Magnus Carlsen évek óta uralja a sakkvilágot

A sakkozás tizenhatodik világbajnoka, Magnus Carlsen 2013-ban Csennajban hódította el a világbajnoki címet az indiai Viswanathan Anandtól, 6,5-3,5-re győzte le a hat évig uralkodó világelsőt. Egy évvel később Szocsiban kihívójával, Viswanathan Ananddal szemben 6,5-4,5-re nyert. Két éve New Yorkban az orosz Szergej Karjakin ellen 6-6 után a rapid rájátszásban győzött, 9-7-tel védte meg világbajnoki címét. Londonban az amerikai Fabiano Caruana támadását verte vissza, a rapid rájátszásban ismét diadalmaskodott, összesítésben 9-6-ra nyert. Bámulatos pályafutásának legfontosabb eredményei.

Minden Wijk aan Zee-ben kezdődött

A sakkozás 16. világbajnoka 1990. november 30-án Tønsbergben született. Pályafutásának első nagy állomása 2004-ben a Wijk aan Zee-i Corus sakkfesztivál „C” nagymesterversenye volt. A záróünnepségén nagy ováció köszöntötte a 13 éves norvég sakkozót. A 14 résztvevős tornán nyolcadiknak rangsorolták, kilenc győzelemmel, egy vereséggel és három döntetlennel 10,5 ponttal nyerte meg a viadalt. Megcsodáltuk érett játékát, első nagymesteri normáját teljesítette.

A „sakkozás Mozartja” Wijk an Zee-i sikere után egyre több versenyre kapott meghívást. Kitűnő memóriája, remek kombinációi, élvezetes játéka, szerény magatartása rendkívül népszerűvé tette a versenyszervezők és rendezők körében. Reykjavíkban nagyszabású rapidversenyen az első fordulóban teljesült nagy álma, megmérkőzhetett a „királlyal”, Garri Kaszparovval. Az első partit elremizte, a másodikban kikapott, de nagyon mérges volt, mert látványos hibát követett el. Kaszparov elismeréssel szólt játékáról, a legnagyobb tehetségnek nevezte. Nem véletlen, hogy rövidesen a sakkvilág legfiatalabb nagymestereként köszönthették. Egyre erősebb tornákon játszott, állta a sarat, szélesítette megnyitási repertoárját, javította technikáját, növelte Élő-pontjait, a szaksajtó újabb és újabb sikereiről lelkendezett 2005-ben, a Hanti-Manszijszkban megrendezett Világkupán sorban vette az akadályokat, s óriási szenzációként 15 évesen világbajnokjelölt lett!

Pályafutása első szuperversenyein – Moszkva, Wijk aan Zee – még kissé megilletődötten sakkozott, de a Morelia-Linares tornán Magnus már Viswanathan Anand legnagyobb riválisa volt. Versenyfutásukat a 10. forduló döntötte el, Anand szépségdíjas partiban másodszor is legyőzte norvég riválisát. A 16 éves Carlsen a világbajnok-jelölti párharcban ádáz küzdelemben vesztett az örmény Levon Aronjannal szemben. Átlépte a 2700 Élő-pontos határt, a Világkupán, Hanti-Manszijszkban az elődöntőben a későbbi győztes amerikai Gata Kamskytól szenvedett vereséget. A 2008-as Wijk aan Zee-i tornán, a váratlan fordulatok viadalán nagyszerű versenyzői erényeket csillogtatott meg, vesztett két partit – Lékó Pétertől és Viswanathan Anandtól kapott ki –, de nyert ötöt. Holtversenyes első helyéről a nagy riválisok is elismerően nyilatkoztak. Morelia-Linaresben, a sakktörténelem egyik legharcosabb versenyén Carlsen folytatta remeklését. Három vereségét öt győzelemmel ellensúlyozta, a győztes Anand mögött félpontos hátránnyal lett második.

Kaszparov vette át edzéseinek irányítását

Sokáig féltve őrzött titokként kezelték, a norvég VG újság közölte elsőként a szenzációs hírt, hogy a sakkozás legendás világbajnoka, 2005-ben az aktív játéktól visszavonult Garri Kaszparov lett Magnus edzője. Moszkvában kezdték a munkát, nyáron Horvátországban két hétig készültek, Norvégiában folytatták a közös elemzéseket. A hathónapos együttes munka meggyőzte Kaszparovot: Magnus fiatal kora ellenére már nagyon közel van a csúcshoz, a nagy bajnokokra jellemző tulajdonságokkal bír.

Mintegy másfél év után 2009 őszén újra tornagyőztes. Nankingban a 18 esztendős norvég nagymester lenyűgöző teljesítménnyel ért el bámulatos eredményt, két és félpontos előnnyel nyerte meg a 21-es kategóriájú viadalt. Megnyitási repertoárján meglátszott Kaszparov hatása. Új nyitásokat is játszott, régebbieket sikeresen megújítottak, jól játszható pozíciókat kapott, az esélyeket szinte tökéletesen használta ki, hat győzelmet aratott. Carlsen átlépte a 2800 Élő-pontos bűvös határt, teljesítményének performance-pontszáma 3002 volt. Londonban a norvég titán remek tornagyőzelemmel zárta az esztendőt. Első alkalommal választották az év sakkozójává.

Már világranglista-vezetőként kezdte szép sikerrel a 2010-es évet. Wijk aan Zee-ben Carlsen jól játszott, fél ponttal megelőzte Vlagyimir Kramnyikot és Alekszej Shirovot, fölényes diadalt aratott a báznai szuperversenyen, kétpontos előnnyel nyert. Londonban több győzelmének köszönhetően másodszor is tornagyőztesként ünnepelték. Tíz hónapon keresztül a sakktörténelem legfiatalabb világranglista-vezetője. Harmadszor játszott a Grand Slam-döntőn és szereplését siker koronázta, a holtversenyt eldöntő rájátszást megnyerte Vaszilij Ivancsukkal szemben. 2012-ben a Grand Slam-döntőn megvédte elsőségét. Fabiano Caruanával végzett holtversenyben, a rájátszásban legyőzte riválisát. Moszkvai elsősége, a Grand Slam trófea elnyerése után harmadszor győzött a brit fővárosban. Veretlenül, megnyitásait jól variálva, kevéssé elemzett változatokat is vállalva, esélyeit tökéletesen kihasználva végzett az élen. A norvég zseni Élő-pontszáma alapján megdöntötte Garri Kaszparov korábbi, 2851 pontos világcsúcsát.

Drámai utolsó forduló a londoni vb-jelölti tornán

Wijk aan Zee-ben a jubileumi 75. tornán, a Tata Steel szuperversenyen Magnus Carlsen is jubileumot ünnepelt. Tizedszer játszott, szenzációs tornagyőzelmet aratott, másfél pontos előnnyel győzött. A középjátékban rendkívül kreatívan, a végjátékban pedig végtelen türelemmel játszott. Wijk aan Zee-ben hét játszmát nyert, saját rekordját is megdöntötte, 2872-re növelte Élő-pontját. Londonban drámai utolsó fordulóval ért véget a világbajnok-jelölti verseny, amelyet végül több győzelmének köszönhetően nyert meg és lett az indiai világbajnok Viswanathan Anand kihívója. Norvégiában óriási érdeklődés kísérte szereplését, az újságokban nagy teret szenteltek eredményének. A sakk még fokozódó népszerűségét is szolgálta sikere.

Az orosz Szergej Karjakin nyerte meg a norvég sakktörténelem első szuperversenyét, amelynek megszervezésében Carlsen fontos szerepet játszott. A világbajnoki kihívó az utolsó előtti fordulóban váratlan vereséget szenvedett a kínai Wang Hao-tól, megszakadt nagy sorozata, Hikaru Nakamurával holtversenyben végzett a második helyen. St. Louisban Magnus a világbajnoki döntő előtt sikeres főpróbát tartott, egypontos győzött a Sinquefield Cup szuperversenyen. Magnus Carlsen világbajnokként első versenyét Zürichben játszotta. A 6 résztvevős szuperverseny a 2801 Élő-pontos átlagával a sakktörténelem addigi legerősebb tornája volt. Villámverseny, klasszikus viadal, majd a rapid torna összesített eredménye alapján győztes lett. Samkirban, a Gasimov emlékversenyen pályafutása újabb nagyszerű sikerét érte el, egypontos előnnyel végzett az élen.

Hazai pályán balsikerként élte meg, hogy a stavangeri szuperversenyen Szergej Karjakin megismételte előző évi sikerét, Carlsent fél ponttal megelőzve győzött. Dubaiban teljesült a norvég világbajnok célkitűzése, megnyerte a rapid-és a villám-vb-t is, valamennyi műfajban ő lett a király! Második világbajnoki döntője előtti főpróbája kissé balul sült el, a szenzációs formában sakkozó Fabiano Caruana hárompontos előnnyel győzött a 2. Sinquefield szuperversenyen. A világelső Caruanától elszenvedett vereségét két győzelme nem tudta ellensúlyozni, az olasz nagymester megnyerte első hét partiját!

Az immár kétszeres világbajnok Magnus Carlsen 2015-ben is sorban játszotta a szuperversenyeket, kevés kivétellel gyűjtögette az értékesebbnél értékesebb trófeákat. Wijk aan Zee-ben negyedszer győzött, Baden-Badenben megnyerte a rájátszást. Samkirban remekelt, a Gasimov emlékversenyen Anandot egy ponttal előzte meg. Az esztendőt két szép sikerrel zárta. Londonban, a Grand Chess Tour befejező viadalán hármas holtverseny után a rájátszásban diadalmaskodott, az összetett pontversenyt is megnyerte. Dohában a Qatar Masters nyílt tornáján is az élen végzett. 2016-ban Wijk aan Zee-ben egypontos előnnyel, veretlenül diadalmaskodott, ötödször ünnepelték győztesként. Pályafutása során először Stavangerben is első lett. Bilbaóban, a Chess Masters Final viadalt nem kis meglepetésre Hikaru Nakamurától elszenvedett vereséggel kezdte, 0-12 után szépített az amerikai nagymester. Szergej Karjakin elleni presztízscsatát világossal megnyerte, a gyengébb kezdés után egyre magabiztosabb lett, elsőként ért célba. A bakui sakkolimpián nagy meglepetésre az ötödik(!) helyen végzett norvég csapat „vezérevezőse" volt, a rajtlistán csak 12. válogatott vezetésével minden várakozást felülmúlt.

Háromszoros világbajnokként Magnus Carlsen első szuperversenyét tavaly Wijk aan Zee-ben játszotta. A 23 esztendős amerikai Wesley So mögött egypontos hátránnyal másodikként zárta szereplését. Egyetlen vereségét nagy szenzációként Rapport Richárdtól szenvedte el, messze volt legjobb formájától. A világbajnoki döntőre készülés, a nehéz küzdelem sok energiáját emésztette fel. Baden-Badenben a háromszoros olimpiai bajnok örmény Levon Aronjan fantasztikus elsőségével fejeződött be a GRENKE Chess Classic viadal. Aronjan másfél pontos előnnyel győzött, Carlsen elsősorban a hét fordulóval indokolta sikertelenségét, végül Fabiano Caruanával holtversenyben lett második, az értékelés szerint a harmadik díjat vehette át.

A Stavangerben Magnus Carlsen újabb presztízsvereséget szenvedett el. Levon Aronjan szenzációs sikerként ért el, veretlenül, egypontos előnnyel végzett az élen. A világbajnok a győztestől 2 ponttal elmaradva lett holtversenyben hetedik, egyetlen győzelmét Szergej Karjakin ellen aratta. A Grand Chess Tour párizsi és leuveni rapid-és villámversenyén is megnyerte az összetett pontversenyt. Magnus Carlsen St. Louisban játszotta a tavalyi évben a negyedik szuperversenyét. A győztes Maxime Vachier-Lagrave mögött félpontos hátránnyal Viswanathan Ananddal osztotta a második helyet. Nem csak MVL elleni kisiklását sajnálhatja, hanem az amerikai Hikaru Nakamura ellen kidobott fél pontot is.

Carlsen elindult a Tbilisziben megrendezett 128 résztvevős, kieséses rendszerű Világkupán. A legjobb 32 között a kínai Bu Xiangzhi óriási meglepetésre legyőzte a világbajnokot, bátor tisztáldozattal meglepte Carlsent, aki rosszul védekezett. A világelső Man-szigetén a chess.com nagyszabású nyílt versenyen elért elsőségével vigasztalódott, riválisainak csak három döntetlent engedélyezett, többek között Caruanát is legyőzte.

A Grand Chess Tour 2017 sorozat befejező londoni tornáján Fabiano Caruana és Jan Nepomnjacsij mögött Maxime Vachier-Lagrave társaságában holtversenyben harmadik volt, az összetett pontversenyt megnyerte. Rijádban rendezték meg a rapid-és villám-világbajnokságot. Carlsen gyengén rapidozott, a villám-vb-n diadalmaskodott. Wijk aan Zee-ben hatodszor tornagyőztes, Baden-Badenben és Stavangerben Caruana, Bielben Mamedgyarov előzte meg, St. Louisban holtversenyben első

Idén januárban Magnus Carlsen elsőségével fejeződött be a jubileumi, 80. Tata Steel Chess Masters. A világbajnok holtversenyt végzett a holland Anish Girivel, az első helyet eldöntő rájátszásban Carlsen 1,5-0,5-re nyert. Az 5. GRENKE Chess Classic viadalon világbajnoki kihívója, Fabiano Caruana mögött egypontos hátránnyal végzett a második helyen. Samkirban javított, a Gasimov emlékversenyen első lett.

Carlsen hazai pályán sem tudta megelőzni Fabiano Caruanát. A stavangeri Altibox Norway Chess tornán az első fordulóban legyőzte kihívóját, de Wesley So elleni vereségének köszönhetően félpontos hátránnyal holtversenyben másodikként zárta szereplését. Carlsen túlzsúfolt versenyprogramjára hivatkozva lemondta részvételét a Grand Chess Tour 2018 sorozaton, helyette Bielben játszott. A hat résztvevős, kétfordulós tornán a világelső kettős győzelemmel rajtolt, de hat remivel folytatta, a kilencedik játéknapon vereséget szenvedett az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarovtól, aki Carlsen előtt másfél pontos előnnyel megnyerte a viadalt. Magnus Carlsen szabadkártyával játszott St. Louisban a 6. Sinquefield Cuo tornán. A viadalon végül három győztest hirdettek ki. Levon Aronjan, Magnus Carlsen és Fabiano Caruana holtversenyben végzett az élen, váratlan döntéssel elmaradt a rájátszás. A hetedik fordulóban játszotta a londoni vb-döntő előtt utolsó egymás elleni játszmáját Carlsen és Caruana, a norvég világbajnok nyerést szalasztott el.