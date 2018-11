Úszó-ob: Németh legyőzte Milákot, Gyurta a világ 5. legjobbját úszta

Németh Nándor győzött 100 méter gyorson a százhalombattai rövidpályás úszó országos bajnokság harmadik napján.

Az aranyérmet Milák Kristóf elől kaparintotta meg, akit 47.57 másodperces eredményével 49 századdal előzött meg.

A férfi 400 méteres vegyest Gyurta Gergely 4:05.36 perccel, a világ idei ötödik legjobb idejével nyerte.

Kifejezetten jólesett, nagyon könnyed volt, és nagyon örülök ennek az eredménynek. És most megint ott vagyok, hogy akkor melyik legyen, az 1500 gyors vagy a négyvegyes - utalt arra, hogy a két fő száma továbbra is egybeesik a rövidpályás világbajnokságon, azaz döntenie kell, melyikben szeretne rajthoz állni. Mint mondta, a szívéhez a vegyes áll közelebb, és most jó időt is ért el, de mivel egy napon van a két szám, muszáj lesz választania.

"Én nem tudom eldönteni, szívem szerint mindkettőt úsznám, de jobb helyezésre úgy van esélyem, ha csak az egyikben indulok" - tette hozzá.

A 200 háton győztes Telegdy Ádám 1:52.19 perccel a nyolcadik a nemzetközi összevetésben, de - amint arra a hazai szövetség beszámolója utal - ez világbajnoki szempontból hatodiknak számít, mivel az előtte rangsorolt négy japánból kettő kiesik.

A nőknél 100 m gyorson Jakabos Zsuzsanna bizonyult a leggyorsabbnak és a váltósikerekkel együtt már kilenc aranyéremnél tart. A 4x100-as gyorsváltókban a győriek a nőknél és a férfiaknál is országos klubcsúcsot úsztak.

A pénteki győztesek:

férfiak:

100 m gyors:

Németh Nándor (Egri Úszó Klub) 47.57 mp

200 m hát:

Telegdy Ádám (Kőbánya SC) 1:52.19 p

200 m mell:

Horváth Dávid (Kőbánya SC) 2:06.62 p

400 m vegyes:

Gyurta Gergely (UTE) 4:05.36 p

4x100 m gyorsváltó:

Győri Úszó SE (Lobanovszkij Maxim, Takács Krisztián, Gyárfás Bence, Szabó Szebasztián) 3:12.24 p

nők:

100 m gyors:

Jakabos Zsuzsanna (Győr Úszó SE) 53.72 mp

200 m hát:

Burián Katalin (Egri Úszó Klub) 2:04.79 p

200 m mell:

Halmai Petra (Kaposvári SI) 2:26.09 p

400 m vegyes:

Fábián Fanni (Szegedi Úszó Egylet) 4:40.98 p

4x100 m gyorsváltó:

Győri Úszó SE (Safrankó Sára, Pózvai Kiara, Gyurinovics Fanni, Jakabos Zsuzsanna) 3:41.58 p

4x100 m vegyes vegyesváltó:

Győri Úszó SE (Balog Gábor, Sebestyén Dalma, Szabó Szebasztián, Jakabos Zsuzsanna) 3:44.81 p