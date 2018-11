Fucsovics Márton élete legjobb évén van túl, legalábbis ami a pályafutását illeti. A legfrissebb ATP-világranglistán a 38. helyen áll, soha nem jegyezték még ilyen magasan, ő pedig megérdemelt pihenését tölti a Seychelles-szigeteken. A kiváló szezon más eredményt is hozott, a játékost ugyanis a légiutaskísérő és a szigetországi határőr is felismerte, sőt, utóbbi meg autogramot is kért tőle.