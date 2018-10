Babos Tímea döntős a WTA-világbajnokságon

Hatalmas csatában sikerült visszavágnia Babos Tímeának és Kristina Mladenovicnak a US Open-döntőért. A WTA-világbajnokság elődöntőjében a magyar és a francia 1 óra 35 perc alatt nyert 6:7, 6:3, 10:8-ra Ashleigh Barty és Coco Vandeweghe ellen, így holnap Babos Tímeáék mérkőznek a világelső Barbora Krejcikova és Katerina Siniakova kettős ellen. A mérkőzés után a magyar teniszező exkluzív videointerjút adott az Origónak.

Amint arról korábban bár beszámoltunk Babos Tímea és Kristina Mladenovic azzal a tudattal lépett pályára szombat este, hogy a világelsőség 2018-ban már elérhetetlen számukra, mert a cseh Barbora Krejcikova és Katerina Siniakova a döntőbe jutással már biztosította a helyét a trónon.

Babos Tímea és francia párja az idei 45 meccsükből 33-at megnyert, de talán a legfájdalmasabb a 12 vereségből a US Open döntője volt, ahol 6:3, 5:4, 40:15-re vezetett a két jó barátnő Ashleigh Barty és Coco Vandeweghe ellen, innen fordított az ausztrál és az amerikai. Ha, abból a két mérkőzéslabdából az egyik megvan, akkor most Babosék vezetnék a világranglistát (700 pont a különbség.)

A magyar és a francia jól ismeri tehát az ellenfelet, csak az idén négyszer találkoztak: Miamiban vereség, Madridban és Birminghamben győzelem lett a vége (a US Openről már szóltunk.)

Szombat este tíz órakor kezdődött a US open visszavágója Szingapúrban. Coco Vandeweghe adogatott elsőnek, majd a másik nehéztüzér, Babos Tímea következett. Sajnos a magyar botlott, de amikor először leültek pihenni, már eltűnt az ellenfél brékelőnye, mert Ashleigh Barty is sebezhetőnek bizonyult adogatóként. A folytatásban már nem sok esélye volt a fogadóknak, így a rövidítés döntött, kié az első játszma. Ekkor jobban koncentrált az ellenfél, a magyar és a francia túl sokat hibázott, míg Vandeweghe szokatlanul stabilan teniszezett.

A 2. szettben szerencsére megint sikerült elvenni az ausztrál adogatását, sőt, amikor 1:4-ről visszajöttek (3:4), mert Mladenovic bizonytalankodott adogatóként, akkor egyből jött az újabb brék, fejben, lelkileg egyben voltak.

A játszmáért, az egyenlítésért Babos Tímea szervált. Az első játszmalabda kimaradt, közben kettő fogadóelőnyt is hárítani kellett, majd a másodiknál Babos Tímea egy ásszal befejezte, jöhetett a super-tiebreak.

Álomszerűen indult az orosz rulett, 6:1 volt ide, de rémálom volt a következő néhány perc, 6:7-re fordított az ellenfél. Babos Tímea azonban ekkor teniszezett a legjobban, remekül olvasta a játékot, agresszív volt a hálónál és extrákat ütött. Ennek köszönhetően ők jutottak előbb mérkőzéslabdához (9:8.) A magyar szervált a döntőért és a második adogatását Barty a háló aljába ütötte.

Magyar idő szerint vasárnap délelőtt 9-kor kezdődik a WTA Finals páros döntője.