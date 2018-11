Dollármilliárdok felett zajlik a tenisz legújabb háborúja

Ha már 2019 januárjában megrendeznék az első ATP Cup-ot, akkor Magyarország (huszonkettedikként) ott lenne a 24 csapatos mezőnyben, A kvalifikáció az első számú játékos ranglistahelyezése alapján történik, és Fucsovics Márton 37. a sorban, amivel bevinné a magyar csapatot.





Nem kell ahhoz szakembernek lenni, hogy valaki megértse, milyen óriási lehetőség a magyar fiataloknak – ötfős válogatottak indulhatnak –, hogy tíz napra egy olyan mezőnyben teniszezhetnének élesben, amilyennel az egyéni versenyeken még nem találkoznak, hatalmas motiváció és esély a fejlődésre.

Az ATP Cupon induló 24 csapatot hat négyes csoportba sorsolják, természetesen kiemeléssel, és nyolc együttes jut az egyenes kieséses szakaszba. Az ATP Tour minden évben ezzel a versennyel fog indulni, a Tennis Australia a főszervező, és három ausztrál városban rendezik, tíz napon át. Az új csapatversenyt az ATP Finals 5. napján, Londonban mutatták be.

Az ATP-nek 2012-ig Düsseldorfban, a Roland Garros előtt volt egy nyolc csapatos világkupája, de az kifulladt, nem tudott versenytársa lenni a Davis-kupának. Az új versenyre 2020-ig várni kell, de a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) vezérkarának már most főhet a feje, mert ez a mostani gyakorlatilag a Davis-kupa teljes ellehetetlenítését jelenti. Az átalakított Davis-kupa 2019 novemberében, Madridban mutatkozik be, de elképzelhetetlen, hogy a legjobb játékosok bő egy hónappal a saját versenyük előtt elindulnának a konkurenciának számító eseményen. Az ATP Cup ráadásul – a 15 milliós pénzdíj mellett – ranglistapontot is ad (a győztes 750-et kap), ami az olimpiai kvalifikációs évben különösen motiváló és fontos.

A mostani állapot szerint az ATP kiütéses vereséget mér az ITF-re, a kérdés csak az, mit talál ki a nemzetközi szövetség elnöke, hogy megmentse azt a 3 milliárd dollárt, amit a Davis-kupa mögé felsorakozott befektetői csoport (Kosmos) a Barcelona labdarúgója, Gerard Piqué vezetésével biztosít 25 évre. Az ugyanis egyre világosabb, hogy az ő eredeti elképzelésük már az indulás előtt csődöt mondott.

A teniszháborúnak azért még vannak nyitott kérdései. Mi lesz azokkal az ATP-versenyekkel (Brisbane, Doha, Pune, Sydney, Auckland), amiket most rendeznek az Australian Open előtti két hétben? Másik érdekesség, hogy az olimpiai kvalifikáció kritériumai között szerepel: a játékosnak meghatározott alkalommal rendelkezésre kell állnia a nemzeti csapatnak a Davis-kupában. Erre eddig egy évben akár négyszer is lehetősége volt (hogy teljesítse a követelményt), de az új lebonyolításban négy ország évente csak egy héten fog DK-t játszani, így finomítani kell a vonatkozó szabályokat. Az sem tiszta még, hogy mi lesz a Hopman Kupa sorsa. A vegyes csapatok nem hivatalos világbajnoksága (szintén Ausztráliában és januárban) egyre sikeresebb lett az elmúlt években, de az ATP Cup mellett biztos nem marad meg.

Tetszik, hogy az ATP, a játékosok a tulajdonosai a versenynek és még ranglistapontot is ad. Ez lesz a lehető legjobb idénynyitó. Ausztrália egy Grand Slam-nemzet, komoly teniszhagyományokkal. Több mint 90 százalékban egyéni versenyeket játszunk, nincs túl sok lehetőségünk csapatban versenyezni. Gyönyörű és büszke pillanat lesz, hogy a hazámat képviselhetem egy olyan eseményen, ami sok nemzetet hoz össze"- értékelte a hírt Novak Djokovic.

Tart a küzdelem a nézőkért a képernyők előtt és a szurkolókért a lelátókon. Nem a tenisz az egyetlen a látványsportok között, amelyik keresi a fejlődés útját. Mindenki azért dolgozik, hogy sikerüljön megszólítani, megtalálni a fiatalokat, mert egyre öregszik a sportot nézők, követők átlagéletkora és ez kereskedelmileg, az eladhatóság szempontjából komoly veszélyeket jelent egy dollár milliárdokat mozgató iparágban.