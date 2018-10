Fucsovics Márton élete legnagyobb győzelmét aratta

Sávolt Attila szerint tanítványa, Fucsovics Márton a karrierje szempontjából kulcsfontosságú sikert ért el azzal, hogy szerdán Fabio Fogninit megverve bejutott a 2,2 millió euró (694 millió forint) összdíjazású bécsi keménypályás tenisztorna negyeddöntőjébe.

„Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Marci a pályafutása legnagyobb győzelmét aratta Fabio Fognini ellen. Igaz, hogy a januári Australian Openen megvert Sam Querrey néhány hellyel előrébb állt a világranglistán, mint most az olasz, de az én szememben Fognini nagyobb falat és nehezebb ellenfél” – kezdte összegzését az edző az MTI-nek. „Szuper nap volt, és nagyon örülök, hogy teljesen másként alakult a meccs, mint három hete Pekingben, amikor Marci kikapott Fogninitől. Mindent meg tudott valósítani az előzetesen megbeszéltekből, Kínában sokszor leállt fonák keresztcsatákat vívni, és ezekből általában az olasz jött ki jobban. Most viszont abban maradtunk, hogy próbál hátulról tenyeressel irányítani, még akkor is, ha így nyitva marad a tenyeres oldal, és esetleg az ellenfél futtából beüt néhány nagy nyerőt oda. De ez kalkulált veszteség volt” – árulta el a tréner, aki játékosként a világranglista 68. helyéig jutott, s 2016 elején vette át a szakmai munka irányítását Fucsovics stábjában.

Sávolt Attila szerint leginkább tanítványának a játékfelfogása változott, aki az elvesztett első szett után is hitt abban, hogy van keresnivalója egy esélyesebb ellenféllel szemben. Ezért a második játszmára úgy tudott kiállni, mintha semmi sem történt volna az előző félórában.

Azt is megbeszéltük, hogy semmilyen hisztire nem fog reagálni, mert Pekingben még időnként „ráharapott a csalira”, és hagyta, hogy megzavarják Fognini allűrjei. Most megmondtam neki, hogy amint elkezd hisztizni az olasz, azonnal hátra kell fordulnia, és nem szabad azzal törődnie, hogy mi történik a túloldalon – fejtette ki.

A 42 esztendős szakember elmondta, tanítványa minden téren sokat lépett előre az elmúlt időszakban, de ha egyvalamit kellene kiemelni, akkor az mindenképpen a fejben való látványos fejlődése:

„Fejben ő már egy ideje top 50-esnek számít, de ettől még persze becsúszhatnak gyengébb meccsek, ez minden nagy játékosnál így van.”