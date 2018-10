Nem könnyű a WTA-világbajnok élete. Babos Tímeát és Kristina Mladenovicot külön stáb kíséri ilyenkor egyik tévétől a másikig, de ki kell szolgálni a szponzorokat, a szurkolókat és mindenkit, akitől annyira sikeres a WTA Tour.





A nemzetközi sajtótájékoztatóra mosolyogva érkezett a két barátnő, és a boldogság, a győzelem mámora átlendítette őket a holtpontokon, a fáradtságon, profik, tudják, hogy ez is a munkájuk része.

Elképesztő érzés, hihetetlennek tűnik az egész, mintha egy tündérmese részesei lennénk – kezdte az értékelést Kristina Mladenovic. – Úgy kezdtük a szezont, hogy az első közös versenyünkön megnyertük az Australian Opent, és most a WTA Finals megnyerésével fejezzük be. Ez önmagáért beszél. Ennél többet nem is kívánhatnék, mint, hogy ezt a legjobb barátnőmmel oszthatom meg. Neki ez címvédés volt, amitől még különlegesebb. Elképesztő büszkék vagyunk arra, hogyan ment az egész héten minden, és amit együtt átéltünk a szezonban. Gyönyörű visszajelzése ez a munkánknak.

Én olyan ember vagyok, aki jobban szereti a serlegeket, mint a címeket, tehát boldog és elégedett vagyok, hogy mi nyertük a WTA Finalst, de a világelsőségről lemaradtunk most. Ha választhattam volna, akkor is ezt mondom.

Igazából ez volt az első hét az egész szezonban, amikor kifejezetten a párosra edzettünk közösen, mert év közben az egyéni játékunkra koncentráltunk mindketten. Nagyon hatásosak a fegyvereink a párosban, jól kiegészítjük egymást a pályán, remek a kommunikációnk és az összhang.

A 14 évesek csapat Európa-bajnokságán találkoztunk először, több mint tíz évvel ezelőtt Franciaországban. Egyéniben játszottunk egymás ellen, és már akkor azt mondtam magamban, hogy ez a lány nagyon keményen üt, nem lesz könnyű legyőzni" - emlékezett vissza a megismerkedésükre Kristina Mladenovic mosolyogva.

Babos Tímea a nemzetközi sajtó kiszolgálása után exkluzív interjút adott az Origónak.