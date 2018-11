Hat meccs, hat döntetlen a sakkvilágbajnoki döntő félidejénél

Londonban félidejéhez érkezett a címvédő Magnus Carlsen és kihívója, Fabiano Caruana 12 játszmásra tervezett világbajnoki döntője. Az első partiban a háromszoros norvég világbajnok sötéttel túljátszotta az amerikai nagymestert, nyerést szalasztott el. Négy kevésbé eseménydús döntetlen után a hatodik összecsapásban Caruana hagyott kihasználatlanul nagy esélyt, tisztelőnyét nem tudta érvényesíteni. A hat döntetlen jól mutatja, hogy kiegyenlített erők küzdelmét látjuk, Fabiano Caruana remekül felkészült a fináléra, a és motiváltabbnak tűnik a címvédőnél.

A két évvel ezelőtti világbajnoki döntőhöz hasonlóan a párharc első félidejében csak döntetlenek születtek. New Yorkban Magnus Carlsen az orosz Szergej Karjakinnal szemben a harmadik játszmában szalasztott el nagy esélyt, majd a negyedik ütközetben is megszorongatta ellenfelét, aki szívós védekezéssel mentette döntetlenre a játszmákat. A brit fővárosban a finálé első ütközetében Fabiano Caruana nagy bajban volt, de a címvédő a súlyos időzavarba került riválisával szemben és sorban hagyta ki a kínálkozó lehetőségeket.

A szerencsés megmenekülés jótékony hatással volt Caruana játékára, megbirkózott a fokozott feszültséggel, egyre magabiztosabbá vált. Az amerikai felkészülése jól sikerült, Carlsen is elismerte, hogy különösen világossal nehezen talál fogást ellenfelén. Próbálkozott a vezércsellel, majd az angol megnyitással is, végül a hatodik partiban 1.e4-gyel nyitott. Caruana a várakozásnak megfelelően az orosz huszárjátékot választotta. Az augusztusi Sinquefield Cup-on játszott partijukban a világbajnok új ötlettel zavart okozott kihívója soraiban. Mindkét tábor alaposan górcső alá vette a partit, s meglepetésre Carlsen az elméleti párbajt elkerülve a korai vezércsere mellett döntött. Érdekes középjáték alakult ki, egyenlőek voltak az esélyek, a háromszoros világbajnok talált nehezebben tervet. Caruana a 21...c5 lépésével meg is lepte a címvédőt.

21...c5! 22.Fc2 0-0 23.Bd1 Bfd8 24.Hg2 cxd4 25.cxd4 Bac8 26.Fb3 Hc6 27.Ff4 Ha5 28.Bdc1 Fb4! 29.Fd1 Hc4 30.b3 Ha3 31.Bxc8 Bxc8 32.Bc1 Hb5 33.Bxc8+ Fxc8 következett és Carlsen 34.He3?! lépésével elindult a lejtőn.

Egyre érezhetőbbé vált a világos vezérszárny gyalogszerkezetének gyengesége, Caruana kisebb időzavarban a 40. lépésben hagyott ki jó esélyt, majd Carlsen tisztet áldozott három gyalogért cserébe.

44.Fxd5! Fxe3! 45.Fxc6 Fxf4 46.Fxb7 Fd6 47.Fxa6 He4 48.g4 Fa3 49.Fc4 Kf8 50.g5 Hc3 51.b4-gyel a világbajnok remekül védekezett. Hihetetlenül érdekes volt a végjáték, megoszlottak a vélemények, hogy nyerhető-e a pozíció. Egy elhibázott királylépés után jött létre a parti újabb kritikus pillanata.

Caruana 68...Hf3?-mal folytatta. A számítógép megtalálta sötét győzelméhez vezető utat: 68...Fh4! 69.Fd5 He2 70.Ff3 Hg1! 71.Fd5 Fg5 72.Kh7 He2 73.Ff3 Hg3 folytatásban a futó többé nem térhetett volna vissza az a2-g8 átlóra és 74.Fg4 után a sötét király is akcióba léphetett volna 74...Kf7-tel. A több mint hatórás csatában korántsem könnyű megtalálni ezt a nyerést.

A partit követő sajtótájékoztatón Magnus Carlsen nagyon meggyötörtnek látszott, Fabiano Caruana pedig egyértelműen motiváltabbnak, felszabadultabbnak tűnt. Természetesen rákérdeztek a 68...Fh4 lehetőségre, de a fonalas nyerést csak az alapos elemzés mutatta ki. A felek a 80. lépés után egyeztek meg a döntetlenben.

A mérkőzés vasárnap a hetedik játszmával folytatódik, színcsere történik, ismét Carlsen játszhat világossal. Lesz-e hathatós fegyverük a második félidőben, vagy fokozott óvatosság jellemzi majd a partikat? 6-6 esetén rájátszás döntené el a világbajnoki cím sorsát.

A világbajnoki döntő állása:

Magnus Carlsen (norvég, 2835) – Fabiano Caruana (amerikai, 2832) 3 - 3

Fabiano Caruana – Magnus Carlsen döntetlen (Szicíliai védelem, 115)

Magnus Carlsen – Fabiano Caruana döntetlen (Vezércsel, 49)

Fabiano Caruana – Magns Carlsen döntetlen (Szicíliai védelem, 49)

Magnus Carlsen – Fabiano Caruana döntetlen (Angol megnyitás, 34)

Fabiano Caruana – Magnus Carlsen döntetlen (Szicíliai védelem, 34)

Magnus Carlsen – Fabiano Caruana döntetlen (Orosz huszárjáték, 80)