Milák Kristóf fontos döntést hozott a jövőjéről

A Budapesti Honvéd SE-ben folytatja pályafutását Milák Kristóf háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes úszó.

A fővárosi egyesület hétfői sajtótájékoztatóján Simicskó István, a BHSE elnöke úgy fogalmazott, Milák személyében egy kiváló úszó, egy olyan jövőbeli reménység igazolt a klubhoz, aki már ezt megelőzően is letette a névjegyét.

"Szeretnénk a jövőben is tovább erősíteni a Honvédot, ennek fontos része Milák Kristóf szerződtetése" - jelentette ki az elnök.

Gergely István ügyvezető elnök azt mondta, büszke arra, hogy sportszakmai érvekkel sikerült meggyőzni a fiatal úszót arról, hogy őket válassza.

"Az ő lendülete, fiatalsága át kell hogy ragadjon az egész szakosztályra és az anyaegyesületre is" - nyilatkozta Gergely István.

A versenyző megköszönte eddigi klubjának, az Érdnek, hogy rugalmasan álltak az átigazoláshoz.

Bár ott is mindent megkaptam, úgy éreztem, kinőttem az érdi egyesületet. Szerettem volna egy nyugodt olimpiai felkészülést, ezt pedig itt a Honvédnál megkapom - fogalmazott a versenyző, aki edzőjével, Selmeci Attilával együtt tette át a székhelyét Budapestre.

Wladár Sándor a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke kiemelte, Milák Kristóf ezt követően is megkap tőlük minden támogatást, amit eddig is megadott neki, és aminek is köszönhető, hogy a 18 éves versenyző Buenos Airesben háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok lett.

Milák és edzője 2021. december 31-ig szóló szerződést írt alá a Honvéddal, azt viszont egyelőre még nem tudni, hol fog edzeni: Gergely István azt mondta, ebben az edzője fog szakmai alapon dönteni, de vélhetően a Duna Aréna lesz a fő edzéshelyszíne Miláknak.