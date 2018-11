Két döntetlennel indult a sakk-vb döntője

Londonban két döntetlennel kezdődött meg a címvédő Magnus Carlsen és kihívója, Fabiano Caruana 12 játszmásra tervezett világbajnoki döntője. Az első partiban a háromszoros norvég világbajnok sötéttel túljátszotta az amerikai nagymestert, aki óriási időzavarba is került, reménytelennek tűnt az állása. A győzelem küszöbén Carlsen megtorpant, minőségáldozattal nyerhetett volna, ehelyett mentőövet dobott ellenfelének, majd fölöslegesen játszotta még mintegy ötven lépésig a partit, esélye sem volt gyalogelőnyének érvényesítésére. A második játszmában Caruana bizonyította alapos felkészülését, sötéttel gond nélkül remizett. A párharcuk a pihenőnap után hétfőn folytatódik.

A negyedik világbajnoki döntőjét játszó Magnus Carlsen a korábbi három fináléban is két döntetlennel kezdte meg a 12 játszmásra kiírt párharcokat. Kihívóként az első, Viswanathan Anand szülővárosában, Csennajban játszott mérkőzésen világossal nyitotta a mérkőzést, a parti mindössze 16 lépésig tartott, a gyors döntetlen nem kis csalódást okozott. Egy év múlva Szocsiban sötéttel játszva némi nehézséggel megbirkózva remizett. Szergej Karjakin ellen New Yorkban világos volt az első ütközetben, a divatos változatokat kerülve játszott parti is döntetlennel ért véget.

Carlsen örült annak, hogy a brit fővárosban sötéttel kezdhetett, az első világbajnoki döntőjét játszó Caruanát meglepte a nyitás megválasztásával. Lélektani előnyét kihasználva rögtön „élesre töltött". A kulisszák mögött maradt, hogy 3.d4 esetén melyik változatot készítette elő, a Rossolimo nevét viselő folytatásban érezhetően magabiztosabb volt. A hosszúsáncot követően gyalogot áldozott, kezdeményezéshez jutott.

21...Hf8! Remek gyalogáldozat, amely meglepte a kihívót, és egyre többet tűnődött.

22.Hxf6 He6 23.Hh5 Számolni kellett a 23.Hd7 Bxd7 24.Bxf7 h5 25.Bxd7 Vxd7 26.gxh5 Bxh5 lehetőséget is. 23...Fxh5 24.gxh5 Hf4 25.Fxf4 gxf4 26.Bg2 A játszma első kritikus állásában Caruana rossz döntést hozott, minőségáldozattal háríthatta volna a közvetlen veszélyeket, egyenlő esélyekhez juthatott volna, ehelyett a passzív védekezés mellett döntött. 26.Bxf4! Fxf4 27.Vxf4 Vxf4 (27...Vd4+ 28.He3 Kb7 29.Vf7+ Ka6 30.Vf2) 28.Bxf4 Bdf8 29.Bxf8+ Bxf8 30.Kg2 minőségáldozat egyszerűbb jövőt ígért.

Minden adott volt, hogy Magnus Carlsen győzelemmel rajtolhasson. Fölényes állása mellett riválisa pokoli időzavarba is került, királyának bizonytalan helyzete csak növelte gondjait. A St. Louis-i stúdióban meglehetősen borús hangulat uralkodott, és a skype-on a sakkozás legendás 13. világbajnokával, Garri Kaszparovval folytatott beszélgetés sem hatott nyugtatóan. Kaszparov a címvédő győzelmét jósolta, majd Carsenhez hasonlóan ő is bizonytalanná vált. Nem tetszett neki, hogy a lépés-jelöltek közül Carlsen egyre kevésbé választott könnyű kézzel, s kétszer is felkínálta a jobb védekezés lehetőségét Caruanának. A másodpercekkel való viaskodásban a kihívó elmulasztotta a jobb védekezés lehetőségét, majd elérkezett a csata legkritikusabb pillanata.

Nincsenek könnyű helyzetben a sakkvilág legjobbjai, amióta az elemzőprogramok egyre jobbak, a konkrét taktikai megoldások mellett stratégiai döntéseket is szinte hibátlanul hozzák meg, igaz néha az anyagi előny szerepét túlbecsülik. Szerte a világon százezrek várhatták, hogy Carlsen megjátssza a döntő előnyt biztosító minőségáldozatot. Kaszparov próbált „mentséget" találni a világbajnok számára, ő is ideges, érzi a játszma súlyát, az utóbbi időben többet hibázik a kritikus pillanatokban. Felrémlett legutolsó partijuk képe, amikor nem az intuíciójára hallgatott és a teljes kómában levő sötét haderőnek segített a kiszabadulásban. Kaszparov biztos volt benne, hogy villámpartiban Carlsen másodpercek alatt meghozta volna a jó döntést.

38...Fe5? 38...Bg3! 39.Hxg3 (39.Ve2 f3 40.Bxf3 Bg2) 39...hxg3 40.Bg2 Vb1 41.d4 Vxa2+ 42.Kc1 Vxb3 43.d5 b5 után nyer sötét. 39.Kc2 Vg7 40.Hh2! Fxc3? Még nem volt késő belátni a hibát, és 40...Vg1-gyel visszaállítani az állást, hiszem 41.Hg4-re 41. Va1 jöhetett volna. 41.Vxf4 Fd4 42.Vf7+ Ka6 43.Vxg7 Bxg7 44.Be2 Bg3 45.Hg4 Bxh3 46.e5 Bf3 47.e6 Bf8 49.e7 következett a játszmában, az e gyalogért cserébe Caruna megkapta a h szabadgyalogot.

A viharok elcsitultak, az időzavart Caruana túlélte, a bástyavégjátékban gyaloghátránya dacára sem kellett aggódnia. Carlsen nehezen nyugodott bele a döntetlenbe, az elpuskázott esély feletti bánatában csak a 115. lépést követően kötött békét. A játszma hét óráig tartott, de az utolsó két óra felesleges időtöltés volt, legalább ötven lépéssel korábban is kezet foghattak volna.

A második játszmában gyorsan kiderült, hogy a szerencsés megmenekülés és a jó felkészülés eredményeként egy magabiztos Fabiano Caruana vezette a sötét bábukat. Korábban a vezércselben általa nem játszott változattal okozott meglepetést. Felcserélődtek a szerepkörök, Magnus Carlsen gondolkodott többet, elégedetlen volt állásával, a sorozatos cserékkel döntetlent ígérő bástyavégjátékra egyszerűsödött a pozíció. Az amerikai nagymester nem „büntette" a címvédőt, s nem próbálkozott gyalogelőnyének érvényesítésével. A játszmát követő rövid sajtótájékoztatón érthetően elégedett volt a gond nélkül elért döntetlennel. Mindketten örültek annak, hogy vasárnap pihenőnap van. Lehet készülni, stratégiát kidolgozni. A nagy kérdés, hogy az első játszmában kihagyott óriási esély meddig kísérti még Carlsent.