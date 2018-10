Babos Tímea pályafutása eddigi legjobb éve után nyaralni megy

Babos Tímea hétfőn az átadási ünnepségen még reprezentált egyszer mielőtt elutazott a megérdemelt szabadságára. A szingapúri WTA-világbajnokságon kétszeres győztes magyar pályafutása legjobb évének nevezte 2018-at és az Origónak adott exkluzív interjújában bevallotta, még mindig nem fogta fel, mi is történik vele. A VIDEO a cikk végén nézhető meg.

Az olimpiákhoz hasonlóan adta át Szingapúr Sencsen képviselőinek a WTA zászlóját, mert öt év után költözik a WTA Tour legjelentősebb eseménye, a szezonzáró világbajnokság. Hétfő délelőtt az idei egyéni és páros bajnokok jelenlétében, a szingapúri Nemzeti Galériában vették át a kínaiak jelképesen a WTA Finalst, mindjárt tíz évre.

Jelina Szvitolina valamint a párosban győztes Babos Tímea és Kristina Mladenovic profin, már-már meghatóan beszélt arról, hogy szívűk egy darabját Szingapúrban hagyják és mennyire jól érezték itt magukat.

Az eddigi rendezők egy A3-as méretű, keretezett rajzzal kedveskedtek, mire a kínaiak egy 7 méter széles pergamentekercset nyújtottak át ajándékba a szingapúriaknak, rajta a két város legjellegzetesebb épületei. Nagyjából ehhez hasonló különbségekre lehet számítani jövőre: a pénzdíj duplázódik (14 millió dollár lesz) és egy 6,5 milliós városállamból egy metropoliszba költözik a csúcsverseny. A játékosok nagyon szerettek Szingapúrba jönni, nem lesz könnyű helyzetben Sencsen.

Jelina Szvitolina és Babos Tímea is nyolc éve, 2010-ben járt először Szingapúrban, mindketten indultak az ifjúsági olimpián. Az ukrán vezette akkor a juniorok világranglistáját, de csalódottan, érem nélkül távozott. A magyar lány nyert egy érmet, az volt talán az első alkalom, amikor sokan megismerték a nevét. Szvitolinát az elmúlt időszakban sok kritika érte, mert nem úgy jöttek az eredmények, ahogy elvárták tőle. Úgy érzi, vasárnap este óta senkinek nem kell bizonyítania semmit. A nagy kérdés az, hogy miért nem tud legalább gyakrabban úgy koncentrálni, úgy teniszezni, mint a WTA Finals döntőjében Sloane Stephens ellen tette. Már a szombati elődöntőben is olyan mentális erőt mutatott, amit korábban joggal kértek rajta számon. Wimbledonban kiesett az első fordulóban és a Roland Garroson is csak a 32-ig jutott. A szezonzáróra összeállt a játéka és hihetetlen elszántsággal teniszezett. Sikerével folytatódott az a sorozat, ami 2015-ben kezdődött: azóta a WTA Finalst rendre olyan játékos nyeri, aki Grand Slamen még nem tudott győzni.

A világ legjobb teniszezői alaposan kitettek magukért az elmúlt nyolc napban. A lejátszott 15 egyéni meccsből 10 volt háromjátszmás, nagy csata.