Erdély újbóli meghódítására készül a Felix Promotion

A magyar piacvezető ökölvívó rendezvényszervező vállalkozás, a Felix Promotion International nem véletlen használja a „nemzetközi" jelzőt a cég megnevezésében.

Az iroda 2018-ban már a második határon túli bokszgáláját rendezi szombaton, ezúttal a közel 2500 néző befogadására alkalmas aradi Sala Polivalentában, amely – ahogyan tavasszal Nagyváradon – várhatóan meg is fog telni a minőségi profi ökölvívásért rajongó közönséggel. Az eseményt, mint ahogy azt már 2014 óta, most is a közszolgálati csatorna, az M4 Sport közvetíti.

A Rácz Félix által irányított vállalkozás tudatosan terjeszkedik a határon túlon, és a sok más országban és városban szervezett esemény után, most Erdélynek, és az ottani magyarságnak szeretnék megmutatni ökölvívóikat, ezzel is erősítve a sportág iránti elkötelezettséget, valamint hogy tovább mélyítsék a határokon átívelő nemzeti összetartozást.

Mivel Erdély nemzetiségileg sokszínű, ennek megfelelően az irodával szoros kapcsolatot ápoló kiváló román ökölvívókra is komoly szerep hárul a rendezvényeken, akik szintén többször bokszoltak már Magyarországon, s remek kapcsolatot ápolnak a magyar versenyzőkkel és szurkolókkal.

Tavasszal, Nagyváradon már bizonyították a két ország ökölvívói, hogy képesek közösen megmozgatni a helyi közönséget, és minőségi bunyót bemutatva, valóban maradandó élményt nyújtottak a sportbarátoknak telt ház előtt. Biztosak vagyunk benne, hogy Aradon is ugyanez fog történni!

Az első fontos lépésen pénteken délután át is estek a főszereplők: a gálán kötelek közé lépő valamennyi ökölvívó sikeresen mérlegelt: