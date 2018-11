Az olasz kormány mégis hajlandó pénzt adni az olimpiai rendezésre

Az olasz kormány korábbi álláspontjával ellentétben Matteo Salvini belügyminiszter egy interjúban arról beszélt, hogy amennyiben a 2026-os téli olimpia rendezésére jelentkezett Milánó és Cortina d'Ampezzo közös pályázatának fedezetéhez nem sikerül a teljes összeget magánpénzekből összegyűjteni, a kormány kipótolja azt.

Az olasz pályázat ezzel komoly lökést kapott, ugyanis eddig a kabinet azt hangoztatta, hogy támogatja ugyan a kandidálást - amit levélben is megerősít majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak -, ám egyetlen euróval sem hajlandó hozzájárulni a költségekhez.

A pályázatot Lombardia és Veneto tartományok önállóan finanszírozzák, amihez a NOB is hozzájárult.

Salvini a leggo.it oldalnak adott interjúban kitért arra, hogy áttanulmányozta a jelentkezési munkát, s úgy látja, a gazdaságot a lehető legkisebb mértékben terhelné meg az olimpia, mivel a lehetséges versenyhelyszínek túlnyomó többsége már most is üzemel.

Az olaszok eddigi nehézségeik ellenére jó helyzetből várhatják a júniusi helyszínkijelölést, ugyanis már csak Stockholm tekinthető riválisuknak, mivel Calgaryban a keddi népszavazáson a lakosok a rendezés ellen foglaltak állást. Ráadásul a svéd pályázat is nehéz helyzetben van, miután kormányválsággal küzd az ország, melynek nincs miniszterelnöke. Az új városvezetés pedig kijelentette, hogy az adófizetők pénzéből nem hoz létre külön alapot a játékok lebonyolítására.

Nincs a pályázók között, ám nemrégiben felmerült Argentína jelentkezése is. November 1-jén a NOB jelezte, hogy Buenos Aires és a Tűzföldön található Ushuaia, a világ legdélibb városa lenne az esetleges helyszín. A jelentkezés elfogadására a NOB tanulmányútja után kerülhet sor.

A 2026-os téli olimpia rendezéséért zajló versenyből korábban Sion, Szapporó és Graz is visszalépett, míg a törökországi Erzurumot a NOB zárta ki a jelentkezők közül.