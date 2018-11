Új szakosztállyal bővült a Diósgyőri VTK, miután csatlakozott az egyesülethez a helyi muaythai klub.

Az egyesület csütörtöki sajtótájékoztatóján Balogh Sándor marketing és kommunikációs igazgató arról beszélt, hogy a Vita Gym Muaythai Klubbal nem új a kapcsolatuk, korábban már támogatóként segítette a DVTK az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes Spéth Norbert felkészülését és versenyzését, aki a klub legeredményesebb versenyzője. Balogh az együttműködéssel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a Diósgyőr - mely a 2010-es években fokozatosan alakult multisport klubbá, s ezáltal Északkelet-Magyarország vezető sportegyesületévé - szívesen segítő kezet nyújtott annak, aki jelezte együttműködési szándékát, amennyiben a klubnál garanciát láttak a megfelelő sportszakmai munkára.

Jászka Krisztián, a DVTK-Vita Gym Muaythai Klub vezetője beszélt a több száz éves hagyományokkal rendelkező sportágról, melyet a nyolc végtag művészetének is hívnak. Elmondta, a muaythai Thaiföldről indult, s mára világszerte népszerű küzdősporttá vált. A ringben az ököllel kivitelezett és lábbal történő támadás mellett a könyök és térd használata és a fogással rögzített támadás, valamint a borítás is engedélyezett, "éppen ezért korunk egyik legkomplexebb állóharca". A sportvezető mindehhez hozzátette, hogy a muaythai akár a 2024-es párizsi olimpia programjába is bekerülhet, ugyanis jelenleg várólistás helyen van.

A Magyar Muaythai Szakszövetség elnökségi tagjaként, regionális vezetőjeként és helyettes szövetségi kapitányként is dolgozó Jászka 2013-ban Fábián Kristóffal alapította meg a Vita Gym Muaythai Klubot, amit ma is közösen vezetnek. Szerinte a DVTK támogatásával új távlatok nyílnak előttük, s az eddigi amatőr körülmények között készülő versenyzők is új motivációt kapnak. A DVTK által biztosított egészségügyi háttér például a sérülések megelőzésében és kezelésében nyújt eddig elérhetetlen lehetőségeket, és bíznak abban, hogy a DVTK népszerűségét kihasználva egyre többen ismerik meg, és egyre többen próbálják ki ezt a küzdősportot.

A DVTK így már 14 szakosztállyal működik, s több mint 2000 sportolója van.