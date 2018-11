Szőnyi Ferenc elárulta, mi kell az ultratriatlonhoz

A felkészültség mellett bátorságra is szükség van egy ultratriatlon verseny teljesítéséhez Szőnyi Ferenc szerint, aki másfél hete megnyerte a New Orleansban rendezett tízszeres távú Ironman versenyt.

Az 54 esztendős komáromi sportoló az M1 aktuális csatornán kedd este elmondta, a győzni és haladni vágyási ösztönt lényegesen megnehezítette, hogy egyben kellett teljesíteni a tízszeres távot, azaz a 38 kilométer úszást, az 1800 kilométer kerékpározást, illetve a 422 kilométeres futást. Rámutatott, jelenleg nagyjából 15-20 olyan versenyző van, aki rendszeresen nekivág az extrém távoknak.

"Szűk a merítés, kevesen művelik, hiszen nemcsak felkészültség, hanem bátorság is kell ahhoz, hogy megméresse magát az ember" - fejtette ki. - "Ám mindig vannak, akik többre vágynak, így egyre több ember méreti meg magát a hosszabb távokon."

Szőnyi idén augusztusban Svájcban az ötszörös távon diadalmaskodott, majd New Orleansban 222:10:51 órás idővel győzött. Felidézte, az úszásnál még fűteni kellett a 20-25 fokos termet és a vizet is, ám a megközelítőleg Budapest-Barcelona távnak megfelelő kerékpározásnál beköszöntött az északi szél, így a futást nagyrészt már -3 fokos hidegben teljesítették. Szőnyi Ferenc a 40-es éveihez közeledvén kezdett sportolni, és hamar rájött, hogy főleg hosszútávfutásban, és hosszabb kerékpártávokon tud kiemelkedően jól teljesíteni. A 2008-as első dupla Ironman versenye előtt egy hónappal még úszni is alig tudott, szinte teljesen ismeretlen volt a hazai mezőnyben, de a sportág megdöbbenésére még abban az évben harmadikként ért célba a Mexikóban megrendezett 10-szeres Ironman versenyen.

A következő évben több külföldi Ironmanen is dobogóközelbe került, majd 2010-ben már a hússzoros Ironmanen lett világbajnok, 2013-ban pedig harminc napon át harmincszor teljesítette az Ironmant, és lett vb-ezüstérmes.