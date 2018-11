Magyar bunyós derekára került a WBO Interkontinentális-bajnoki öve

A szegedi Kis Máté valamennyi menetet megnyerve, egyhangú pontozással szerezte meg a Bokszvilágszervezet (WBO) nagyközépsúlyú Interkontinentális-bajnoki övét, miután tíz menetben legyőzte a finn Timo Lainét a Felix Promotion International aradi gáláján.Győzött Egedi Renátó és Kispál Zoltán is.

Szépen megteltek a kezdésre a 2500 nézőt befogadni képes aradi Sala Polivalenta lelátói, de a többség persze arra várt, hogy az est egyik főmérkőzésén a szorítóba lépjen Kis Máté és a finn Timo Laine, hogy megmérkőzzenek a WBO nagyközépsúlyú Interkontinentális övéért. A szegedi bokszoló hibátlan mérleggel, 12 győzelemmel várta a találkozót, míg ellenfele 22 győzelem mellett 10 vereséget számlálhat, azaz közel háromszor annyi mérkőzésen húzott már kesztyűt, mint a magyar fiú.

Az eddig félnehézsúlyban bizonyító, Baranyi Richárdot kétszer is legyőző Kis Máté egyáltalán nem tűnt megilletődöttnek élete első nemzetközi címmérkőzésén, ami egyben az első határon túli meccse is volt. Ebből, mondjuk, éppen nem sokat éreztünk: az aradi csarnokot betöltötték a közeli csongrádi megyeszékhelyről érkező Kis Máté-drukkerek. A magyar fiú nem csak nagyon jó erőben várta meccset, de roppant magabiztosan is: az első menetekben kirobbanó erőt mutatott, és egyértelműen irányította a küzdelmet.

A modellként is dolgozó finn fiú érdekes harcmodort választott: hagyta, hogy jöjjön előre Kis, tartotta a fedezékét, és néha ki-kiütött mögüle, de lendületes támadásokat nem indított. Azt viszont egy percre sem volt szabad elfelejteni, hogy 32 profi meccs van mögötte, közülük nem egy nagyon is jónevű riválisok ellen. Figyelni kellett, hogy Kis végig bírja az általa diktált veszedelmes tempót. Azt nem mondhatjuk, hogy Laine nem bírta az ütéseket, mert kapott belőlük rendesen, de tartották a lábai.

A nyolcadik menet hozta el az első igazi tűzijátékot, amihez kellett az is, hogy a finn fiú is elkezdjen a tudásához méltó módon bokszolni: hol egyik, hol másik fiú indított támadást, és mindketten találtak is. A menet utolsó rohama Kis Mátéé volt, aki alaposan megdolgozta Laine orrát.

A magyar drukkerek aggodalma azonban hiábavaló volt: Kis végig bírta saját elképesztő tempóját, nem ijedt meg a finn kósza támadásaitól, nem hozta zavarba, hogy a legkeményebb ütésekkel sem tudta megadásra késztetni Lainét, és végül egyhangú pontozással, valamennyi menetet megnyerve megszerezte a karrierje első nemzetközi címét, a WBO nagyközépsúlyú Interkontinentális bajnoki övét.

– mondta még a ringben Timo Laine, majd megköszönte a szurkolást és gratuált legyőzőjének.

"Más lehetőségem nem is volt, csak nyerni, hiszen itt vannak a szeretteim, a barátaim. Tíz hete minden edzésen meghaltam, hogy ma itt ünnepelhessek, akkora ambíció és akarat van bennem, hogy ennek a meccsnek nem lehetett más kimenetel – mondta a joggal büszke Kis Máté, aki bevallotta, hogy a derekára csatolt övhöz hasonlót korábban csak Szellő Imrén, a WBO cirkálósúlyú Interkontinentális-bajnokán látott.

A WBO korábbi ifjúsági Európa-bajnoka, Egedi Renátó (13 győzelem, 1 vereség, 2 döntetlen) alig várta, hogy megszabaduljon a ringrozsdától. Az ezúttal középsúlyban bemérő, Ewing becenevű bokszolóra egy 23 éves, 5-5-ös mérlegű georgiai bunyós, Beka Murjikneli várt. Az egy fejjel magasabb, fonott hajától megszabaduló Egedi kezdte jobban a meccset, voltak tiszta ütései, a második menetben viszont a sűrű, kis Murjikneli egyszer-egyszer megcsípte a magyar fiút, aki a kelleténél talán kicsivel közelebb ment a harcias ellenfélhez.

A következő két menetben Egedi fokozatosan őrölte fel a pontos testütéseivel a georgiait, aki egyre nehezebben vette a levegőt az ilyen akciók után, az ötödik menetben pedig le is ment egy pontos találat után. Az utolsó két menetre feltámadt Murjikneli, ment előre, igyekezett minél közelebb kerülni Egedihez, aki olykor hagyta is ezt, igaz, az utolsó menetben újra leküldte a georgiait egy szép testütéssel, így nem is volt kérdéses, hogy a születésnapos Egedi Renátó egyhangú pontozással szerezte meg a 14. profi győzelmét.

Az est másik nagyközépsúlyú mérkőzésén Kispál Zoltán (9 győzelem, 4 vereség) a bosnyák Braniszlav Malinovics (5 siker, 4 vereség, 1 döntetlen) ellen lépett szorítóba. Nem sok időt töltöttek tapogatózással a fiúkkal, egy-két kemény kombinációval gyorsan bemérték egymást. Hasonló stílusban, direktben indított támadásokkal harcolt mindkét bunyós, de a kecskeméti Kispál pontosabb volt, többet talált, miközben azért ügyelni kellett a bosnyák fiúra is, aki egyáltalán nem rossz bunyós.

Végül a meccset végig kézben tartó Kispál Zoltán teljesen megérdemelten nyert egyhangú pontozással.