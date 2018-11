Profi boksz: Jöhet az újabb győzelem!

Idei harmadik mérkőzésére készül Egedi Renátó, aki ezúttal a Felix Promotion Interntaional második erdélyi gáláján húz kesztyűt. A középsúlyú bunyós sorozatban a tizedik sikerére készül, és folytatná a bajnoki címhez vezető utat.

A tavaszi nagy sikerű nagyváradi gála után újra a határon túlra teszi át székhelyét egy estére a Felix

Promotion International. A piacvezető hazai promóció, Erdélybe, pontosabban Aradra látogat, ahol

a legjobb magyar profik mellett, ugyancsak kiváló román bokszolók is gondoskodnak majd a jó

hangulatról és magas színvonalú mérkőzésekről. Az est főmérkőzését Kis Máté vívja majd a finn

Timo Laine ellen a Bokszvilágszervezet (WBO) nagyközépsúlyú Interkontinentális övéért, de igazi

csemegének ígérkezik Egedi Renátó mérkőzése is.

A WBO korábbi nagyközépsúlyú ifjúsági Európa-bajnoka ezúttal középsúlyban lép ringbe, hogy megmutassa továbbra is számolni kell vele. Már több mint egy éve, hogy az akkor 21 éves bunyós Várpalotán az ukrán David Horokhovecet legyőzve elhódította az imént említett címet, azóta viszont kicsit mintha „leült" volna a karrierje. Pedig a látványosan, dinamikusan bunyózó, igazi közönségszórakoztató meccseket vívó Egediben a bokszhoz kevésbé értők is rögtön meglátják a benne rejlő potenciált.

Idén azonban még csak két mérkőzésen léphetett szorítóba, amiben szerepe volt egy rosszkor jött sérülésnek is, ami „kivonta" Egedit a forgalomból. Februárban Krammerstodter Márk ellen mintha még csikorgott volna egy kicsit a gépezet, három hónappal később Giorgi Gujejiani legyőzésekor viszont már újra láthattuk a régi gyors, kombinatív, olykor kicsit szemtelen bunyóst.

„Ezúttal egy grúz fiú ellen fogok bokszolni – mondta el Egedi az Origónak, hozzátéve, szinte mindegy, hogy ki az ellenfél, mert ugyanazt a nyolchetes felkészülést csinálják végig. – Egy a fontos, hogy a gálán a legjobb formát hozva, ki tudjam bokszolni magamból azt, amit az edzéseken beletettünk a felkészülésbe. Június óta folyamatosan edzem, hiszen úgy volt, hogy bokszolok szeptemberben Budapesten, de az a meccs kútba esett, mert a legrosszabbkor, a kesztyűzés hetében sérültem meg, így egyetlen napot sem tudtam sparringolni, ami lehetetlenné tette, hogy szorítóba lépjek. Aztán elúszott az októberi gála is, úgyhogy éppen számolgattuk, hogy fél éve léptem utoljára ringbe egy gálán. Nézőként a szeptemberin és az októberin is ott voltam, mondanom sem kell, hogy mennyire hiányzott, hogy én is bunyózhassak. Most végre eljött az ideje!"

Arad ugyan mindössze 20 kilométerre van a magyar határtól, mégiscsak külföldi helyszín lesz, és miután Egedi nem vett részt a nagyváradi gálán, így ez még vonzóbbá teszi számára az estét: „Nem bokszoltam még a határon túl, úgymond idegenben, amikor nem a saját szurkolóim előtt kell szorítóba lépni. Újdonság lesz számomra, izgatottan várom!"

A közel 2500 néző befogadására alkalmas aradi Sala Polivalentában megrendezésre kerülő eseményen még egy nemzetközi bajnoki címmérkőzést is láthat majd a sportcsarnokba kilátogató publikum: a helyi Flavius Biea (15 győzelem, 1 vereség) váltósúlyban küzd meg a venezuelai Yeison González (11 győzelem, 1 vereség) ellen.

Az aradi eseményen kötelek közé lép még Kis Máté, Kispál Zoltán, Cezar Juratoni és David Buciuc is. A Felix Promotion International november 17-i rendezvényét Magyarországon a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza 21:45-től, míg Romániában előreláthatóan a DigiSport közvetíti az eseményt.

További információkért, beleértve a jegyvásárlással kapcsolatos részleteket, látogassanak el a www.felixpromotion.com honlapra, az exkluzív videós tartalmakért pedig csatlakozzanak az iroda Facebook-oldalához.