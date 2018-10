Hosszú Katinka emberfeletti fájdalmat visel el

A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, Sós Csaba a Sport TV Mai helyzet című műsorában beszélt arról, hogy Hosszú Katinka egyre közelebb van a legjobbjához, a vízben darabokra szed mindenkit, és hogy emberfeletti fájdalmat visel el, annyira akar úszni. Az életkora pedig olyan, amiben az ember a csúcson van.

„Ez egy mérhető sport, lehet látni, hogy most már nagyon közel vannak az időeredményei a legjobbjához. És én ezt akkor is mondtam, amikor először jött a Shane nélkül, hogy rendkívüli az, amilyen elánnal, kedvvel versenyez, és borzasztóan kemény, ahogyan benn a vízben darabokra szed mindenkit. Ez most is látszott a világkupán, nézze vissza mindenki azt a 100 vegyest és 200 pillangót! Valahogy képes elviselni az emberfeletti fájdalmat, annyira akarja a győzelmet, és annyira akar úszni. Nekünk ez a megnyugtató igazán, mert maga az életkora az olyan, amiben az ember a csúcson van – nyilatkozta az úszóválogatott szövetségi kapitánya, Sós Csaba a Sport TV Mai helyzet című műsorában Hosszú Katinkáról.

„Homlokegyenest az ellenkezője lett. Nem akarom meglovagolni ezt a történetet, Katinka edzőjével, Petrov Árpival hosszú idő óta jó viszonyban vagyok, Katinkától függetlenül is tartottuk a kapcsolatot. Őt a nap 24 órájában bármikor felhívhatom, ez a probléma alapvetően megszűnt” – mondta arról a kapitány, mennyit változott a helyzet azóta, hogy nehéz volt a Katinkával való kommunikáció.

„Ez sokkal kényelmesebb, mert akkor, amikor egy e-mailemre nem reagálnak, nem válaszolnak, vagy nem keresik velem a kommunikációt, akkor nyilvánvalóan, nem akarom megfogalmazni, hogy az én irányomba ez milyen magatartás. Az ember az ilyennek önmagában nem örül, és nem szolgáltattam rá semmilyen okot. Igaz, nemcsak én, ezzel más is így volt, és aki rájuk akart telepedni, az nem járt jól.”

Azt is elmondta, az úszásban az eredmény folyamatosan jön, 1970 óta két olyan világesemény volt, ahol a magyar úszósport nem nyert érmet, az egyiken (1984-es olimpia) nem is nyerhetett. Az, hogy minden körülmények között sikeresek a magyar úszók, a kapitány szerint az edzőknek köszönhető elsősorban.