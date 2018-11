Hosszú Katinka hatalmas bulit csapott Szingapúrban - videó

Hosszú Katinka az úszó világkupa-sorozat szingapúri állomásának csütörtöki napján egy arany- és egy ezüstéremmel gazdagodott (előbbit 200 pillén, utóbbit 100 vegyesen nyerte), a jókedve pedig kitartott a nap végéig. Ezt közvetlen környezete is érzékelte, az uszodából a szállodába tartó buszon ugyanis kitört a buli, a magyar háromszoros olimpiai bajnok pedig magához ragadta a mikrofont, és elénekelte Adele "Someone Like You" című slágerét. Az előadást (bal)szerencséjére az egyik úszó felvette, végül Katinka is megosztotta a produkciót, némi önkritikával átszőve.