Fucsovics Márton heroikus csatában búcsúzott a legjobb 8 között

Fucsovics Márton három szettben vereséget szenvedett a bécsi ATP 500-as torna negyeddöntőjében a kazah Mihail Kukuskintól, így nem sikerült életében először bejutnia egy 500-as verseny legjobb négy játékosa közé. A 3 óra 15 percig tartó csatában három pontra került attól, hogy elérje karrierje legjobb eredményét, de ellenfele fordítani tudott.

Fucsovics egészen kiváló formában teniszezett eddig a bécsi ATP 500 versenyen, mindkét győzelmét úgy aratta, hogy szetthátrányból fordított. A nyolcaddöntőben a világranglista 15. helyén álló Fabio Fogninit verte meg, edzője, Sávolt Attila pedig egészen odáig ment, hogy Fucsovics legnagyobb sikerének nevezte ezt a diadalt.

Ellenfele a negyeddöntőben az a kazah Mihail Kukuskin volt, aki szintén rögös úton jutott el idáig. A selejtezőben legyőzte az orosz Andrej Rubljovot, majd begyűjtött egy nagy skalpot a bolgár Grigor Dimitrov ellen, hogy aztán ismét megverje Rubljovot, aki szerencsés vesztesként jutott tovább. Korábban kétszer találkozott Fucsoviccsal és mindkétszer legyőzte.

Mikhail Kukushkin lesz Fucsovics Marci ellenfele a bécsi ATP verseny negyeddöntőjében. pic.twitter.com/HTwbGOQF4F — HUNtennis (@HUNgarianTENNIS) 2018. október 25.

Az első szett elején mindkét játékos magabiztosan hozta az adogatásait, Fucsovics pedig rendkívül látványosan teniszezett. Többször is választotta a szerva-röpte játékot, egyszer a lábai között próbálta visszaadni Kukuskin ütését (sajnos a hálóban kötött ki a labda), valamint finom ejtéseket is bemutatott.

Felszabadult játékának meg is lett az eredménye, 2:2-nél bréklabdához jutott (az első volt a meccsen), amit azonnal ki is használt. A következő szervagéme viszont rettenetesen szorosan alakult, köszönhetően a gyengélkedő adogatójátékának. Kukuskinnak háromszor is volt fogadóelőnye, majd összeveszett a vezetőbíróval egy challenge miatt. Fucsovics inkább a játékkal foglalkozott és végül megnyerte a több mint tíz perces gémet, amivel 4:2-re vezetett. A kazah megint könnyedén hozta a szerváját, Fucsovics viszont ismét engedett neki brélabdákat, mert az első szervái továbbra is alig estek be. Újabb kilencperces gém, de a magyar fiú zsebében, látványos pontokkal. Aztán Kukuskin megint magabiztosan adogatott, de Fucsovics is, aki egy ásszal le is zárta az első szettet (6:4).

Fucsovics Marci 6-4-re megnyerte az első szettet Kukushkin ellen a bécsi negyeddöntőben. pic.twitter.com/kTfukUE6X7 — HUNtennis (@HUNgarianTENNIS) 2018. október 26.

A második játszma elején egy-egy könnyen nyert játék után Fucsovics közel került ahhoz, hogy elvegye ellenfele adogatását, de Kukuskin szépen hárított, majd meg is nyerte a játékot (2:1). Majd jött egy újabb küzdelmes szervagém, de zseniális hálójátékának köszönhetően behúzta ezt is a nyíregyházi teniszező. Aztán rögtön dupla bréklabdához jutott, azonban sajnos elkapkodta, a kazah pedig fordított. Továbbra is egyetlen egyszer sikerült kihasználni a meccsen a fogadóelőnyt, de egyelőre az jelentette a különbséget, ezen kívül mindenki hozta a saját adogatásait. Fucsovics például semmire nyerte akkor, amikor a játszmában maradásért szervált (5:5).

Kukuskin egyre idegesebb volt, rengeteget mérgelődött, csak nagy nehezen nyerte meg a már-már kötelező játékot, így jöhettekFucsovics újabb kulcsfontosságú szervái, amiket hozott is, következett a második játszma tie-breakje (6:6).

Itt Kukuskin minibreakhez jutott a harmadik pont után, majd ellépett 5-1-re és meg is nyerte 7-2-re, így az övé lett a második játszma.

A harmadik is a megszokott módon indult, aztán a harmadik játékban megtörtént a baj, Kukuskin elvette Fucsovics adogatását, aki szemmel láthatóan fáradt, egyre több ki nem kényszerített hibát ütött. 3:2-es kazah-vezetésnél bréklabdái voltak, de egyikkel sem sikerült élnie. Ekkor semmi nem jött össze a magyar játékosnak, de valahogy meg tudta nyerni a saját szervagémjét. Aztán a kazah adogatott, Fucsovics előtt pedig ismét ott volt a lehetőség, hogy elvegye az adogatását, harmadjára pedig sikerült is, így visszajött a meccsbe (4:4)!

Majd hozta a saját szerváját is, először vezetett a döntő szettben, méghozzá a legjobbkor. Kukuskin a meccsben maradásért adogatott és ezt semmire is hozta. Ekkor már három órája tartott a mérkőzés a Stadthalléban. Fucsovics keze sem remegett meg, 6:5-re vezetett, a kazahnak megint meg kellett nyernie a következő játékot ahhoz, hogy folytatódjon a meccs. Ő is higgadt maradt, következett az újabb tie-break. Elképesztő küzdelem zajlott a pályán.

Fucsovics most nem rontott, ásszal kezdte a rövidítést, mindketten pontokra váltották a szerváikat, egészen 3-3-ig, amikor Kukuskin hibázott. Megvolt a minibreak, de Fucsovics gyorsan visszaadta az előnyt, majd ütött egy újabb hálót. 5:4-es kazah vezetésnél Kukuskinnak két szervája volt, és mindkettőt meg is csinálta, így megnyerte ezt a hihetetlen maratoni mérkőzést, amely után a bécsi közönség állva tapsolt.

Kukuskin ellenfele az elődöntőben a Nisikori Kej - Dominic Thiem rangadó győztese lesz.

Végeredmény, ATP 500, Bécs (2,2 millió euró összdíjazás):

Mihail Kukusin (kazah) - Fucsovics Márton 4:6, 7:6 (7-2), 7:6 (7-4)