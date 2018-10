Lőrincz Tamás óriási csata után döntős a birkózóvébén

Akár két aranyéremmel is zárhatja a magyar csapat a Papp László Budapest Sportarénában zajló birkózó-világbajnokságot, miután Bácsi Péter tegnapi első helyét követően szombaton Lőrincz Tamás is bejutott a döntőbe. A 77 kg-os kategóriában induló magyar versenyző többek között az olimpiai bajnok, koreai Kimet is legyőzte, és vasárnap, a vb utolsó napján az aranyért csatázhat!