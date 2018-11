Hamarosan indul a motoros teremtriál-vb

Január 20-án Budapesten rajtol a 2019-es motoros teremtriál világbajnoki sorozat, amelyen ott lesz a szakág 12-szeres világbajnoka, Toni Bou is.

Az eseményt népszerűsítő 32 esztendős, 2007 óra veretlen katalán ügyességi motorversenyző szerda délután rögtönzött bemutatót tartott a Pesti Vigadó előtti Duna-korzón, majd a sajtótájékoztatón elmondta: csigolyasérülése miatt a márciusi, első budapesti vb-futamot csak otthonról nézte, azóta azonban már 90 százalékos állapotban érzi magát és rajthoz fog állni a magyarországi versenyen. A 12 szabadtéri vb-címével együtt összesen 24-szeres világbajnok hozzátette: bár nem tud minden nap edzeni, reméli, hogy a budapesti futamra már száz százalékosan tud érkezni, mert az a célja, hogy jövőre 25. és 26. világbajnoki elsőségét is begyűjtse.

Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke kiemelte: a motorsportnak ez az a szakága, amely nem a száguldozásról szól, hanem nagy szerep jut benne a mentális felkészülésnek. A sportvezető hozzátette: idén a vb-sorozat záró állomása volt Budapest, jövőre viszont itt kezdődik a világbajnokság. Szerinte a januári időpont kedvezőbb, mert akkor még nem indul el a szabadtéri szezon, ezért nagyobb figyelem irányulhat a Papp László Budapest Sportarénában január 20-án 16 órakor kezdődő eseményre. Hermann Henrik úgy gondolja, a motorozást kedvelő fiataloknak nagy motivációt jelenthet, hogy élőben láthatnak egy olyan legendát, mint Toni Bou, s reméli, hogy pár év múlva esetleg már magyar résztvevője is lesz a világbajnokságnak.

Pere Flores, a licenctulajdonos 2Play kommunikációs igazgatója, a rendezvény promótere kifejtette: az ezúttal is nyolc felvonásból álló vb-sorozat jövő évi újdonsága, hogy Moszkva, valamint a Costa Rica-i San Juán is bekerült a versenyhelyszínek közé. Megemlítette azt is, hogy a három spanyolországi futamot Bilbaóban, Barcelonában és Granadában, a franciaországit Marseille-ben rendezik, a záró versenyre pedig április 27-én Andorrában kerül sor. A promóter tájékoztatása alapján az egyes vb-futamokon továbbra is kilencen fognak versenyezni, közülük hatan jutnak tovább a második fordulóba, majd ketten a döntőbe, de újdonság lesz, hogy a finálé előtt még a harmadik helyért is tartanak egy párharcot.

Az eseményen kiegészítő programként ismét bemutatót fog tartani Hegedűs László 20-szoros országos bike-trial bajnok, Guinness-rekorder is.