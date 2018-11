Rönkcipelés, úszás szögesdrót alatt - magyar királya van a Spartan Race-nek

Szabó Dávid november elején fantasztikus sikert ért el Spártában. A sportág őshazájában rendezett, úgynevezett trifecta-világbajnokságot megnyerte, a három, különböző távú futam mindegyikében első lett, ráadásul nemcsak a saját korcsoportjában, hanem abszolútban is megelőzött mindenkit a korosztályos versenyzők közül. A 25 éves egyetemi hallgató nyáron Európa-bajnok lett, közvetlenül a világbajnokság előtt kezdett egyesületben sportolni, a célja pedig, hogy profiként akár a tengerentúlon is indulhasson versenyeken.

A Spartan 2007 óta létezik, kezdetben egy állóképességi erőpróba volt, 2010 óta rendeznek versenyeket, több távon és több kategóriában. A Spartan egy akadályfutó-versenysorozat. A klasszikus távokat illetően létezik sprint (minimum 5 kilométer, minimum 20 akadállyal), super (minimum 13 kilométer, minimum 25 akadállyal) és beast (minimum 20 kilométer, minimum 30 akadállyal), de akinek ez sem elég, az mehet ultra távon (minimum 50 kilométer, 60 akadállyal és szintidővel) és léteznek úgynevezett hurricane heat futamok is, amik inkább egy katonai kiképzésre hajaznak, meghatározott ideig tartanak, csapatban, esetenként éjszaka kell teljesíteni, továbbá minden versenyen rendeznek kids futamokat a legkisebbeknek. A felnőtt távoknál a kategóriákon belül létezik elit, amelyben a legjobbak indulnak, vannak age group (korcsoportos) és az open (nyílt) futamok.

Sisak Zsófia, a Spartan Race Hungary versenyigazgatója segített kicsit az Origónak megismerkedni a sportággal.

Aki esetleg nem halott volna róla, mit kell tudni a Spartanról, és mi lehet a verseny népszerűségének legfőbb oka?

A Spartan a világ egyik legnépszerűbb akadályfutó-versenysorozata. Ma már 35 országban rendeznek versenyeket. A népszerűség legfőbb oka talán az, hogy újdonságnak számít és sokan szeretnék kipróbálni. Tényleg mindenkit kimozdít a komfortzónájából, ez nem marketingduma. A Spartan teljesen eltér a hétköznapi dolgoktól, ezt szeretik benne az emberek. Nagyon meg kell küzdeni az éremért. Jó és összetartó közösség alakult ki itthon, ami nem csak a versenyek alkalmával jön össze. Sok kis közösség, egyesület jött létre, ami folyamatosan növekszik. Működnek az ország különböző területein Spartan Training Groupok, vannak céges és sportegyesületi csapatok, akik egész évben a rendezvényeinkre készülnek. A közös érdeklődés természetesen a Spartan, az egész a versenyeken csúcsosodik ki, de a felkészülésben is sok a közös program. Ami még egy kis pluszt ad, hogy az open kategóriában lehet segíteni egymásnak. Ritka a mai világban, hogy valaki a kezét nyújtja felénk, de a versenyeken gyakran kaphatunk és adhatunk is segítséget.

Mi a dolga a versenyigazgatónak?

Az egyik legfontosabb feladat az elmúlt időszakban a versenynaptár véglegesítése, ami azért sem egyszerű, mert ez régiós szinten történik, az öt tagországnak (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia) közös naptára van. Döntünk a helyszínekről, a versenyzői létszámról, ami elsősorban biztonsági kérdés. Integráljuk a hazai rendszerünkbe a globális és regionális szabályokat, módosításokat, a kollégákkal megszervezzük az itthoni rendezvényeket, a hazai események mellett foglalkozunk a regionális és egyes régión kívüli versenyek promóciójával, de még hosszasan lehetne sorolni.

Mennyire előre jelölik ki a helyszíneket?

Egy, de van, hogy két évvel előre is tudjuk a versenyhelyszíneket. 2014-től 2016-ig évi két versenyünk volt, 2017 óta három hétvégénk van. 2018-ban volt először kétnapos minden versenyünk, ezt pedig tartjuk 2019-ben is. Nagykanizsán rendezünk super-sprint hétvégét, Eplényben trifecta-hétvégét és Kazincbarcikán egy beast-sprint hétvégét. Több indulási lehetőség kell, hiszen nő az igény. A három hazai hétvége mellett egyébként nagyon sok magyar versenyző jár külföldre is. Volt olyan régiós verseny, ahol magyar indulóból volt a legtöbb. Ennek több oka van, egyrészt Szlovákia például nagyon közel van, másfelől ott olyan domborzati viszonyok vannak, amilyenek itthon nincsenek. Specifikus, téli versenyeket se tudunk itthon rendezni, mert nincs teljesen hóbiztos terepünk. Ultra versenyből évente egy van a régióban, ez több mint 50 kilométer hosszú, erre csak a legőrültebbek neveznek.

Mekkora az érdeklődés a hazai versenyek iránt?

2014-ben rendeztük az első magyarországi Spartan Race-t. Eplényben 1600 induló volt, ebből körülbelül 1000 volt a magyar versenyző. A 2018-as hétvégéken mindhárom alkalommal átléptük a 8000-es határt, erre számítunk 2019-ben is.

Milyen nemzetközi versenyek léteznek?

Régión belül van egy úgynevezett Közép-Európai Regionális Bajnokság, melynek öt állomása van, az itt indulók pontokat gyűjtenek és a sorozat végén díjazásban részesülnek. A Spartan rendez kontinensviadalokat, ennek megfelelően van Európa-bajnokságunk és létezik többféle világbajnokság is. Van egy klasszikus világbajnokság, ezt két éve Amerikában rendezik, egy hagyományos beast versenyt kell teljesíteni, itt létezik egyéni és csapatverseny is. Van a trifecta-vb, amit idén rendeztek először Spártában, ezen egy sprint, egy super és egy beast futamot is teljesíteni kell, az összetett idő alapján hirdetnek bajnokot – ezen nyert Szabó Dávid a maga korcsoportjában világbajnoki címet –, és létezik egy ultra világbajnokság is, ezt idén második alkalommal, decemberben rendezik Izlandon. Ez egy 24 órás verseny, ahol szélsőséges időjárási körülmények között kell egy kijelölt pályát minél többször teljesíteni. A Spartan felajánlotta, hogy annak az elit versenyzőnek, aki mindhárom vb-t megnyeri egy naptári éven belül, egymillió dollárt fizet. Erre Jonathan Albonnak komoly esélye van, ugyanis az úriember idén már megnyerte a hagyományos vb-t és a trifecta-vb-t, így amennyiben az ultrán is nyer, övé lesz az álomdíj.

Vannak profi versenyzők?

Vannak, de egyelőre elég kevesen. A Spartan-versenyeken az elit futamok legjobbjai kapnak pénzdíjat, magasabb pénznyeremény a kontinens- és világbajnokságok dobogósainak jár, de ez önmagában még kevés ahhoz, hogy valaki profi sportolóként megéljen az akadályfutásból. Az Egyesült Államokban és Angliában biztosan vannak profik, de nem kizárt, hogy máshol is meg tud ebből élni valaki a szponzorok segítségével, de egyelőre nem ez a jellemző. Ez egy hosszú folyamat. 2011-ben indult a versengés, hét év alatt hatalmas mozgalom lett belőle, de a klasszikus élsport része még nem alakult ki, sok változás kell még ehhez, de vannak ilyen ambíciók.

Vannak sztárjai a sportágnak, kik a legjobbak?

A fentebb említett úriemberen kívül természetesen egyre több nagy név van világ- és európai szinten is, a mi régiónkban a szlovákok és a csehek a legeredményesebbek. Ebben a versenyben nem elég, ha valaki jó futó, ha nem mennek az akadályok, a büntető burpeekkel (négyütemű fekvőtámasz, valahogy így – a szerk.) elmehet a verseny, de hiába mennek az akadályok, ha valaki nem tud gyorsan futni, akkor nem nyerhet. Általában azok a legerősebbek, akiknek van valamilyen más alapjuk, van sok ultrafutó vagy éppen sífutó a mezőnyben. Nekünk komoly hegyek nélkül ebből a szempontból kicsit nehezebb dolgunk van, de nincs okunk szégyenkezni.

Most már nekünk is van világbajnokunk, Szabó Dávid személyében.

Dávid agegroupos versenyben lett nyáron Európa-bajnok, Spártában nemrég pedig világbajnok lett a trifecta-világbajnokságon, mondhatni, kimaxolta ezt a kategóriát, nem véletlen, hogy az októberi miskolci versenyen már az elitben indult, és fel is állt a dobogóra az első versenyén. A szlovák győztes, Peter Ziska nem véletlenül kérdezgette, hogy ki ez a srác, hiszen nem volt könnyű a pálya, 1400 méter feletti szintet tettünk bele. A következő lépcső az, hogy Dávid elit kategóriában indul, és ott is a legjobbak közé kerülhet.

Nem egyszemélyes a magyar csapat Sok kiemelkedő magyar versenyző van a mezőnyben. Érdemes megemlíteni Tóth Ádám nevét, aki az elmúlt években elitversenyeken végzett rendre a dobogón. A tavalyi, spártai trifecta hétvégén mindhárom versenyt megnyerte az elitben, de akkor még nem hívták világbajnokságnak. Ádám gerincsérve miatt kényszerpihenőn van, de reméljük, minél hamarabb visszatérhet a pályára.

Groholy Babett a legeredményesebb női versenyző, az elit kategóriában rendre ő hozza a legjobb magyar eredményeket.



Fehér Richárd a 30-39-es korcsoportban harmadik lett Spártában és az Európa-bajnokságon is, idén 13-szoros multi-trifectája van, ami azt jelenti, hogy mindhárom klasszikus versenytávból (sprint, super, beast) teljesített minimum 13 versenyt 2018-ban.



Vitkai Elemér ikonikus arca a sorozatnak, az 50+-os korosztályban rendre a dobogón végez, negyedik lett Spártában úgy, hogy sérülten versenyzett, 2018-ban tízszeres multitrifectája van.



Szabó Dávid november elején, Spártában világbajnok lett. Görögországban trifecta-világbajnokságot rendeztek, ami azt jelenti, hogy három versenyt, egy sprintet, egy supert és egy beastet kellett két nap alatt teljesíteni és az összesített eredmény után hirdettek győztest. Dávid a 18-24-es korcsoportban indult, és mindhárom versenyt megnyerve lett világbajnok úgy, hogy az összes korcsoport eredményeit tekintve is ő lett a legjobb.

Mivel foglalkozik, amikor éppen nem versenyez, vagy a versenyekre készül?

Jelenleg középiskolai angol szakos tanárként dolgozom, mint óraadó, illetve az Eszterházy Károly Egyetemen is folytatom tanulmányaimat angol-testnevelő tanár szakos hallgatóként. Emellett, az egyetemen heti egy alkalommal tartok felkészítő edzést a nem sport szakos hallgatóknak, illetve behívóparancs esetén aktív katonai állományba lépek, mint önkéntes területvédelmi tartalékos törzsőrmester.

Hogy ismerkedett meg a sportággal, mióta foglalkoztatja a Spartan Race?

Gyerekként szinte minden sportággal volt szerencsém megismerkedni, de mégis az atlétika volt az a terület, ami leginkább felkeltette hosszabb távon az érdeklődésem. Kedvenceim között szerepelt a kislabda- és gerelyhajítás, utóbbit szakedző segítségével kipróbáltam, de nem voltam még elég kitartó és hamar feladtam. A következő sportág, ami egy nagyobb mérföldkőnek számított, az a parkour volt. Gyakorlatilag arról szól az egész, hogy a városban az akadályokat a legrövidebb úton legyőzzük, legyen az természetes vagy mesterséges. Falra másztunk, átugrottunk különböző akadályokon, így mondhatni, jó alapokat szereztem a Spartanhoz. A Spartanról először 2016-ban hallottam és minél előbb részesévé szerettem volna válni. Ezek után nem is volt kérdés, hogy jelentkezek a következő hazai futamra, ami 2016 októberében, Tokajban. Ekkor még csak önkéntesként voltam ott, de mondhatni, szerelem volt első látásra.

Egyből megfogta a verseny?

Hideg, ködös, saras, esős időjárás volt. Nem igazán tetszett a reggel 5 órakor kelés a hálózsákomból kikászálódva, sem a pályán való ázás órákon keresztül egészen addig, amíg meg nem érkeztek az első versenyzők a pálya azon szakaszára. Látszott rajtuk az elszántság, a harciasság, nem törődve az időjárással, át akartam érezni azt, amit ők is.

Mikor indult az első versenyén?

2017 februárjában, Svit városában. Akkor és ott egy téli sprint futam keretein belül próbálhattam ki élesben, hogy hogyan is zajlik egy ilyen verseny az akadályokkal megküzdve. Ekkor még a nehezebb függeszkedős akadályok, a dárdahajítással együtt gondot jelentettek, de nem éreztem csalódottságot. Pont fordítva, inkább vérszemet kaptam, hogy ha az első versenyen viszonylag jól teljesítettem, akkor ebből még bármi összejöhet a jövőben. Az összesített 119. helyezést elérve zártam az első versenyen.

Hogy lehet felkészülni egy ilyen versenyre?

Bármilyen sportágról is legyen szó, rendkívül fontos alapját képezi a felkészülésnek a megfelelő mentális előképzettség. Sok sportolói önéletrajzot olvastam, emellett cikkeket, videókat elemzek, receptek után kutatok. A mentális felkészülés mellett a következő említésre méltó dolog a helyes táplálkozás. Számomra nem csupán a verseny előtti időszakban van jelen az egészséges táplálkozás, a tápanyagbevitellel. Nem utolsó sorban következik a terepen való futás, az is főként hegyvidéken. A futást kiegészíti a szabad testsúllyal végzett erősítő gyakorlatok, mint például a húzódzkodás, tolódzkodás, kitörés, guggolás, burpee, medvekúszás, és még sorolhatnám. Mivel akadályokat kell leküzdeni a versenyek során, így azokat is célszerű gyakorolni lehetőség szerint. Ilyen például a kötélmászás, függeszkedve mászás majomlétrán, palánkmászás, dárdahajítás, súlycipelés.

Mekkora anyagi terhet jelent a versenyzés?

Egy komoly felkészülés komoly összegbe kerül, amely magába foglalja a versenyre való utazást, szállást, táplálkozást és a nevezési díjat egyaránt. Az Európa-bajnokságra önerőből tudtam eljutni, amelyet nagy örömömre meg is nyertem Franciaországban korosztályos kategóriában. A Spártában megrendezett trifecta-világbajnokságra már voltak támogatóim, akik lehetővé tették a problémák nélkül való részvételem. Nagy szerepet játszott ebben a magyar Spartan közösség, az Extreme Trail Hungary Sportegyesület, melyhez az Eb-t követően csatlakoztam, illetve a Magyar Honvédség. Remélem, a jövőben is szeretnének majd támogatni.

Hogy lehet eljutni ebben a sportágban egy világbajnokságra?

Ami Spártában volt, az a trifecta-világbajnokság. Ehhez annyi kell, hogy valaki egy naptári éven belül teljesítsen egy sprint, egy super és egy beast versenyt. Ha valakinek ez a három megvan a világbajnokságig, akkor a nevezése érvényes, más különben törlésre kerül a nevezettek közül, visszafizetés nélkül. Minden évben van meghívásos világbajnokság is az Egyesült Államokban, amihez egy adott keretszámba kell bejutni egy versenyen elite vagy age group kategóriában.

Különleges élmény volt Spártában versenyezni?

A helyszín varázslatos volt. Különleges volt ott lenni, ahonnan a harcias, spártai életmód, edzésmódszer és végül is a sportágunk ered. A verseny nagyon szép helyen volt, az időjárás is nagyon jó volt, hozzá nem hasonlítható a magyar novemberi időjárás. Felejthetetlen öt nap volt.

És maga a verseny?

A verseny azért volt sokkal nehezebb, mint egy átlagos hétvége, mert egy nap alatt két verseny is volt. A szombati nap egy superrel kezdődött, majd egy kis pihenő után jött a sprint levezetésként. Annak a végére azért már elfáradtam. Másnap reggel kilenc óra után indult a beast. Ilyenkor nagyon kell figyelni a pihenésre, az étkezésre, hogy a raktárakat jól vissza tudjuk tölteni, különben nem lesz meg a kellő energiaforrás a több órás versenyzéshez. A rajtnál már tudni lehetett, hogy mekkora előnyöm van a többiekhez képest, bár én ezt nem néztem meg pontosan. A pálya végül több mint 30 kilométer hosszú volt, nagyon sok súlycipelős feladattal megtoldva. Kellett vinni farönköt, márványtömböt, kövekkel töltött vödröt is egy adott köríven. Sokat kellett vízben futni, illetve vízben kellett szögesdrót alatt is kúszni, ahol félig meddig úszni is lehetett szerencsére. Nem volt egyszerű, főként mentálisan kellett nagyon egyben lenni a harmadik futamon, a meleg napsütéses időjárás kellemesen lefárasztott a végére.

Hogy lehet elhelyezni az ön ottani eredményét?

Összesen hat korcsoport volt, én a 18-24 éves korosztályban indultam, ebben nyertem meg a három futamot, egyben az összetettet is, azaz a világbajnoki címet. Az összesített eredmények alapján is én voltam a leggyorsabb az összes korosztályt tekintve. A helyi speaker már megismert a végére, amikor harmadszor is én lettem a leggyorsabb, meg is dicsért mindenki előtt külön, hogy szép teljesítményt értem el a hétvége folyamán.

Az időeredménye mire lett volna elég az elit kategóriában?

Nem néztem meg most az időeredményeket, de csalóka lenne a kép, mert tudtam, hogy vezetek, ennek megfelelően versenyeztem. Ha üldöznöm kellett volna valakit, akkor tudtam volna jobb időt is futni, de tudom, hogy közel vagyok az élmezőnyhöz, amit szeretnék is bebizonyítani a 2019-es szezonban.

Mik a tervei a következő évre?

Szeretnék újra indulni az Európa-bajnokságon, a trifecta-világbajnokságon, illetve nagy álmom az Egyesült Államokba is eljutni, ahol a beast futamból álló világbajnoki versenyt rendezik meg minden évben. Ehhez szeretném a támogatók felajánlásait elnyerni. A napokban fogom összeírni a jövő évi versenynaptáram. A CEU-régióban rendezett versenyeken szeretnék ott lenni, de olasz és spanyol versenyre is vágyam eljutni immár elit kategóriában versenyezve.