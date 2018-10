Barka Emese a bronzért birkózhat, a sérült Németh ötödik lett

Bár sokáig halogatta a döntést, Németh Zsanett végül úgy döntött, térdsérülése miatt nem vállalja a szerda esti bronzcsatát a birkózó-világbajnokságon, így a magyar versenyző az ötödik helyen végzett. Barka Emese remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, ahol azonban kikapott bolgár ellenfelétől, így csütörtökön a bronzéremért harcolhat.

Bizakodva, de egyben kissé aggódva is várták a hazai szurkolók a budapesti birkózó-világbajnokság szerdai versenynapját. Bizakodtak, hiszen négy újabb magyar hölgy mutatkozott be a Papp László Budapest Sportarénában, köztük Barka Emese és Sastin Marianna kifejezetten jó esélyekkel, ugyanakkor aggódtak is, hiszen a 76 kg-os súlycsoportban Németh Zsanett még kedden ugyan kiharcolta a jogot a mai bronzcsatára, ám térdsérülése miatt finoman szólva is kérdéses volt a szereplése a japán Szuzuki ellen.

Németh a szerda reggelt már a Sportkórházban kezdte, válogatott edzője, Nagy Lajos társaságában nézette meg a jobb térdét. A vizsgálatokból kiderült, hogy az újpesti birkózó térdszalagja nem szakadt el, viszont a rándulástól kissé beszakadt. Nem sokkal az esti program kezdete előtt aztán megszületett a döntés: nem kockáztatnak, így Németh mérkőzés nélkül az ötödik helyen zárt.

„Tegnap a meccs közben még nem éreztem fájdalmat, közvetlenül utána még be volt melegedve a lábam. Sajnos, a belső szalagom be van szakadva, így n em tudok szőnyegre lépni. Nem szeretném kockáztatni a felkészülésemet a tokiói olimpiára és a selejtezőre."

"Még nem volt meg az MR-vizsgálat, így pontosabb részleteket majd csak később tudok mondani" – számolt be érthető módon kissé letörten az eseményekről Németh Zsanett.

Ami a szerdán debütáló versenyzőinket illeti, nem kérdés, hogy a nap embere Barka Emese volt. Az 57 kg-os kategóriában az Európa Játékok-győztes, többszörös vb- és Eb-érmes sportoló kezdésként 5-2-re verte a francia Riviere-t.

„Az első mérkőzés mindig kritikus, nehéz ráhangolódni, de ahogy vége van, már készülök a következőre. Mindig öt perccel a menet előtt kérem, hogy mondják meg, kivel fogok küzdeni, mert nem igazán szeretek ezzel foglalkozni" – árult el egy kulisszatitkot az öt évvel ezelőtti hazai vébén bronzérmet szerző magyar birkózó, akit a nyolcaddöntőben az egyetemi vb-ezüstérmes, lengyel Wrzesien sem tudott megállítani, Barka 10-0-val szinte a földbe döngölte riválisát.

Nem volt megállás: az elődöntőbe jutásért hiába vezetett a koreai Um a találkozó elején 4-0-ra, Barka nem jött zavarba, és ellenállhatatlan birkózással 11-4-re diadalmaskodott!

A fináléért a kétszeres Európa-bajnok bolgár Dudova következett, aki viszont már túl nagy falat volt a csepeli versenyzőnek, aki 6-2-re veszítette el az összecsapást. Ez azt jelenti, hogy Barka csütörtökön a bronzéremért szállhat harcba.

„Voltak már nehéz meccseim, de most nem tudom, hogy mi történt. Egyszerűen nem tudtam közel kerülni hozzá, megcsinálni az akcióimat. Ezt meg kell beszélnem az edzőkkel, mert egyelőre nem tudom, hol volt a hiba. Végig úgy éreztem, hogy meg tudom fordítani a mérkőzést, sajnos nem jött össze..." – mondta Barka Emese.

A 62 kilósoknál a szülés után visszatérő világbajnokunk, Sastin Marianna a venezuelai Herrera legyőzése után úgy kapott ki 2-1-re a japán Kavajtól, hogy komoly hiányérzet maradt benne.

"Nem tudom, a bírók melyik meccset nézték – füstölgött Sastin. - A japán két percig szaladgált hátrafelé, ennek ellenére nem intették meg, most mit mondjak erre? Fair bíráskodásra számítottam, amit nem kaptam meg, dühös vagyok, mert ha kap egy intést, akkor győzteseként jöhettem volna le a szőnyegről."

Sastin Marianna japán legyőzője fináléba jutott, így a nők 62 kilogrammos kategóriájában szereplő hazai versenyző csütörtökön a vigaszágon folytathatja szereplését. Magyarország eddigi egyetlen női világbajnoka a vigaszági küzdelmeket a nigériai Aminat Oluwafunmilayo Adeniyi ellen kezdi majd meg.

50 kg-ban Köteles Alexandra ugyan 2-0-ra még vezetett az Eb-bronzérmes, svéd Petersson ellen, de a skandináv előbb fordított, majd tussal győzött.

„Borzasztóan elfáradtam. Egy kisebb sérülés miatt a felkészülésem nem sikerült a legjobban, ráadásul én munka mellett birkózom, most ennyi fért bele. Szerettem volna nyerni, verhető is volt az ellenfél, most nem jött össze, de köszönöm a szurkolást, sokat jelentett a közönség, remélem, a vereség ellenére is büszkék rám." – nyilatkozta Köteles.

Dénes Mercédesz (53kg) 11-0-ra maradt alul a venezuelai Villegassal szemben.

„Igyekeztem koncentrálni a mérkőzés elején, de az ötpontos dobás után már nem hiszem, hogy több volt benne – elmélkedett Dénes. - Magasabb ellenféllel birkóztam, nem igazán tudtam őt kimozgatni, ez lehetett a fő probléma."

A 72 kilós Szmolka Nikoletta, aki élete első felnőtt világversenyén indult, még kedden a mongol Ocsirbattól kapott ki, aki azonban meg sem állt a döntőig, így Szmolka ma a vigaszágon folytathatta.

Ott viszont esélytelen volt a kétszeres junior, kétszeres U23-as Európa-bajnok, felnőtt Eb-bronzérmes török Buse Tosun ellen, aki technikai tussal (11-0) győzte le.

„Semmit nem sikerült megvalósítanom az eltervezett taktikából. Az edzőm sokkal jobban bízott bennem, mint én saját magamban, be kell vallanom, hogy még nincs meg a kellő rutinom. Tény, hogy a vállam továbbra sem az igazi, de nem akarok kifogásokat keresni, nem ezen múlott a mérkőzés." – kesergett Szmolka.

Csütörtökön Barka Emese bronzcsatája mellett megkezdik szereplésüket a kötöttfogásúak is a vébén, a magyar közönség Andrási Józsefért, Váncza Istvánért, Korpási Bálintért és Bácsi Péterért szoríthat majd.