birminghamben legyőztek (87:5, 7:6), csak a döntőben találkozhatnak Babos Tímeáék. Szép lenne, ha ez összejönne, mert, akkor ott dőlne el, hogy ki lesz 2018-ban a világelső.

A WTA ugyan már kihirdette a cseheket az év legjobb párosának, a múlt pénteken, de a magyart és a franciát nem zavarná ez, ha ők nyernék a WTA Finalst, a Martina Navratilováról elnevezett serleget és azzal a ranglista élén zárnak.

Kedden este megtartották a sorsolást. A 16 induló között 6 cseh játékos van (igaz, Nicole Melichar amerikai színekben versenyez a 43 éves Kveta Peschke párjaként), Martina Navratilova meg is jegyezte mosolyogva, hogy lehet valami a vízben egykori hazájában. Babos Tímea és Kristina Mladenovic egy kínai-kanadai kettőst kapott az elődöntőbe jutásért. Hszü Ji-fan és Gabriela Dabrowski ellen nem játszottak az idén, de Babos Tímea Johanna Kontával mérkőzött velük Eastbourne-ben (4:6, 4:6.) Ebben a mezőnyben nincs könnyű ellenfél, de panaszra nem lehet ok. Babos Tímea a sorsolás után értékelt.