Elmaradt a csoda, hiába játszott Lucas Pouille Jeremy Chardy helyén vasárnap a Davis-kupa-döntőben Marin Cilic neki is megoldhatatlan feladatot jelentett. Az első két nap után 2:1-re vezető horvátok megnyerték a 4. mérkőzést is, Cilic 7:6, 6:3, 6:3-ra győzött Pouille ellen, ezzel eldőlt, hogy 2005 után újra Horvátországé a sportvilág egyik legértékesebb trófeája. A Davis-kupa 118 éve íródó történetében jövőre teljesen új fejezet kezdődik, olyan döntőt, mint a hétvégén Lille-ben láttunk többet nem rendeznek.





A Davis-kupa történetében egyszer fordult elő, hogy egy csapat 0:2-ről tudott fordítani a döntőben. Nem tegnap történt. Az ausztráloknak sikerült a bravúr 1937-ben az amerikaiak ellen. Azért annyira nem reménytelen 0:2-ről nyerni, 1900 óta 59 alaklommal volt rá példa. A franciák helyzete nem is a statisztika miatt tűnt kilátástalannak. Nem véletlen, hogy a házigazdák már annak is örültek, hogy a szombati páros után maradt még matematikai esélyük: a közönséget ki kell szolgálni, 26 ezer szurkoló várta a lelátón a folytatást.

Nem okozott meglepetést Yannick Noah azzal, hogy Marin Cilic ellen pályára küldte Lucas Pouille-t. Ez volt az egyetlen esélyük a házigazdáknak.

Az a Pouille, aki 2016-ban döntő szett 7:6-ra legyőzte Rafael Nadalt a US Open 4. fordulójában bármire képes lehet. Igaz, pályafutása talán eddigi legnagyobb sikere után két héttel kikapott a Davis-kupában Cilictől. Pouille az idén száz százalékos volt a DK-ban vasárnapig, háromból három meccset nyert, de nem csak taktikai okokból hagyta őt ki az első nap Noah. Néhány hete simán vesztett Borna Coric ellen Bécsben és egyetlen meccset nyert az ősszel az ATP Touron.

Az elmúlt 15 évben többen nyertek Davis-kupát, mint Grand Slamet a férfiteniszben. Ez még akkor is igaz, ha csak azokat számoljuk, akik a döntőben egyénit játszottak. A 2005-ös Roland Garros óta Grand Slamet nyert játékosok – Rafael Nadal (17), Roger Federer (16), Novak Djokovic (14), Andy Murray (3), Stan Wawrinka (3), Juan Martin del Potro (1), Marin Cilic (1) – közül csak egy nem tudta hazája csapatát a csúcsra vezetni a Davis-kupában. Marin Cilic két éve nagyon közel állt ahhoz, hogy ő is feliratkozzon a listára, de végül Juan Martin del Potro és az argentinok ünnepelhettek helyette Zágrábban. Talán azóta készült arra a napra, ami 2018. november 25-én jött el számára: kapott még egy esélyt. Nem mellékes szempont, hogy nem csak ő, de az egész horvát válogatott még erősebb lett az elmúlt két évben. Borna Coric nagyot fejlődött és a párosban is világklasszisuk lett Mate Pavic személyében.

A franciák csak abban bízhattak, hogy a közönség olyan hangulatot generál a Stade Pierre-Maurroy lelátóján, hogy attól megremeg a 198 cm-es Cilic és sebezhetővé válik. A hazaiak valószínűleg nem nagyon értették, hogy a vendégek között miért viselnek többen vízilabdasapkát. Talán még az sem tudták, mi az ami a horvátok fejét borítja, náluk annyira nem ismerik a vízilabdát.

Tegnap már tettem utalást arra, hogy a francia szurkolók maguktól nem kezdik el a tombolást. Előbb a játékosnak kell olyat mutatni a pályán, amivel beindítja, lelkesíti a nézőket.

Lucas Pouille az első játszmában többször megkapta ezt a támogatást, több mint 20 ezer torokból zúgott a Lüká, Lüká, de a legfontosabb pillanatokban ez is kevésnek bizonyult. Az egyetlen esélye az volt, ha valahogy eljut a rövidítésig, mert fogadóként nem tudott mit kezdeni a horváttal, egyetlen bréklabda nélkül játszotta végig a szettet. A tiebreakben 3:3-nál cseréltek térfelet, de a francia a folytatásban már nem nyert pontot.

Nem adta meg magát, de a 2. és a 3. játszmában még ennyi lehetősége sem maradt, hogy meglepje, kizökkentse Cilicet. A horvát egyre magabiztosabban teniszezett, Pouille nem talált fogást rajta, csak idő kérdése volt, hogy mikor ér véget az egyre kevésbé izgalmas mérkőzés.

A franciák három nap alatt egyetlen játszmát sem tudtak nyerni egyéniben, sőt, brékig sem jutottak el. Marin Cilic 7:6, 6:3, 6:3-ra győzött 2 óra 19 perc alatt, így ő is Davis-kupa-győztes lett. Legutóbb 2005-ben, Pozsonyban nyertek a horvátok, Cilic egy évvel később mutatkozott be a válogatottban, 12 évet várt erre a pillanatra.