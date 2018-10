Két magyar már biztosan bronzéremért birkózhat csütörtökön

Sastin Marianna az utolsó másodpercben elért akcióval megnyerte második vigaszági mérkőzését, így az 57 kilós Barka Emese mellett ő is szőnyegre léphet a 62 kilogrammos kategória bronzmeccsén a budapesti birkózó-világbajnokságon csütörtökön. Bácsi Péter is elődöntőbe jutott, ami még Korpási Bálintnak is sikerülhet. Andrási József és Váncza István a vigaszágban reménykedhet.