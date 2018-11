Csötönyi Sándor: Erdei nagy sportoló, de vezetőként megbukott

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnöke, Csötönyi Sándor volt a vendége a Digi Sport Reggeli Start című műsorának. A téma természetesen a sportszervezetben kialakult válsághelyzet és Erdei Zsolt ebben játszott szerepe volt.

"Nagy a baj, nagy hibák történtek a vezetésben és a tervezésben, már, ha egyáltalán volt tervezés, mert költségvetése sem volt a szövetségnek" – kezdte a MÖSZ-t 1996-tól 2017-ig irányító korábbi sportvezető, aki leváltása óta tiszteletbeli elnökként vett részt a szervezet munkájában. Meglátása szerint a legnagyobb hiba a sportághoz nem kötődő, külsős emberek felvétele, akik soha nem rendeztek világversenyeket.

"Négy olyan ember vette át a hatalmat Zsolt helyett, akik totál idegenek voltak a közvetlen vezetés számára, ha most megkérdeznének bárkit az elnökségből, hogy kik ők, egyet sem tudnának megnevezni. Én, mint tiszteletbeli elnök tudtam volna Zsoltnak segíteni, vagy legalább a veszélyérzetét felébreszteni, de nem figyelt rám."

A szövetségnél feltárt közel 400 millió forintos hiány legnagyobb része a nyári budapesti junior világbajnokság rendezéséből adódik. Az eredeti helyszín Győr lett volna, végül mégis a Duna Arénában rendezték meg a korosztályos világversenyt. Erdei Zsolt itt sem kérte ki Csötönyi, vagy a vele többször is vitába szálló, de vitán felül remek sportszervező, Rácz Félix tanácsát.

"Félix a profi világban én pedig az amatőrök között rendeztem több sikeres és nyereséges világversenyt, Zsolt mégsem kérteki a véleményünket. Nem volt meg benne a veszélyérzet, és bizony voltak becstelenségek is, a felügyelő bizottság olyan számlákat mutatott, melyeken megdöbbentő számok voltak – mondta csötönyi példaként a győri és a budapesti szállásárak közötti 319 millió forintos különbséget felhozva.

"Már tavaly is 44 millió forint volt a hiány. Tényleg a közel száz éves címer megváltoztatása volt a legfontosabb? Ráadásul elnökségi döntés nélkül költötték a pénzt, a teljesítési igazolásokat pedig aláírási jog nélkül írták alá bizonyos emberek. Zsolt erre vagy nem figyelt oda, vagy csak túl laza volt."

Csötönyi elismerte, hogy Erdeit, akit gyerekkora óta ismert, ő maga ajánlotta elnöknek, miután a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) "megfúrta" Kovács István jelölését, mondván túl szorosan kötődik a profi bokszhoz, miután az egyik világszervezet, a WBO európai igazgatója. Az eredeti elképzelés szerint Kovács lett volna az elnök, Erdei pedig a szövetségi kapitány, de előbbi nem lehetett, utóbbi pedig nem vállalta a posztot, ahogy szakmai igazgató sem akart lenni.