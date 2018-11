Egyetlen esélye maradt világbajnok vitorlázónknak az olimpiai éremre

A Nemzetközi Vitorlás Szövetség (World Sailing) ajánlására két hajóosztály versenye is lekerül az olimpiai programból 2024-ben. A Finndingi és a 470-es a két áldozat. Augusztusban még arról számolhattunk be, hogy Berecz Zsombor a magyar vitorlássport legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy Aarhusban világbajnoki címet szerzett Finndingiben, aminek az adta a hatalmas értékét, hogy mindezt aktív olimpiai hajóosztályban tette, azaz hatalmas a konkurencia.

Berecz Zsombor az augusztusi világbajnoki címmel Magyarország első olimpiai kvótáját szerezte a 2020-as tokiói játékokra, de könnyen lehet, hogy ez lesz a magyar versenyző utolsó olimpiája, ugyanis jelen állás szerint 2024-ben már nem lesz ott a Finndingi a játékokon.

A Finndingi 1952 óta folyamatosan az olimpiai program része volt. Hogy fogadta a döntést?

Szomorú vagyok és egyben dühös is.

Mennyire lepte meg, hogy pont a Finndingi kerül ki a programból?

Sajnos azért ez már lógott a levegőben. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál most az a tendencia, hogy próbálja kiegyenlíteni a nemek arányát. Nem nekem kell eldöntenem, hogy ez jó vagy rossz, de tény, hogy a vitorlázást nyolcvan százalékban férfiak űzik, ezt próbálja most a NOB ötven-ötvenre kihozni. Ezzel egyebek mellett azt is el fogják érni, hogy a női mezőnyben kis túlzással majd boldog, boldogtalan nevezhet. A Finndingi az a hajóosztály, amelyben a nagyobb darab, kilencven kiló fölötti versenyzők is indulhatnak, az angol elnevezése a Men's One Person Heavyweight Dinghy, azaz férfi egyszemélyes nehézsúlyú dingi. Ennek értelemszerűen nincsen női megfelelője.

Csak erről van szó?

Ez már régóta nem csak a vitorlázásról szól. Ürügynek jó, amit elmondtam, de szerintem más is van a háttérben. A szövetség célja az volt, hogy nagy hajót is behozzanak az olimpiára. Az új programban már tőkesúlyos, nagy hajók is szerepelnek majd, ezek már hat-tíz méter hosszúak, kétfős személyzettel, egy férfi és egy női versenyzővel. A tervek szerint hosszútávú, offshore versenyek lesznek, azaz nem sok futamot rendeznek, hanem el kell jutni valahova, akár több napig is vízen lesznek a hajók, ez pedig nem hiszem, hogy jót tesz majd az amúgy sem túl komoly nézettségnek. Ráadásul annak ellenére, hogy a Finndingi one designe osztály – azaz minden hajó egyforma –, a hajók gyártását több cég is végzi, míg a többi kategóriában ez nem jellemző. Sokkal könnyebb lesz egy-egy céggel leszerződni, ami anyagilag is jól jöhet a szövetség embereinek. A magyar szövetség a dingi mellett volt, de érdekesség, hogy az amerikaiak támogatták a döntést, miközben Rióban vitorlázásban egyetlen érmet szereztek, éppen a Finndingiben. Ez a döntés sokkal inkább a pénzről szól, mintsem a szakmáról. Egy ilyen nagy hajó negyvenmillió forintnál kezdődik, ennyi pénzt kell letennie annak, aki versenyezni szeretne. Ugye nem kell mondanom, hány embertől veszik el ezzel a lehetőséget. Ezért is vagyok igazán szomorú.

A NOB még közbeszólhat?

A NOB-nak nincs oka megkérdőjelezni a World Sailing döntését vagy ajánlását, de mi csak ebbe tudunk kapaszkodni. A háttérben már szervezkedünk a többiekkel, hátha valahogy tudunk majd nyomást gyakorolni a szövetségre. A Finndingi a legrégebbi aktív olimpiai hajóosztály, Amerika Kupa-győztesektől, világ és Európa-bajnokoktól veszik el az olimpiai versenyzés lehetőségét.

Mit jelenthet ez a dingiseknek? Van esély arra, hogy később visszakerüljön a programba?

A hajóosztály elsikkadni talán nem fog. Manapság ez a legnépszerűbb hajóosztály, egy masters versenyen négy- ötszáz hajó is indul, nincs még egy ilyen osztály, ami ekkora tömegeket mozgat meg. A Finndingi élni fog tovább, de egészen biztosan veszít majd a fényéből, és ha lekerül a programból, akkor nagyon kevés esélyt látok arra, hogy valamikor visszakerül majd. Azt még szeretném elmondani, hogy nem csak magam miatt vagyok szomorú. Rengeteg embertől, főleg a fiatal tehetségektől veszik el az esélyt ezzel, hogy olimpiai hajóosztályban versenyezhessenek.

Az átfutott az agyán, hogy Tokió után váltson és más hajóval versenyezzen?

Gondoltam rá, persze, de ez egyelőre még egy ki nem talált történet, egy fiú és egy lány napokig a tengeren... Nekem most egy dolgom van, az pedig a következő olimpia. Meglátjuk, mi történik utána, adja az ég, hogy maradjon, de most erre a két évre koncentrálok.

Ad ez bármilyen lökést, extra motivációt a következő két évre?

Ez most nem változtat semmit a terveimen, az olimpiáig minden megy tovább, ahogyan azt elterveztük. Abban ad egy kis motivációt, hogy mezőnyként, csapatként meg tudjuk ezt vétózni valahogy.

Hogy néz ki a következő két éve, kipróbálja a tokiói olimpia helyszínét?

Nemrég jöttem haza Athénból, de hamarosan megyek is vissza az edzőtáborba. A következő év első pár hónapját Spanyolországban töltöm, két verseny lesz Mallorcán, májusban Európa-bajnokság Szicíliában, majd a nyáron két részletben, összesen két és fél hónapot töltünk Japánban, majd decemberben Ausztráliában világbajnokság lesz, egyelőre ez a terv a következő év végéig.

Mit gondol, mennyire fekszik majd önnek a japán pálya?

Az a tendencia, hogy amit a pályáról mondanak, annak mindig az ellenkezője jön be. Rióban szélcsendes pályát jósoltak, és életem egyik legjobb szeles versenye lett belőle. Szerintem nagyon jó lesz a helyszín, a japán szabályok egy kicsit kemények, ami a logisztikát illeti, arra nagyon oda kell majd figyelnünk. Mikor, hova, hogy lehet szállítani a hajót.

Mit vár magától Tokióban?

Éremért megyek az olimpiára. 2016-ban is ez volt a célom. Akkor sajnos nem sikerült, most szeretném megragadni ezt a – remélhetőleg nem utolsó – esélyt.

Az olimpiai programból kikerül 2024-re a 470-es hajóosztály is, ami szintén nem jó hír a magyar sportolóknak. Egy testvérpár, Gyapjas Balázs és Gyapjas Zsombor is ebben a kategóriában szerepel. A fiatal versenyzők nyertek már érmet a juniorok között Európa-bajnokságon és világbajnokságon is, és jó eséllyel pályáznak a tokiói kvótára.