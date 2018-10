Erdei Zsolt akár börtönbe is kerülhet

Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) elnöke egyre nagyobb bajban van. A Bors értesülése szerint a hétfő délelőtti elnökségi ülésen furcsa dolgokra derült fény.

„Nem vagyok tolvaj! Nem loptam el semmit” – mondta az elnöki testület tagjainak Erdei, aki közben akkorát csapott az asztalra, hogy minden lerepült róla.

„Zsolt akkor készült ki, amikor kiderült, hogy több elnökségi tag rendőrségi feljelentést akart tenni ellene – mondta egy neve elhallgatását kérő, helyszínen jelen lévő informátor a Borsnak. – Tudni kell, hogy az elnök egy négyfős brigádot bízott meg az ifjúsági világbajnokság megszervezésével. Ám a szövetség Sz. János és K. Hanna vezetésével teljesen elmebeteg költekezésbe kezdett. Zsolt sleppje megbízási szerződéssel dolgozott, sőt ezzel párhuzamosan magánvállalkozói számlákat nyújtottak be a rendezési költségek elszámolásáról.

Az elnökség az anomáliák és a felhalmozott 348 millió forintos hiány miatt eljárást kezdeményezett, ami azt jelenti, hogy az ügyészség fogja megállapítani, történt-e bűncselekmény.