Hosszú Katinka is a fedélzeten, 13 úszó utazik a rövidpályás vb-re

Tizenhárom úszó alkotja a rövidpályás világbajnokságra utazó magyar válogatottat – így döntött a Magyar Úszó Szövetség elnöksége, amely elfogadta Sós Csaba szövetségi kapitány előterjesztését.

Három női és tíz férfiversenyző utazik Huangzhou-ba, a december 11-16-án esedékes rövidpályás világbajnokságra – a MÚSZ szerdai elnökségi ülésén elfogadta Sós Csaba szövetségi kapitány javaslatát, amelyet az edzőbizottsággal egyetértésben terjesztett a testület elé.

Hosszú Katinka természetesen ott lesz Kínában. Két éve Windsorban hét aranyérmet szerzett, és ha csupán ennek a szereplésnek a közelébe ér, simán elnyerheti a FINA Év Úszója címet, annak sorsa ugyanis nagyban függ a vb-n nyújtott teljesítménytől (ráadásul a hírek szerint fő riválisa, a svéd Sarah Sjostrom kihagyja a vb-t). Rajta kívül még Kapás Boglárka tűnik komolyabb éremesélyesnek, továbbá a férfiaknál a 2014-ben 400 gyorson világbajnok Bernek Péter, illetve a nizzai edzésektől szárnyakat kapott Gyurta Gergely – de természetesen a többiek is okozhatnak meglepetést, hiszen ennek a vb-nek a mezőnye azért nem ugyanaz, mint ami a nyári nagypályás eseményeken megszokott.

Sjostrom mellett például több európai sztár sem utazik a Távol-Keletre, így a brit mellúszó-fenomén Adam Peaty sem áll rajtkőre Kínában. A magyar névsorból is látszik, több klasszisunk ezúttal nem tart a csapattal, így a brutálisan zsúfolt szezonjukat követően nem facsarják tovább az októberi ifjúsági olimpián egyaránt három-három aranyérmet nyert Késely Ajnát és Milák Kristófot, de a korfa „másik végén" álló Cseh László sem kíván ezúttal Kínába utazni, ahogy Verrasztó Dávid és Kozma Dominik sem.

Azt azért leszögezhetjük, hogy ez messze nem az év fő versenye, miközben az már most látszik, hogy jövőre, amikor számonként csak két induló nevezhető a világbajnokságra – ami döntően befolyásolhatja aztán az olimpiai részvételt is –, többeknek nagyon nagy csatára kell készülniük a csapatba kerülésért is – közölte az elnökségi ülést követően Sós Csaba szövetségi kapitány. – Kínába viszont tíz nappal korábban el kell menni, hogy legyen értelme versenyezni, az viszont azt jelenti, hogy három hétre kiesel a melóból, utána rögtön karácsony, újév, azaz ez felmehet akár négy-ötre is adott esetben, ami néhány úszónál komoly hátránnyal járhatna. Ezért mondták azt például az egriek, hogy ők inkább otthon edzenek, és én nem is agitáltam senkit. Aki megy, azok között többségben vannak rövidpályás specialisták, illetve Bernek Petinek például kimaradt a nyár, szüksége van egy komoly nemzetközi versenyre, Gyurta Gergely pedig feljövőben van, kell neki a sikerélmény, amire jó esélye van."

A csapat november 28-án indul, a vb helyszínéhez közeli nagyvárosban, Sanghajban lesz az akklimatizációs edzőtábor, a válogatott innen utazik át helyszínre, két nappal a december 11-ei vb-rajt előtt.

A magyar csapat:

Nők: Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Sztankovics Anna

Férfiak: Bernek Péter, Biczó Bence, Dudás Dániel, Földházi Dávid, Gyurta Gergely, Horváth Dávid, Kalmár Ákos, Kenderesi Tamás, Lobanovszkij Maxim, Telegdy Ádám. Tartalék: Tekauer Márk (amennyiben Kenderesi Tamás kisebb vállsérülése miatt nem vállalja)