A tokiói hőségben érne fel a csúcsra a kajak-kenu örökös bajnoka

A hatszoros világbajnok kajakozó Medveczky Erikát nemrég a sportág örökös bajnokává avatták. A Honvéd 30 éves versenyzője az Origónak elmondta, eltökélt célja, hogy a két év múlva esedékes tokiói olimpiáról is aranyéremmel térjen haza, pedig korábban az is megfordult a fejében, hogy felhagy a kajakozással. Interjú.

Nemrég tért haza Japánból, ahol a magyar kajak-kenu válogatott tagjaival szemlézték a körülményeket. Mit lehet tudni a helyszínről két évvel a tokiói olimpia előtt?

Megpróbáltunk mindent letesztelni, mert Hüttner Csaba szövetségi kapitány nagyon fontosnak tartja, hogy az európai szemmel nézve szélsőséges körülményekre felkészüljünk. Az olimpiai versenyszámok augusztus 3-tól 8-ig lesznek, az átlaghőmérséklet Tokióban 38 fok, és 80-90 százalékos a páratartalom. Most, októberben nem volt ennyire meleg, de hiába volt már őszi időjárás, érezhető volt, hogy teljesen másképpen hat a szervezetre, mint az itthoni klíma. Nagyon sok mérést végeztünk, és ezeknek az értékelésével próbálunk minél hatékonyabban felkészülni a jövő évi előolimpiára, majd a 2020-as tokiói játékokra.

A mérések alatt olyan erőbedobással hajtottak, mintha már az olimpián lennének?

Mindenki az egy hónapos pihenőjéből jött vissza, ezt is bele kell majd kalkulálni az eredményekbe. A portugáliai világbajnokság után még jelenésünk volt az országos bajnokságon, utána pedig szabadságra mentünk. Nekünk minden évben ez az egy hónap a szabadság, amikor kicsit el lehet felejteni a kajakozást. Japánban kezdtük újra az edzéseket. Az elején mindenki kicsit enervált volt, de nagyon hasznosan töltöttük az időt.

Mennyire doppingolja, hogy a szövetségi kapitány két évvel az olimpia előtt számít önre egy ilyen különleges összetartáson?

Mindenképpen biztató. Korábban megfogalmaztam magamban, hogy négy év alatt olyan versenyzővé akarok válni, akivel minden fronton számolni lehet. Aki egyesben, párosban és négyesben is megbízható. Hogy bármire gondoljon is a kapitány, akkor én is megjelenjek a szeme előtt. Úgy érzem, idáig ezt sikerült is tartanom.

Pedig korábban azt mondta, igazán csak 29 évesen kezdett el kajakozni.

Már tizenévesen is tehetséges kajakosnak számítottam, sokan várták tőlem, hogy olimpiai számban is bizonyítsak, és olyan eredményeket érjek el, mint az elmúlt két évben. Valami miatt ez nem jött ki belőlem, és ez engem is frusztrált, meg az edzőimet is. 2016 után olyan változások jöttek az életemben, amik ezt kihozták belőlem. Tavaly éreztem először azt, hogy ez az a Medveczky Erika, akit mindenki várt, és aki én is szeretnék lenni.

Gondolom, ebben az edzőváltás is sokat segített.

Csipes Ferencnek és a Honvédnak óriási szerepe van benne. Feri az egyik legjobb szakember a szakmában, aki nagyon érzi a finomságokat, a Honvéd pedig a felkészüléshez tudja biztosítani, a nyugodt hátteret. Vannak dolgok, amiket meg lehet tanulni, de van, ami belülről jön. Ráadásul komoly tapasztalata van, hiszen olimpiai bajnok volt négyes hajóban, ez pedig megfizethetetlen. Radikálisan nem változtattunk az edzésmódszereken, de a személyisége, a szemlélete nagyon jó hatással volt rám. Utólag úgy látom, hamarabb át kell volna jönnöm hozzá, de az élet nem így hozta.

A lányával, a szintén olimpiai bajnok Csipes Tamarával is különleges a kapcsolata?

Tizenéves korunk óta ismerjük egymást. Nekem óriási pluszt ad, hogy olyannal készülhetek együtt, akit emberileg is nagyra tartok, és akivel a hétköznapokban is megtaláljuk a hangot. Pedig igazából egymás ellentétei vagyunk, de így nagyon jól kiegészítjük egymást.

Csipes Tamara korábban azt mondta, hogy ha kell, a tokiói olimpiáig minden nap el fogja mondani önnek, hogy aranyérmes lesz. Kevés az önbizalma, hogy ezt a társának kell magába sulykolnia?

Nem gondolom, hogy így lenne. Szerintem Tami ezt azért mondta, mert sok-sok év után végre egy hajóba tudtunk kerülni, és ez nagyon jó érzés. Beülök mögé, és olyan érzésem van, mintha egyesben kajakoznék, mert tudom, hogy semmi olyan nem történhet, amit nem szeretnék. Nagyon jó a kapcsolatunk, és bár a világbajnokságon nem indulhattunk párosban, olimpiai számban, de ki merem mondani, hogy az a célunk, hogy nyerjünk az olimpián.

Határozott célok, pedig 2012-ben kis híján abbahagyta a kajakozást. Mi történt?

Mert általában nem olimpiai számokban sikerült kijutnom a versenyekre, pedig az elvégzett munkában nincs különbség. Most, hogy olimpiai számokban versenyzek, nem edzek többet, mint amikor még nem így volt. Az anyagi megbecsülése azonban ég és föld. 2012-ben egyetlen nemzetközi versenyre sem jutottam ki, nem voltak támogatóim, és mivel olyan számokban versenyeztem, amelyek nem olimpiai számok, így anyagi tartalékaim sem voltak, hogy átvészeljem ezt az egészet. Azért 24 évesen elgondolkodik az ember, amikor alig keres pár forintot, és megint a szüleire kell támaszkodnia. A jó eredményeket akkor is éreztem magamban, de valamiért nem jöttek, ez pedig frusztrálttá tett. Úgyhogy számot vetettem, és feltettem magamnak a kérdést, hogy induljak el egy másik irányba, és építsek fel egy teljesen új életet? Hiszen 24 évesen még nem késtem le semmiről, és akár hagyhatom is a kajakozást a fenébe. De szerencsére nem így alakult, aminek nagyon örülök, hiszen remek kapcsolatokat alakítottam ki a sportágon belül, és amúgy sem lett volna jó ilyen keserű élményekkel abbahagyni.

A nyári portugáliai világbajnokságon két versenyszámban is aranyérmet nyert, ezzel már hatszoros vb-győztes. Melyik a legemlékezetesebb diadala?

Vannak olyan versenyszámok, amik aktuálisan közelebb állnak a szívemhez. Amit Duisburgban nyertem egyesben, azért különleges, mert az volt az első, és már nagyon benne volt a zsákban, hogy kijöjjön. A 2015-ös milánói azért, mert az is egy küzdelmes év volt, és a vb-győzelem lett a hab a tortán. Mint a népmesékben, amikor minden jó, ha a vége jó. 2017-ben Farkasdi Ramónával nyertünk párosban, ami azért különleges, mert Racicében gyomorrontást kaptam, és alig bírtam kikelni az ágyból. A versenyen tényleg a nulláról kellett felépítenem magam.

A kajaknégyessel aratott 2017-es győzelem azért kedves, mert először sikerült bekerülnöm az ötszázas négyesbe, és különleges volt az a figyelem és a támogatás, amit kaptunk. Ez volt az első aranyérmem olimpiai versenyszámban. Idén párosban Csipes Tamarával tudtunk nyerni, ami érzelmileg adott plusz töltetet, pláne az után, hogy az Európa-bajnokságon két tizedmásodperccel maradtunk le az első helyről az olimpiai ötszáz méteres versenyszámban. Azonban az élet mindig kárpótolja az embert, mert a kajaknégyessel egy századdal előztük meg az új-zélandiakat az aranyéremért folytatott csatában. Egy századdal nyertünk, ezért teljes katarzis lett a vége. Beértünk a célba, és fogalmunk sem volt a végeredményről. Nem mertük beleélni magunkat a győzelembe, mert ha kiderül, hogy nem nyertünk, az óriási csalódás. Majd, amikor már az ötödik ember mondta, hogy nyertetek, akkor fellélegeztünk. Azért különleges emlék, mert eltelt vagy öt perc a futam után, mire valóban ünnepelni kezdtünk.

Sokan verhetetlennek tartják az ötszázas női kajaknégyest. Mekkora teher, hogy mindenki elvárja az aranyérmet ebben a versenyszámban?

Természetesen mi is mindig az aranyért megyünk, de már egy ideje tudjuk, hogy az új-zélandiakra nagyon fel kell készülni. A világbajnokságon láthattuk, hogy nemcsak a négyesben, hanem a párosban is óriási harc volt az aranyért (Kárász Anna és Kozák Danuta 0.023 másodperc különbséggel végzett az új-zélandi páros előtt – a szerk.). A jövőben muszáj lesz még nagyobb hangsúlyt fektetnünk a kajaknégyes felkészülésére, mert az új-zélandiak az év 365 napján együtt vannak, és az a céljuk, hogy megverjenek minket. Mi sem vehetünk félvállról semmit. Kiforrott egységgel kell mennünk az olimpiára.

Hogyan áll össze egy jó kajaknégyes? Mi dönt arról, hogy ki ül elöl vagy éppen hátul?

Az évek alatt mindenkiről kiderül, hogy milyen adottságai vannak. Kialakulnak bizonyos szerepek, és az edzők is látják, hogy ki mire alkalmas. Ha valaki fizikailag kicsit gyengébb, de mégis erős, mert kimagasló a technikája, és jó ritmusban evez, akkor őt előre kell ültetni. A nagyobb, erősebb embereket kell hátrébb ültetni, mert ők tudják azt az erőt belevinni, amitől megindul a hajó. Ezeket az alapokat az edzők már ránézésből be tudják lőni, de mindig lehet kísérletezni. Olykor egy váratlan húzás is bejöhet. Jó példa erre a párosunk Csipes Tamarával. Ő világéletében hátul ült, én pedig szinte mindig elöl voltam. A világbajnokságra azonban helyet cseréltünk, és sokkal jobban működő egységet kaptunk. Ezen mindenki meglepődött, de valamiért mégis jobban működik, mint a klasszikus felállásban.

Szeptemberben felkerült a neve a Magyar Kajak-Kenu Szövetség székházában található márványtáblára az örökös bajnokok közé. Látta már azóta? Milyen érzés?

Jobban meghatódtam, mint gondoltam, ugyanis a világbajnokság előtt négy vb-győzelmem volt, így tudtam, hogy ha nyerek egy aranyat, akkor biztos felkerül a nevem. Nagyon érzelmes pillanat volt, mert Tami is mondott beszédet, ami nagyon személyesre sikerült. Azóta voltam bent a szövetség székházában, és jó volt ránézni, amikor elsétáltam mellette. Illusztris társaságba kerültem.

Van példaképe a márványtábláról?

Kifejezetten nincsen. Vannak emberek, akikre egy-egy tulajdonság vagy képesség miatt felnézek, de példaképem nincsen, mert ő ő, én pedig én vagyok. Ők teljesen mások, így nekem kell a saját utamat járnom, és megteremtenem a számomra legideálisabb körülményeket. Én nem tudok Kovács Katalin vagy Janics Natasa lenni. Én csak Medveczky Erika tudok lenni.