Korpási Bálint ezüstérmes a budapesti birkózó-vb-n

Ezüstérmes lett Korpási Bálint a kötöttfogásúak 72 kilogrammos súlycsoportjában a budapesti világbajnokságon a szinte telt házas Papp László Budapest Sportarénában, miután a döntőben 2-1-re kikapott a címvédő német Frank Stäblertől. A 82 kilóban is magyar döntősért szoríthatunk, ott Bácsi Péter állhat fel a dobogó legfelső fokára.

A 2016-ban Budapesten világbajnoki címet szerző Korpási csütörtökön előbb az algériai Tarek Aziz Benaiszát, majd a brazil Joilson de Brito Ramost is technikai tussal verte. Az elődöntőben következett a bolgár színekben versenyző Aik Mnacakanjan, aki már keményebb dió volt, de nagy küzdelemben végül őt is legyőzte, 3-1-re. Az aranyért még nehezebb kihívás előtt állt, hiszen a címvédő német Frank Stäbler várt rá.

A német az első sípszó pillanatában szinte szó szerint nekiesett Korpásinak, egyből a sárga körig tolta, majd egy csípődobást is megpróbált eladni, a magyar birkózó azonban résen volt. Alig egy perc után a bírók leküldték Korpásit, a német pedig 1 pontot kapott. Megemelni viszont nem tudta őt Stäbler, a nagyszerű védekezést pedig óriási tapssal díjazta a hazai közönség. A német aktivitása nem csökkent az első menet hátralévő idejében, de Korpási remekül védekezett, és ő is kereste a támadás lehetőségét.

A második három perc hasonló forgatókönyv szerint zajlott, azzal a különbséggel, hogy ezúttal Stäblert küldték le a bírók 65 másodperc elteltével, és Korpási kapta meg az 1 pontot. De a német sem véletlenül nyert világbajnokságot, a magyar fiú nem tudta megemelni, viszont az utolsó pont alapján Korpási kezében volt a vb-arany. Az utolsó percbe lépve Stäbler kihasználta, hogy Korpási egy pillanatra elveszítette az egyensúlyát, és kiléptette őt a szőnyegről, amiért egy pontot kapott. Harminc másodperccel a vége előtt egy pillanaton múlt egy sikeres mögé kerülés, de a német kimozogta, és ezzel meg is nyerte a döntőt.

"Kicsi hiányzott, de az nagyon. Egy kitoláson múlt az egész mérkőzés. Az ötödik percig nagyon jól ment a taktika, de ott egy pillanatra kihagytam, berántotta a karomat, és ennyi elég is volt. Amikor le kellett mennie, nagyon jól védekezett – mondta Korpási az M4 Sportnak akkor, amikor megérkezett mellé a győztes Stäbler, és a magyar birkózóra mutatva angolul azt mondta, hogy "nagy bajnok". – Hasonló a birkózásunk, csak most ő tudta megcsinálni azt, amit nekem kellett volna. Nem látom, hogy mi lesz a jövőben, nagyon fárasztó volt az elmúlt egy év, tíz hónapot edzőtáborban töltöttünk, nagyon kemény volt" – mondta zárásként Korpási, keserűen megjegyezve, hogy a tokiói olimpiára nem is gondolhat, hiszen a 72 kiló nem szerepel a játékok programjában.

Hamarosan következik Bácsi Péter döntője a török Emre Kus ellen a 82 kilóban. A veterán kötöttfogású kemény munkával jutott el a négy közé, csütörtökön az osztrák Michael Wagnert, a fehérorosz Viktor Szaszunovszkit, majd a kazah Makszat Jerezsepovot is intésekkel verte 2-1-re. Az elődöntőben aztán minden addig benne maradt akciót kibirkózott magából és 4-0-ás hátrányból fordítva 12-4-es technikai tussal győzött a kirgiz Atabek Azisbekov ellen. A Ferencváros 35 éves világ- és kétszeres Európa-bajnokának is van már egy vb-bronza, amit éppen Budapesten szerezett meg 2013-ban.

Torba Erik szombaton a vigaszágon folytathatja szereplését a kötöttfogásúak 60 kilogrammos kategóriájában, miután legyőzője bejutott a fináléba. A Bp. Honvéd 22 éves versenyzőjét a selejtezőben a moldovai Victor Ciobanu verte meg, aki a folytatásban sem talált legyőzőre. Torbának a vigaszágon két győzelemre van szüksége ahhoz, hogy bronzmérkőzésen léphessen szőnyegre. Szombaton első meccsét a német Etienne Kinsinger ellen vívja.