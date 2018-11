Rendőri felvezetéssel érkeznek olimpiai bajnokaink egy dedikálásra

Egy világcsúcs miatt le kellett állítani a nyomdagépeket, de érdemes volt, máris hatalmas siker a téli olimpiai bajnok short track csapatról szóló könyv, az AranyPengék. Kedden 17.30-tól az Allée Libriben dedikálnak a bajnokok, akik magukkal hozzák az aranyérmeket is. Mivel a csapat a délutáni edzésről érkezik, az esti csúcsforgalomban a rendőrség is besegít.

Ki ne emlékezne a hatalmas és történelmi sikerre: 2018. február 22-én olimpiai győztes lett a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang összetételű rövidpályás gyorskorcsolya férfiváltó. Az Origo akkor így jellemezte a sikert: „Itt van az elmúlt 30 év legnagyobb magyar sportszenzációja".

Fél év elteltével pedig itt a róluk szóló, 304 oldalas könyv, amelynek lapjain nemcsak egy különleges sportág izgalmas históriája elevenedik meg, de az olvasók a főhősök bőrébe, sőt gondolataiba bújva élhetik át a sikert.

Rekord a dedikáláson is! A magyar short track csapat tagjai nem csak a jégen, de ezúttal a kedd esti dedikáláson is csúcsot döntenek. Soha nem fordult még elő ugyanis a Libri történetében, hogy egy könyvet nyolcan is dedikáljanak. Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba, Knoch Viktor, Csang Csing, Bánhidi Ákos és természetesen a két szerző, Kovács Erika és Radványi Benedek.

„Mind a négy versenyzővel, valamint a két edzővel, Linával és Bánhidi Ákossal többször is, méterről méterre átnéztük, elemeztük a döntő minden mozzanatát, és mindazt, amit a főhősök mondtak, egy önálló fejezetben írtuk le. Így olyan, mintha lassított felvételben mindannyian újra néznék és átélnénk az izgalmakat" – mondja Radványi Benedek, a könyv egyik szerzője, hozzátéve: éppen a kommentek alapján derült ki, hogy az edzők szinte előre látták, mi fog történni a döntőben; ennek is köszönhető a győzelem.

Részlet a könyv Körről körre c. fejezetéből:

Sanyi kitárt karral ünnepel, a palánkhoz repülő kedvese, Elise Christie nyakába ugrik, majd hamar Ádó is az ölelkezés részese lesz, s aztán rövidesen egy kupacban tombol minden magyar! Ám még hátra volt a videózás. Csaknem öt perc múlva vált csak hivatalossá: olimpiai bajnok a magyar váltó!

Liu Shaolin Sándor: „Mindig is úgy képzeltem el, hogy úgy fogok egy ekkora versenyt megnyerni, hogy zokogok a célvonal átlépése után. De nem tudtam sírni, csak visítani, sikoltozni meg ölelkezni, pacsizni mindenkivel"

Kovács Erika, a Nemzeti Sport újságírója tizenkét éve ír a csapatról, megélt mellettük hullámhegyeket és –völgyeket egyaránt, így hatalmas élményanyaggal vághatott bele a regényszerű könyv megírásába: „Bár jó ideje mondogatom, hogy képesek rá, kicsit még mindig valószínűtlen és szürreális mindaz, ami 2018. február 22-én történt. Ahogy az is, hogy ott lehettem velük a sportág hazai történetének eddigi legnagyobb sikerénél. A könyv megírásakor napokig, sőt hetekig ismét Pjongcsangban voltam. A munka minden pillanatát élveztem!"

Vészhelyzet a nyomdában!

A könyv már nyomdában volt, amikor le kellett állítani a folyamatokat. A magyarázat egyszerű: Világcsúcs! Calgaryban, az évadnyitó világkupa versenyen a váltó szenzációs rekordot ért el. „Hihetetlen volt ez is. Ott álltunk, hogy most mi legyen, végül arra jutottunk, inkább késsen egy kicsit a nyomás, de ez a világcsúcs mindenképpen kerüljön be a könyvbe" – eleveníti fel Harle Tamás, a Kék Európa Stúdió tulajdonosa, kinek az AranyPengék éppen a 30. kiadott sportkönyve. „Aztán mondtam is a fiúknak, tudom, hogy most már minden versenyen képesek hozni valami váratlant, de a könyvet most már ki kellett nyomtatni."

Horrorsérülés: úgy spriccelt a vér, mintha szökőkút lett volna

Csang Csing, vagyis Lina, a válogatott vezető edzője: „Akkoriban nem létezett még vágásbiztos ruha, és az Ázsiai Játékok egyik döntőjében egy koreai lány pengéje úgy elvágta a bal combom tövét, hogy az felnyílt, mint egy könyv. Miután kirántotta a pengéjét, úgy spriccelt a vér, mintha szökőkút lett volna. A futam ment tovább, és én behunytam a szemem, és azt reméltem, hamar megérkezik a segítség. Aztán elvesztettem az eszméletemet."

Lina rengeteg vért vesztett, három napig volt mélyaltatásban, a sebét több mint száz öltéssel varrták össze, és ezzel a pályafutása is véget ért.

Lyuk a háton!

Knoch Viktor, az olimpiai bajnok váltó rangidős tagja is kis híján átélhetett egy hasonló balesetet, ám ő szerencsésebb volt. Az olimpiai kvalifikációs világkupaversenyek során szintén egy koreai vetélytársa korcsolyája állt bele a hátába. Kórház, varrás, a látványt elnézve mindenki úgy gondolta, Viktor legalább két-három hetet kihagy majd. Ám ő másnap (!) rajthoz állt, mert tudta, talán éppen azon a viadalon múlik majd a magyar váltó olimpiai részvétele. Ez a kép az AranyPengék című könyv egyik legtöbbet vitatott felvétele. Egyesek szerint ki kellett volna hagyni, mások szerint éppen ez a felvétel mutatja meg, hogy egy igazi élversenyző számára csak egyetlen cél, a győzelem lebeg a szeme előtt, és ezért szinte mindenre képes. Még arra is, hogy egy több centiméteres lyukkal a hátán a rajtvonalhoz álljon.

Tízévesen egyedül Kínában

A könyvben a Liu testvérek részletesen elmesélik azt az időszakot, amikor alig tízévesen, a szüleiktől távol, Kínába költöztek, hogy az „egymillió gyorskoris" hazájában fejlesszék a tudásukat. Shaoang azt mondja, akkoriban természetesnek vették, hogy együtt, egymásra utalva kell mindent megoldaniuk: „Apa azt tanította nekünk, hogy nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, kivel mi történik, a testvérünkre mindig számíthatunk. És ez igaz!"

Kínában az első pillanattól kezdve Lina „vette kezelésbe" a Liu testvéreket. „Ó, hát hogyan is tudnám elfelejteni a pillanatot, amikor először megláttam őket?! Eleinte csak játszottak, mókáztak, nem vették elég komolyan a tréningeket. Előfordult, hogy Shaoangot, vagyis Ádót öt napig nem is láttam. Fogalmunk sem volt, hová tűnhetett. Mint kiderült, otthonról elindult, de hozzám már nem érkezett meg."

Anya és fia közös tetoválása

Burján Csaba sok egyéb mellett az egykori megpróbáltatásokról is szól, hiszen a magyar gyorskorcsolyázóknak még egy évtizeddel ezelőtt is mai szemmel hihetetlen körülmények között kellett készülniük: „Akadt, aki síkesztyűben korizott, ám a lábunkra nem tudtunk még egy zoknit felhúzni, mert akkor szűk lett volna a cipő. Mínusz tizenöt fokban az edzés végére csonttá fagytam, a lábamat pedig olykor az anyukám olvasztotta meleg vizes törülközővel. Szóval voltak kemény megpróbáltatások, de meg sem fordult a fejemben, hogy holnap nem megyek le."

Burján Csaba és édesanyja megfogadta, hogy nagy siker esetén közös tetoválást varratnak magukra az olimpia után. Így is lett: a stilizált ötkarika Csaba alkarjára, annak másolata pedig édesanyja jobb bokájára került.

A könyv különlegessége a 48 oldalas színes képmelléklet, amelyben a sportképeken kívül számos fotó látható a versenyzők gyermekkorából és magánéletéből is. Az AranyPengék az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága támogatásával, a Magyar Sportújságíró Szövetség Nagy Béla programjának keretében valósult meg.