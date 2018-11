Újabb kihívás előtt a magyar muaythai-válogatott

Négy felnőtt és tizennégy utánpótlás-versenyzővel vesz részt a magyar muaythai-válogatott a Törökországban rendezendő Európa-kupán. A 22 ország részvételével zajló viadalon a fő cél a tapasztaltszerzés, de a szakvezetők azért bíznak abban, hogy a harcosok, remek szerepléssel, megkoronázzák majd a sikeres évet.

Bányász Adrián szövetségi kapitány, és Jászka Krisztián helyettes kapitány vezetésével, négyfős felnőtt csapat vág neki az Antalya Open-nek. A törökországi Európa-kupán Herceg Alex Valentin (60kg), Spéth Norbert (67kg), Szakolczai Martin (71kg) és Nardelotti Zoltán (75kg) száll harcba a minél jobb helyezésekért. A tornán jelen lesz ifj. Kurdy István is, aki a felkészülés hajrájában megsérült, ám a vezetőség úgy döntött, hogy utazik a kerettel.

Bányász Adrián elmondta, hogy bár bízik a jó eredményekben, a hirtelen jött szabálymódosítás miatt, változtak az elvárások is. „Az Európa-kupán sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint gondoltuk. Mivel az utolsó pillanatban változtattak a szabályokon és egy súlycsoportban egy nemzet nem csak egy versenyzőt delegálhat, az a helyzet állt elő, hogy minden divízióban sok házigazda török versenyző indul. Van olyan magyar érdekeltségű tábla, ahol 17 versenyzőből 15 török. Emiatt kicsit változtak az elvárások is: teher nélkül, nem az érmeket hajszolva kell ringbe lépnünk, hanem a cél a jó teljesítmény, a felszabadult küzdelem és minél több meccs megnyerése, azaz a tapasztalatszerzés. Az általam felkészített versenyzők közül Herceg Alex Valentin két sérülést is összeszedett, de ez nem törte meg a lelkesedését, és így is vállalja a megmérettetést. Nardelotti Zoli nem tudott annyit edzeni, amennyit szeretett volna, ám amikor ott volt, minőségi munkát végzett, és jó formában vág neki a viadalnak.

A pontozásoknál nehéz dolgunk lesz, de most ezzel nem foglalkozunk. Bízom benne, ahogy eddig is, hogy minél több magyar versenyzőt láthatunk majd a dobogón!"

Jászka Krisztián úgy érzi, hogy a versenyzőknek a szerencsére is szükségük lesz a sok nevező miatt.

„Izgatottan várom ezt a versenyt, hiszen klubedzőként és helyettes szövetségi kapitányként is nagy szerepet kaptam a versenyzők felkészítésében. Bányász Adriánnal és az utánpótlás- válogatott kapitányaival szinte naponta konzultáltunk a felkészülés menetéről. Folyamatosan figyeltük a nevezések alakulását és az utolsó napokban körvonalazódott, hogy a végső győzelem megszerzéséhez emberfeletti teljesítményre lesz szükségég, mert a sok nevező miatt, olyan sorozatterhelést kapnak, hogy a felkészülés mellett a szerencsére is szükségük lesz. Szakolczai Martin első világversenye előtt áll, nagyon motivált volt egész felkészülés alatt, és egy hullámvölgyet követően két győztes meccsel jelezte a szakvezetés felé, hogy készen áll az új kihívásokra. Spéth Norbert felkészülése nem volt zökkenőmentes, kisebb betegségek nehezítették meg azt, de ahogy kilábalt belőlük, teljes edzésmunkát végezve megpróbáltuk ,,behozni" a kihagyást , így a tőle megszokott bunyót tudja. Immáron az esélyesek terhével a vállán."

Az utánpótlás- és junior válogatott célja az Európa-kupán – a felnőttekhez hasonlóan – elsősorban a tapasztaltszerzés, de azért Nagy Balázs szövetségi kapitány és helyettese, Rebrei József bízik abban, hogy az idei két sikeres világverseny után, Törökországban is jól szerepelnek fiataljaink.



A magyar utánpótlás- és junior csapat:

Mólos Károly 30kg, Nagyházi Ádám 34kg, Józsa Szilárd 38kg, Tóbiás Dávid Csaba 45kg, Adler Netti 48kg, Komáromi Gergő 48kg, Nagy Roland 51kg, Józsa Szabolcs 56kg, Tóth Enikő 57kg, Fibi Márk 60kg, Sándorfi Ajsa 60kg, Szána Patrik 63.5kg, Dely Dominik 67kg, Varga Kristóf 71kg.