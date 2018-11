Összeállt az álomteniszpár, a tokiói érem a cél

Babos Tímea és Fucsovics Márton a saját közösségi média oldalukon, videóüzenetben jelentették be, hogy együtt indulnak a január 14-én kezdődő Australian Openen a vegyes párosban. A tenisz történetében nem szerepelt még tisztán magyar kettős Grand Slamen vegyes párosban. A két játékos legfontosabb célja: érmet nyerni a tokiói olimpián.

Babos Tímea és Fucsovics Márton ezekben a hetekben szinte naponta találkozik. Mindketten a Budai Teniszcentrumban alapoznak, készülnek a 2019-es szezonra. A két világszinten jegyzett profi teniszező jelenléte óriási élmény a városmajori klubban edző gyerekek, fiatalok számára.

A mostani bejelentés nem egy hirtelen ötletből fakad, hónapok óta érlelődött már.

Babos Tímea 2018-ban döntős volt a melbourne-i Grand Slamen vegyes párosban, de Wimbledonban is játszott finálét (2015-ben.) Fucsovics Márton még soha nem versenyzett vegyes párosban. Babos Tímea az egyéni sikerei mellett igazi specialistának, klasszisnak számít a párosban, az idén több mint tíz héten át vezette a világranglistát. Fucsovics Márton, mint az egyéniben a top 50-be tartozó férfiteniszezők többsége ritkábban versenyez párosban, de elsősorban a Davis-kupában már többször bizonyította, hogy nem idegen tőle ez a műfaj, juniorként US Opent nyert párosban.

Babos Tímea ugyan az idei Australian Open-döntő elvesztése után, 2018-ban nem indult többet vegyes párosban, még az is megfordult a fejében, hogy végleg lemond erről a lehetőségről, de Fucsovics Márton és az olimpia miatt úgy gondolta, hiba lenne, ha nem próbálnák meg együtt. Mindketten tagjai a MOL-csapatnak és ennek megfelelően először ott beszéltek a közös tervekről.

Fucsovics Márton nagyon nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy Babos Tímeával együtt indulhat az Australian Openen és örült, amikor megtudta, hogy bizalmat szavazott neki és megkereste az ötlettel. Fokozottan motivált és bízik benne, hogy 2019-ben akár mind a négy Grand Slamen együtt indulhatnak. Ehhez persze tartaniuk kell a jelenlegi ranglistahelyezésüket, mert vegyes párosban csak 32-es a tábla, ide a legnehezebb felférni.

A Grand Slamek mellett csak az olimpián és a Hopman-kupán játszanak vegyes párost, ami akkor értékelődött fel igazán, amikor 2012-ben felkerült az olimpiai versenyszámok közé. Korábban, 1924-ig négyszer osztottak aranyérmet vegyes párosban ötkarikás játékokon, de aztán több mint 50 évig a tenisz lekerült az olimpiák műsoráról. Külön vegyes párosban nem lehet kvalifikálni Tokióra, mert nincs is hivatalos világranglista. Az egyéniben és párosban indulási jogot szerző játékosokból alakul ki a mezőny. Babos Tímea és Fucsovics Márton, sikeres kvalifikáció esetén valóban az éremszerzés reményében készülhetne, indulhatna, mert az eredményeik alapján erre minden esélyük megvan. Két győzelemmel már garantált a pontszerzés, a biztos éremhez négy mérkőzést kell nyerni.

Babos Tímea a bejelentéskor arról beszélt, hogy Fucsovics Mártont gyerekkora óta ismeri, kedveli, jó barátok, tudja, milyen ember és milyen kiváló játékos, így számára nem kérdés, hogy nagyon jók lesznek együtt. Az, hogy a pályán a játékuk mennyire egészíti jól ki egymást, majd kiderül.

"Mindenesetre Marcinak is biztosan jó lesz, hogy olyan ember áll mellette, akit ismer és akiben megbízik. Nyugodtabban állhatok majd én is a pályán úgy, hogy egy jó barátommal küzdünk ugyanazért a célért, ráadásul egy olyannal, akit emberként és játékosként is nagyon becsülök. Ez belőlem reményeim szerint még jobb teljesítményt hoz majd ki" - nyilatkozta a MOL-csapatnak.