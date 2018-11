Borzasztóan kezdődött a bombázó sízőnő búcsúidénye

Nem indul jól Lindsey Vonn búcsúszezonja a női alpesi sízők világkupa-sorozatában, mivel az amerikai sztár sérülés miatt nem vehet részt jövő héten a Lake-Louise-i futamokon.

A kanadai az első olyan állomása a vk-nak, melyen gyors számokat, lesiklást és szuperóriás-műlesiklást rendeznek, s ez lett volna Vonn első versenye az új kiírásban.

A 34 éves síző azonban a hét elején egy edzésen bukott és térdsérülést szenvedett, ami keresztülhúzta számításait.

"A jó hír, hogy nincs szükség műtétre, a rossz, hogy nem tudok rajthoz állni Lake Louise-ban" - írta Twitter-oldalán az olimpiai és világbajnok sportoló.

Vonn októberben jelentette be, hogy a mostani lesz az utolsó szezonja, s a végén befejezi pályafutását. A célja, hogy minden idők legeredményesebb versenyzője legyen a világkupában, melyben 82 futamot nyert meg eddig, s csupán négy siker választja el az örökranglistát vezető svéd Ingemar Stenmarktól.A sportág egyik legnépszerűbb alakja pályafutása során rengeteg sérüléssel bajlódott, 2007-ben elszakadt a térdszalagja, s a 2014-es szocsi játékokat is sérülés miatt kellett kihagynia. A világkupákon ennek ellenére mindig nagyszerűen teljesített. Az olimpiákon és világbajnokságokon "szerényebb" az eredménysora, igaz, ötkarikás játékokon így is egy arany- és két bronzérmet nyert, míg vb-ken két aranyat, három ezüstöt és két bronzot.