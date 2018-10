A gyönyörű sízőnő történelmet akar írni

Szombaton a nők, vasárnap a férfiak óriás-műlesikló futamával megkezdődik az alpesi sízők világkupaidénye, melynek legnagyobb kérdése, hogy az osztrák Marcel Hirscher sorozatban nyolcadszor is megnyeri-e az összetett pontversenyt, illetve Lindsey Vonn utoléri-e az örökrangsor élén a svéd Ingemar Stenmarkot a futamgyőzelmeket tekintve.

A phjongcshangi téli játékok óta kétszeres olimpiai bajnok Hirscher hét éve egyeduralkodónak számít összetettben, mivel a technikai számokban hatalmas a fölénye, amit az mutat a legjobban, hogy műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is öt-öt alkalommal végzett az élen, ráadásul harmadiknál sose volt rosszabb. Amíg ebben a két számban nem csökken a dominanciája, addig mindenképpen a 29 éves osztrák számít a legnagyobb favoritnak.

Fölényét a norvég Henrik Kristoffersen, vagy éppen a francia Alexis Pinterault törheti meg, a technikai számok kiegyenlítettebb erőviszonya esélyt kínálna a gyorsasági számokban remeklő svájci Beat Feuznak, vagy éppen a norvég Kjetil Jansrudnak és a 2007-ben és 2009-ben már összetett győztes Aksel Lund Svindalnak.

A nőknél hasonlóan egyértelmű favorit az összetett diadalra az amerikai Mikaela Shiffrin, aki az elmúlt két kiírásban is győzött. A 23 évesen már kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok sízőre két svájci lehet a legveszélyesebb, a szintén technikai számokban kiváló Wendy Holdener és a gyorsasági szakágakban kiemelkedő Lara Gut révén.

De a reflektorfény mégis inkább a szintén amerikai Lindsey Vonnra vetül, ugyanis az idény legnagyobb kérdése, hogy sikerül-e történelmet írnia a futamgyőzelmek számában. A szezon végén visszavonuló 34 éves klasszis pályafutása során 82-szer lett első - 43-szor lesiklásban, 28-szor szuperóriás-műlesiklásban, négyszer óriás-műlesiklásban, kétszer műlesiklásban és ötször kombinációban -, így mindössze négy győzelem választja el attól, hogy befogja az örökrangsor élén a svédek legendáját, Ingemar Stenmarkot és öt attól, hogy meg is előzze. A nők között 82 sikerével így is utcahosszal vezet Vonn, aki húsz elsőséggel előzi meg a hetvenes évek sztárját, az osztrák Annemarie Moser-Pröllt.

Magyar szempontból nagy változást jelent, hogy Miklós Edit visszavonult, így az elmúlt évektől eltérően ezúttal már nem lehet olyan sízőért szorítani, aki pontszerző, vagy akár dobogós helyért lehet versenyben. A szocsi olimpián lesiklásban hetedik, vk-futamokon kétszer dobogós versenyző januárban súlyos térdsérülést szenvedett, majd áprilisban szögre akasztotta bukósisakját és léceit, hogy átvegye a magyar szövetség elnöki posztját.

A férfiaknál 41, a nőknél 39 futamból álló idény 2000 óta hagyományosan az ausztriai Söldenben rajtol.