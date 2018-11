Sakklázban ég London, kezdődik a világbajnoki döntő

Óriási érdeklődés előzi meg a Londonban csütörtökön kezdődő sakkvilágbajnoki döntőt, a 27 éves címvédő norvég Magnus Carlsen és a 26 éves kihívó, az olasz-amerikai Fabiano Caruana 12 játszmás páros mérkőzését. Carlsen 2013-ban Csennajban az indiai Viswanathan Anand elleni 6,5-3,5-ös győzelemmel hódította el a világbajnoki címet, majd egy évvel később Ananddal szemben Szocsiban sikerrel megvédte trónusát, 6,5-4,5-re nyert. Két éve New Yorkban az orosz Szergej Karjakin támadását verte vissza, 6-6 után a rájátszásban győzött, összesítésben 9-7-tel 26. születésnapján ünnepelhette címvédését. Fabiano Caruana az idei berlini világbajnok-jelölti döntőn elért elsőségével vívta ki a kihívói jogot. Negyvenhat évvel az emlékezetes reykjavíki Szpasszkij – Fischer döntő után játszhat ismét amerikai sakkozó a világbajnoki címért.

A világbajnoki döntő mindig a sakkozás kiemelt eseménye volt, ötvenkétszer páros mérkőzésen, háromszor versenyen dőlt el a világbajnoki cím sorsa. A londoni párharc az eddig lejátszott finálék rangsorából is kiemelkedik, hiszen a világranglista első és második helyezettjének csatáját láthatjuk. 2013-ban Carlsen 2870 Élő-ponttal vezette a világranglistát, a címvédő Viswanathan Anandnak 2775 pontja volt. Egy évvel később 2863 ponttal játszotta a visszavágót, Anandnak 71 ponttal volt kevesebbje. 2016-ban Carlsen 2853 pontjával szemben a ranglistán kilencedik Szergej Karjakin 2772-vel próbálta elhódítani a címet, a rájátszásban Carlsen már nem hibázott.

A november 1-től érvényes világranglistát Magnus Carlsen 2735 ponttal vezeti, csak hárommal előzi meg Fabiano Caruanát. Az olasz-amerikai nagymester idén két versenyt is megnyert a norvég világbajnok előtt, Baden-Badenben és Stavangerben ünnepelhették tornagyőztesként, St. Louisban hármas holtversenyben végeztek az élen. Carlsen igazi klasszisát csak Wijk aan Zee-ben bizonyította, Caruana itt pályafutása talán legrosszabb versenyét játszotta. Fabiano Caruana a berlini világbajnok-jelölti döntőben a legnehezebb pillanatokban is nagy hidegvérrel sakkozott, a hajrá páratlan feszültségét riválisainál jobban bírta, esélyeit szinte tökéletesen kihasználva lett első, győzelmével világbajnoki kihívó.

Sorban születtek a döntő esélyeit boncolgató írások, elemzések, prognózisok, és a puszta statisztika mellett alig foglalkoznak a számokkal, amelyek kétségtelenül Carlsen fölényét mutatják. A döntőig klasszikus időkontrollal 33 játszmában mérték össze erejüket. Tizennyolc döntetlen mellett a világbajnok 10-5-re vezet. A sakktörténelemben három olyan finálét játszottak, ahol a későbbi győztes hátrányból kezdte a mérkőzést. 1927-ben Jose Raul Capablanca hét döntetlen mellett 5-0-ra vezetett Alexander Aljechinnel szemben, a találkozón 25 döntetlen mellett Aljechin 6-3-ra nyert. Az 1935-ös Aljechin-Euwe párharc előtt a világbajnoknál volt az előny, + 2, - 1, = 4-gyel, de a holland sakkozó meglepetésre megnyerte a meccset. Az 1972-es Szpasszkij-Fischer döntő előtt az orosz világbajnok veretlen volt, háromszor legyőzte kihívóját, kétszer remiztek. Reykjavíkban Bobby Fischer egy játszma játék nélküli elvesztése ellenére is 12,5-8,5-re nyert.

Carlsen és Caruana első partijukat 2010-ben Wijk aan Zee-ben játszották, az utolsó fordulóban csaptak össze, a norvég nagymester számára a nyerés tornagyőzelmet ért volna. A partiban Caruana nyerési esélyt szalasztott el, Carlsen a remivel is első lett, Caruana tizedikként végzett. Egy év múlva a bieli fesztiválon Carlsen 1,5-0,5-re legyőzte riválisát. A Grand Slam 2012-es döntőjében egy-egy nyeréssel zártak, a Tata Steel torna remije után Caruana a Tal emlékversenyen egyenlített. Emlékezetes küzdelmet vívtak a Gasimov emlékversenyen, 1-1 lett a vége, az első körben Caruana nyert, Carlsen visszavágása elsőségét jelentette. Stavangerben remiztek, az olimpián még olasz színekben játszó Caruana kikapott, majd St. Louisban addigi pályafutása csúcspontjaként első hét partiját megnyerve hárompontos előnnyel lett első a 2. Sinquefield Cup-on, 1,5-0,5-re legyőzte Carlsent.

A 2015-ös évben hat szuperversenyen is megmérkőztek, Wijk aan Zee-ben, Samkirban és St. Louisban a világbajnok győzött, Stavangerben Caruana nyert. A londoni tornával megkezdődött egy hatos remiszéria, meglepő módon 2016-ban csak kétszer találkoztak, Wijk aan Zee-ben és a sakkolimpián Bakuban osztoztak meg a ponton. Tavaly Baden-Badenben, Stavangerben és St. Louisban remiztek, Carlsen a chess.com nyílt versenyen megadásra kényszerítette az amerikai sakkozót. London után idén Wijk aan Zee-ben remiztek, hazai pályán Carlsen megszerezte tizedik győzelmét, de az Altibox Norway Chess viadalon Caruana lett az első.

Augusztusban is találkoztak

Legutolsó partijukat augusztusban St. Louisban vívták, a világbajnok nyerőesélyes állását döntetlenre rontotta, Levon Aronjan társaságában holtversenyben végeztek az első helyen. Carlsen és Caruana különböző gyorsított időkontrollal még 23 partiban viaskodott, Carlsen négy döntetlen mellett tizenháromszor nyert és hatszor kapott ki. A norvég világbajnok eddigi pályafutása alatt harminc szuperversenyen végzett egyedül, vagy holtversenyben az első helyen! Carlsen három különböző karakterű világbajnoki döntőben volt képes megbirkózni az esélyesség terhével, Caruana második nekifutásra tudta megnyerni a világbajnok-jelölti döntőt. Két esztendeje Moszkvában még elnyomta a tét, idén Berlinben éppen a kritikus pillanatokban múlta felül riválisait.

Amiben különböznek

Stílusukat összehasonlítva szembetűnő, hogy Fabiano Caruana jóval nagyobb gondot fordít a megnyitáselméleti felkészülésre, csak gondosan elemzett változatokat játszik meg, míg Magnus Carlsennél a nyitások kevésbé fontosak, szívesen elkerüli a főváltozatokat, bízik kreativitásában. A norvég világelső úgy véli, hogy riválisának a középjáték az erőssége. Caruana korábban jóval gyakrabban került időzavarba, időbeosztása határozottan javult. Nehéz állásokban hidegvérrel védekeznek, a végjátékokban Carlsen türelmesebb, itt remélhet sikert. A világbajnok szekundánsi csapatát a dán Peter-Heine Nielsen vezeti, aki Viswanathan Anand segítőjeként vált híressé. A kihívó első számú szekundánsa az üzbég Rusztam Kaszimdzsanov. A további segítők neveit féltve őrzött titokként kezelik, biztosak lehetünk abban, hogy szupernagymesterekkel is konzultáltak felkészülésük során, játszottak egyes nyitásokra partikat.

A New in Chess remek összeállításban harangozta be a döntőt, legérdekesebb összecsapásaikat korábban a magazinokban az érintettek maguk elemezték. A technika már itt is fejlődött, a gameviewerrel azonnal lejátszhatóak a partik. A rendezők a londoni párharcra látványos közvetítést ígérnek. A hivatalos honlapon, a worldchess.com-on a játszmák első számú kommentátora Polgár Judit lesz. A chess24.com-on Peter Szvidler és Alekszandr Griscsuk segíti majd a sakkrajongókat a küzdelmek bonyolult pillanatainak megértésében. A chessbase.com is felkészült a csatára, naponta összefoglalókat készítenek.

Így zajlik

A küzdő felek a 12 játszmás párharc alatt két-két parti után kapnak pihenőnapot, az első partit november 9-én játsszák. Kivételt jelent, hogy a 11. összecsapás november 24-én lesz, és szükség szerint 26-án küzdenek meg a 12. partiban. A játéknapok: november 9., 10., 12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 24., 26. Az első partit világossal játszó nagymester a párharc második félidejében színt vált, a sötét bábukat vezeti a 7. játszmában. Az időkontroll a klasszikus: 100-100 perc az első 40 lépésre, majd 50-50 perc a következő 20 lépésre, végül 15-15 perc a játszma befejezéséig, az első lépéstől 30-30 másodperc bónuszidő is a nagymesterek rendelkezésére áll.

Döntetlen, 6-6 esetén november 28-án rájátszás következne, négyjátszmás rapid párharc, 25-25 perc és 10-10 másodperc lépésenként. Ha ez sem döntene, akkor 2 villámpartira jöhet, 5-5 perc és 3-3 másodperc lépésenként. Szükség szerint öt ilyen meccset rendezhetnek. Összesítésben 13-13 esetén a „hirtelen halál" játszma döntene, ahol világosnak 5, sötétnek 4 perce van, de utóbbinak remifórja. A 61. lépéstől 3-3 másodpercet kapnának a sakkozók. Egymillió euró a díjalap, a győztes a díj hatvan százalékát kapja, amennyiben a párharc csak a rájátszásban dőlne el, akkor 55-45 arányban osztoznak a díjalapon.