Hirtelen halállal dőlt el a chess.com Masters sakk-verseny

Man sziget fővárosában, Douglasban a lengyel Radoslaw Wojtaszek sikerével fejeződött be a Chess.com Masters svájci rendszerű nyílt verseny. Az első hely sorsa rájátszáson dőlt el, Wojtaszek az azerbajdzsáni Arkadij Naiditsch ellen a „hirtelen halál" parti megnyerésével vehette át a győztesnek járó trófeát. A rajtlista tizedik és tizenharmadik helyezettje 7-7 pontot gyűjtött, megőrizte veretlenségét, olimpiai bajnokok, exvilágbajnokok, a sakkvilág legjobbjai előtt félpontos előnnyel végeztek az élen, a harmadik helyen hetes holtverseny alakult ki. Rapport Richárd, Almási Zoltán és Lékó Péter a tizenkilenc fős harmadik pontcsoportban zárta szereplését. Hanti-Manszijszkban november 2-án kezdődik meg a 64 résztvevős női kieséses rendszerű világbajnokság, amelyen Hoang Thanh Trang és Gara Anita képviseli a magyar színeket.

Harminchét ország 165 sakkozója játszott a pazar mezőnyű kilencfordulós viadalon, amelyen az exvilágbajnok orosz Vlagyimir Kramnyik és az indiai Viswanathan Anand mellett olimpiai bajnokok, világbajnok-jelöltek, a sakkvilág ászai is játszottak. A világranglista első tíz helyezettjéből hatan is vállalták a részvételt, próbáltak megbirkózni a svájci rendszer buktatóival, a párosítás fokozott jelentőségével. A versenyfutás meglepetéssel fejeződött be, a rajtlistán tizedik lengyel Radoslaw Wojtaszek és a tizenharmadik azerbajdzsáni Arkadij Naiditsch ért félpontos előnnyel célba. Párharcukat rájátszás döntötte el, amelyet a sakkolimpián negyedik helyen végzett lengyel válogatott második táblása, Wojtaszek nyert meg.

Mindketten megőrizték veretlenségüket, éltek a lehetőséggel, hogy egy játszmára nem kértek párosítást és fél pontot kapva folytatták versenyzésüket. A taktikázás számukra jól végződött, az utolsó fordulóban mérkőztek meg egymással, a döntetlen számukra kedvező eredmény volt, a riválisok nem tudták kihasználni a felkínált esélyt. Mindketten 37.500 fontos díjat vehettek át.

A harmadik helyen hetes holtverseny alakult ki, az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik mellett honfitársa, Alekszandr Griscsuk is 6,5 pontot szerzett, megnyerték utolsó partijukat. Kramnyik az ismét spanyol színekben játszó Alekszej Shirovra mért vereséget, míg Griscsuk a sokáig élen álló francia Maxime Vachier-Lagrave nagy hibáját kihasználva győzött.

A gibraltári Tradewise nyílt versenyen négyszer is győztes amerikai Hikaru Nakamura a nyolcadik körben botlott Naiditsch ellen. A 17 esztendős honfitársa, Jeffery Xiong remek eredményét többek között Rapport Richárd elleni hatodik fordulóbeli szerencsésnek mondható győzelmének is köszönheti. Viswanathan Ananddal az élen harminchat indiai sakkozó vett részt a tornán, Baskaran Adhiban érte el a legjobb helyezést. A kínai Wang Hao sokáig aspirált az első hely megszerzésére is, az angol Gawain Jones a hajrában az örmény Levon Aronjan legyőzésével okozott szenzációt.

A párosítás szeszélye folytán az utolsó fordulóban Rapport Richárd és Lékó Péter összecsapására került sor. Hihetetlennek tűnik, de ezüstérmes olimpikonjaink először mérkőztek meg egymással, küzdelmük 30 lépésben döntetlennel ért véget, Almási Zoltánnal együtt a 19 fős harmadik pontcsoportban végeztek. Lékó veretlen maradt. A legutóbbi orosz szuperbajnokság holtversenyes harmadik helyezettje, Wojtaszek felesége, Alina Kaslinszkaja nyerte el a legjobb női versenyzőnek járó 7 ezer fontos díjat, 6 pontjával 25. születésnapját férfi nagymesteri normával is ünnepelhette. A 13 esztendős Demeter Dorina részvételét a Polgár Alapítvány finanszírozta, eddigi pályafutása csúcsversenyén 3 pontot szerzett, eredményével közel 65 Élő-pontot gyűjtött.

A Chess.com Masters végeredménye:

1.Radoslaw Wojtaszek (lengyel, 2727) 7

2. Arkadij Naiditsch (azerbajdzsáni, 2721) 7

3-9. Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2779), Alekszandr Griscsuk (orosz, 2769), Hikaru Nakamura (amerikai, 2763), Wang Hao (kínai, 2721), Gawain Jones (angol, 2677) és Jeffery Xiong (amerikai, 2656) 6,5

10-28. Anish Giri (holland, 2780), Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2780), Viswanathan Anand (indiai, 2771), Szergej Karjakin (orosz, 2760), Rapport Richárd (magyar, 2725), Le Quang Liem (vietnami, 2715), Santosh Gujrathi Vidit (indiai, 2711), Vladiszlav Artyemijev (orosz, 2706), Almási Zoltán (magyar, 2702), Lékó Péter (magyar, 2690),... 6

29-49. Levon Aronjan (örmény, 2780), Wesley So (amerikai, 2776), Michael Adams (angol, 2712), Pavel Eljanov (ukrán, 2703),... 5,5 pont

A virtuális világranglista élcsoportja:

1.Magnus Carlsen (norvég) 2834,7 (- 4,3)

2. Fabiano Caruana (amerikai) 2832,3 (+ 5,3)

3. Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni) 2816,9 (- 3,1)

4. Ding Liren (kínai) 2815,3 (+ 11,5)

5. Anish Giri (holland) 2780,3 (+ 0,3)

6. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 2778,5 (- 1,5)

7. Vlagyimir Kramnyik (orosz) 2777,5 (- 1,5)

8. Viswanathan Anand (indiai) 2772,8 (+ 1,8)

9. Alekszandr Griscsuk (orosz) 2771 (+ 2)

10. Levon Aronjan (örmény) 2765,1 (- 14,9)

11. Wesley So (amerikai) 2764,6 (- 11,4)

12. Jan Nepomnjacsij (orosz) 2763,3 (+ 4,3)

13. Yu Yangyi (kínai, 2763,2 (- 1,8)

14. Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni) 2757,3 (+ 6,3)

15. Szergej Karjakin (orosz) 2752,8 (- 7,2)

16. Radoslaw Wojtaszek (lengyel) 2749,4 (+ 22,4)

17. Hikaru Nakamura (amerikai) 2745,8 (- 17,2)

...

28. Rapport Richárd (magyar) 2726,1 (+ 1,1)

A 2020-as sakkolimpia rendezési jogát elnyert Hanti-Manszijszkban november 2. és 23. között rendezik meg a 64 résztvevős női kieséses rendszerű világbajnokságot. A tavalyi teheráni vb-n meglehetősen foghíjas volt a mezőny, a hidzsab kötelező viselése miatt többen is visszautasították a részvételt, az orosz sakkozás fellegvárában csak a női világranglistát fölényesen vezető kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fan a nagy hiányzó.

Hou Ji-fan már két éve jelezte, hogy nem vesz részt kieséses rendszerű vb-n, régóta nehezményezte, hogy a női világbajnoknak nincs olyan privilégiuma, mint a férfi világelsőnek. Páros mérkőzésen megszerzett címét már egy év múlva meg kell védenie.

A Nemzetközi Sakkszövetség új elnökének, Arkadij Dvorkovicsnak a javaslatára megváltozik a női világbajnoki rendszer. A vb elődöntősei – a világbajnok kivételével – a 2019/20-as ciklusban jogot szereznek a világbajnok-jelölti versenyen való indulásra, a teljes rendszer még kidolgozásra vár.

Hanti-Manszijszkban az aktuális világbajnoknő, a világranglista második kínai Ju Wenjun vezeti a rajtlistát. A sorsolás táblázaton az indiai Humpy Koneru a második, aki kislányának születése után a sakkolimpián tért vissza az aktív játékhoz, elnöki szabadkártyával játszik.

A kitűnő mezőnyben olimpiai bajnoknők, exvilágbajnoknők, kontinensbajnokok csatáját is figyelemmel kísérhetjük a két-kétjátszmás párharcokban, 1-1 esetén rájátszás dönti el a továbbjutást. A döntőben négy partira kerül sor. A 450 ezer dollár összdíjazású vb-n a győztes 60 ezer dollárt nyer, a döntő vesztese 30 ezerrel vigasztalódhat.

A teheráni vb-ről a győztes kínai Tan Zhongyi, a vesztes ukrán Anna Muzicsuk, az elődöntős indiai Dronavalli Harika és az orosz Alekszandra Kosztenjuk is ott lesz a rajtnál.

Öten kedvező Élő-pontszámuknak köszönhetik a részvételi jogot. A 2016-os és a 2017-es Európa-bajnokságról huszonnyolcan jutottak tovább, köztük olimpiai válogatottunk éltáblása, Hoang Thanh Trang és Gara Anita. A Batumiban megrendezett sakkolimpián ötödik helyezést elért csapatunk tagjai nehéz párosítást kaptak, az éltáblások versenyében ezüstérmes Hoang az örmények legjobbjával, Elina Danieljannal mérkőzik meg, Gara Anita a kétszeres olimpiai bajnok kínai Lei Tingije ellen csatázik az első körben. Az exvilágbajnoknő Kosztenjukon kívül még nyolc orosz sakkozónő küzd meg a világbajnoki címért. A kínai csapat nyolc fővel vesz részt a viadalon. Öten képviselik a grúz sakkozást, ötfős az ukrán delegáció is. Nyolcan az amerikai, tizenketten az ázsiai, hárman az afrikai zónából jutottak tovább.

A rajtlista élcsoportja:

Ju Wenjun (kínai, 2561), Humpy Koneru (indiai, 2557), Katyerina Lahno (orosz, 2556), Anna Muzicsuk (ukrán, 2555), Alekszandra Kosztenjuk (orosz, 2551), Alekszandra Gorjacskina (orosz, 2536), Marija Muzicsuk (ukrán, 2533), Tan Zhongyi (kínai, 2527), Valentyina Gunyina (orosz, 2525), Elisabeth Paehtz (német, 2513),...

Nana Dzagnidze (grúz, 2509), Dronavalli Harika (indiai, 2500),...

Hoang Thanh Trang (magyar, 2423), Gara Anita (magyar, 2370)