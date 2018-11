Van az a pénz: Mayweather mégis bunyózik Japánban

Először szeptemberben jelentette be Floyd Mayweather Jr., hogy december 31-én újra szorítóba fog lépni, méghozzá Japánban, a helyi kick-box hős Tenshin Nasukawa ellen. Sokan furcsán tekintettek erre a találkozóra, nem sokkal később pedig meg is érkezett a 41 éves amerikai cáfolata, aki azt állította, hogy soha nem egyezett bele ebbe a mérkőzésbe, őt teljesen megvezették Japánban, másról beszéltek neki, és mást exponáltak a sajtótájékoztatón, amin egyébként ő maga is részt vett.